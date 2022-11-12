В воскресенье в Алматы изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта

Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением городского забега City Run 2022 изменит схему 21 маршрут общественного транспорта. Об этом сообщили в управлении городской мобильности Алматы.
Напомним, забег начнется в воскресенье, 13 ноября, и продлится с 04.00 до 13.00. На дорогах в местах прохождения дистанции забега будет частично перекрыто движение.
В частности, изменят схему движения следующие маршруты:
№12 - В южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - ул. Конаева - ул. Курмангазы - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - пр. Назарбаева - ул. Макатаева - пр. Абылай хана - далее по схеме;
№16 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева- ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№32 - В западном направлении - ул. Макатаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Желтоксан - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Желтоксан - далее по схеме;
№37 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева- ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№48 - В восточном направлении - ул. Толеби - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Калдаякова - ул. Толе би - пр. Достык - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Достык - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Богенбай батыра - ул. Масанчи - ул. Толе би - далее по схеме;
№59 - В южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Макатаева - ул. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - пр. Райымбека - далее по схеме;
№92 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Сейфуллина - пр. Райымбека - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Наурызбай батыра - ул. Макатаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая
№224 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Абая - ул. Байтурсынова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Байтурсынова - пр. Абая - пр. Назарбаева- ул. Толе би - далее по схеме;
№210 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Абая - ул. Байтурсынова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Байтурсынова - пр. Абая - пр. Назарбаева- ул. Толе би - далее по схеме;
№209 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Абая - ул. Байтурсынова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Байтурсынова - пр. Абая - пр. Назарбаева- ул. Толе би - далее по схеме;
№206 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева- ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№205 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Абая - ул. Желтоксан - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Желтоксан - пр. Абая - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№201 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;
№126 - В западном направлении - ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - далее по схеме;
№119 - В западном направлении - ул. Наурызбай батыра - ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Макатаева - далее по схеме;
№112 - В западном направлении - ул. Кунаева - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Шевченко - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
№99 - В западном направлении - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Курмангазы - ул. Наурызбай батыра - далее по схеме;
№98 - В южном направлении - ул. Макатаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Макатаева - далее по схеме;
ТП №5 - В южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - ул. Ауезова - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - ул. Ауезова - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - далее по схеме;
ТП №6 - В южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - ул. Ауезова - ул. Сатпаева - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Сатпаева - ул. Ауезова - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - далее по схеме;
ТП №9 - В южном направлении - пр. Достык - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - пр. Достык - далее по схеме.