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В Алматы из-за марафона перекроют часть дорог 13 ноября

11.11.2022, 10:36 34476
В Алматы из-за марафона перекроют часть дорог 13 ноября
Фото: Оргкомитет CityRun
Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В воскресенье, 13 ноября, на время проведения City Run 2022 с 04.00 до 11.00 будет частично перекрыто движение на дорогах в местах прохождения дистанции забега, информирует оргкомитет городского забега.
 
По словам организаторов, старт забега будет дан на площади "Астана".
 
Сообщается о перекрытии следующих участков:
 
  • по улице Толе би от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова будет перекрыто с 04.00 до 11.00;
 
  • по улице Толе би от улицы Наурызбай батыра до проспекта Абылай хана будет перекрыто с 07.45 до 09.40;
 
  • по улице Наурызбай батыра от улицы Толе би до улицы Шевченко будет закрыто с 08.00 до 09.30;
 
  • по улице Шевченко от улицы Наурызбай батыра до улицы Панфилова будет закрыто с 08.05 до 09.20;
 
  • по улице Панфилова от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра будет закрыто с 08.15 до 09.45;
 
  • по улице Богенбай батыра от проспекта Абылай хана до улицы Панфилова будет закрыто с 08.15 до 09.45;
 
  • по проспекту Абылай хана от улицы Толе би до улицы Богенбай батыра будет закрыто с 08.15 до 09.45.
 
Данные внесены с учетом рационального распределения времени движения участников забега, пояснили в оргкомитете.
 

новости по теме

В субботу в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивая погода

12.11.2022, 09:15 9106
В субботу в большинстве регионов Казахстана сохранится неустойчивая погода
Астана. 12 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", в субботу, 12 ноября, с глубоким влажным Атлантическим циклоном и прохождением атмосферных фронтов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды.
 
Как сообщают синоптики, по республике пройдут осадки в виде дождя и снега. Ожидаются гололед, метель и усиление ветра.
 
Лишь юге, юго-востоке страны - погода без осадков.
 
Также по РК ожидаются туманы.
 

Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях

11.11.2022, 21:24 18956
Штормовое предупреждение объявили в двенадцати областях
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Шымкента, Восточно-Казахстанской, Абайской, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской, Улытауской, Павлодарской, Костанайской, Северо-Казахстанской и Туркестанской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 12 ноября днем в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег, 13 ноября осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег). 12-13 ноября на севере, западе, востоке области низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем 12 ноября, сутки 13 ноября на севере, востоке, западе области 15-20 метров в секунду.
 
Днем 12 ноября, сутки 13 ноября на западе, севере, в центре Абайской области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, днем 12 ноября, сутки 13 ноября на западе, севере, в центре области 15-20 метров в секунду, днем 12 ноября порывы 23 метра в секунду.
 
12 ноября днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 12 ноября днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, 13 ноября 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
В Астане 12-14 ноября ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, 13-14 ноября временами порывы 25 метров в секунду.
 
12 ноября в Акмолинской области ожидаются осадки (дождь, снег), низовая метель, гололед. Ветер юго-западный 15-20 метров в секунду, днем на севере, востоке порывы 25 метров в секунду.
 
12 ноября на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается туман.
 
В Актюбинской области 12 ноября днем порывы ветра до 15-20 метров в секунду.
 
12-13 ноября в северной половине Карагандинской области ожидается низовая метель, на дорогах гололедица. 12 ноября ночью на юго-востоке области туман. 12-13 ноября ветер юго-западный, в северной половине области 15-20 метров в секунду, 13 ноября временами порывы 23-28 метров в секунду.
 
Днем 12 ноября на севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.
 
12-13 ноября на большей части Павлодарской области ожидаются осадки (дождь, снег). 12 ноября на севере, 13 ноября на севере, западе области гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, 12 ноября ночью на западе, юге области 15-20 метров в секунду, днем 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду, 13 ноября 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
12 ноября на большей части Костанайской области ожидаются осадки, днем на северо-востоке, востоке области сильные осадки (мокрый снег, дождь), низовая метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-западный, западный, на большей части 15-20 метров в секунду, днем порывы 23-28 метров в секунду.
 
12 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе, юге области ожидается низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, ночью на западе, юге области 15-20 метров в секунду, днем на большей части области 15-20 метров в секунду, порывы 23-28 метров в секунду.
 
Ночью и утром 12 ноября на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
 
В Шымкенте ночью и утром 12 ноября временами ожидается туман.
 

В аэропорту Астаны пресечен незаконный вывоз $180 тысяч

11.11.2022, 17:30 24426
В аэропорту Астаны пресечен незаконный вывоз $180 тысяч
Фото: КГД
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" департамента государственных доходов по городу Астане 6 ноября при проведении таможенного досмотра ручной клади пассажиров международного рейса Астана - Ташкент у граждан Республики Казахстан выявлены незадекларированные наличные средства на сумму 83 601 000 тенге, а именно $180 тысяч.
 

Нарушители препятствовали должностным лицам при проведении таможенного досмотра. В отношении нарушителей материалы переданы в департамент экономических расследований по Астане для принятия решения по возбуждению уголовных дел по статье 234 УК РК", - сообщили в Комитете государственных доходов.

 
В комитете напомнили, что в соответствии с указом президента Республики Казахстан от 14 марта 2022 года № 830 запрещен вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных средств в иностранной валюте в сумме, исчисленной по курсу Национального банка Республики Казахстан, установленный на дату вывоза, превышающей эквивалент $10 тысяч.


Ранее сообщалось, что казахстанец пытался незаконно вывезти валюту на сумму более 28 миллионов тенге наличными в Грузию.
 

В воскресенье в Алматы изменится схема движения ряда маршрутов общественного транспорта

11.11.2022, 17:20 25816
Алматы. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с проведением городского забега City Run 2022 изменит схему 21 маршрут общественного транспорта. Об этом сообщили в управлении городской мобильности Алматы.
 
Напомним, забег начнется в воскресенье, 13 ноября, и продлится с 04.00 до 13.00. На дорогах в местах прохождения дистанции забега будет частично перекрыто движение.

В частности, изменят схему движения следующие маршруты:
 
№12 - В южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - ул. Конаева - ул. Курмангазы - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - пр. Назарбаева - ул. Макатаева - пр. Абылай хана - далее по схеме;
 
№16 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева- ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;
 
№32 - В западном направлении - ул. Макатаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Желтоксан - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Желтоксан - далее по схеме;
 
№37 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева- ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;
 
№48 - В восточном направлении - ул. Толеби - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Калдаякова - ул. Толе би - пр. Достык - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Достык - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Богенбай батыра - ул. Масанчи - ул. Толе би - далее по схеме;
 
№59 - В южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Макатаева - ул. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - пр. Райымбека - далее по схеме;
 
№92 - В восточном направлении - пр. Абая - пр. Сейфуллина - пр. Райымбека - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Наурызбай батыра - ул. Макатаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая
 
№224 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Абая - ул. Байтурсынова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Байтурсынова - пр. Абая - пр. Назарбаева- ул. Толе би - далее по схеме;
 
№210 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Абая - ул. Байтурсынова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Байтурсынова - пр. Абая - пр. Назарбаева- ул. Толе би - далее по схеме;
 
№209 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Абая - ул. Байтурсынова - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Байтурсынова - пр. Абая - пр. Назарбаева- ул. Толе би - далее по схеме;
 
№206 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева- ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;
 
№205 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - пр. Абая - ул. Желтоксан - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Желтоксан - пр. Абая - пр. Назарбаева - ул. Толе би - далее по схеме;
 
№201 - В западном направлении - ул. Толе би - пр. Назарбаева - ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - ул. Кунаева - ул. Толе би - далее по схеме;
 
№126 - В западном направлении - ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Гоголя - далее по схеме;
 
№119 - В западном направлении - ул. Наурызбай батыра - ул. Гоголя - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Макатаева - далее по схеме;
 
№112 - В западном направлении - ул. Кунаева - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Шевченко - далее по схеме, в обратном направлении без изменений;
 
№99 - В западном направлении - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Толе би - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Толе би - пр. Сейфуллина - ул. Курмангазы - ул. Наурызбай батыра - далее по схеме;
 
№98 - В южном направлении - ул. Макатаева - пр. Сейфуллина - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - пр. Сейфуллина - ул. Макатаева - далее по схеме;
 
ТП №5 - В южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - ул. Ауезова - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - ул. Ауезова - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - далее по схеме;
 
ТП №6 - В южном направлении - пр. Абылай хана - ул. Гоголя - ул. Ауезова - ул. Сатпаева - далее по схеме, в обратном направлении - ул. Сатпаева - ул. Ауезова - ул. Гоголя - пр. Абылай хана - далее по схеме;
 
ТП №9 - В южном направлении - пр. Достык - пр. Абая - далее по схеме, в обратном направлении - пр. Абая - пр. Достык - далее по схеме.
 

Вспышка скарлатины в Петропавловске: заболеваемость выросла в 11 раз

11.11.2022, 15:03 29206
Петропавловск. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Петропавловске с начала года выявили 421 случай скарлатины, это в 11 раз больше, чем в прошлом году, сообщил в прямом эфире на странице областного департамента санэпидконтроля в Facebook руководитель отдела санитарно-эпидемиологического контроля Серик Аусатов.
 

За такой же период прошлого года заболевших было всего 36", - заявил Аусатов.

 
По его словам, в числе заболевших - 98% детей в возрасте до 14 лет. Из них 64% относятся к возрастной категории от трех до шести лет, 12% - до двух лет.
 

Это острое антропонозное заболевание, проявляющееся интоксикацией, поражением ротоглотки и мелкоточечной сыпью", - пояснил Аусатов.

 
Заболевание передается воздушно-капельным путем при длительном или тесном контакте с заболевшим. Скарлатина также часто дает осложнения в виде гнойного некротического лимфоденита и гнойного отита.
 
Инкубационный период составляет от 1 до 10 дней.
 
При скарлатине резко повышается температура тела, появляется головная боль, боль в горле, слабость, высыпания. На 4-5 день болезни язык приобретает малиновый оттенок. Одним из самых главных признаков заболевания является сыпь. Сначала она появляется на коже лица, шеи, туловища, затем быстро распространяется на нижние конечности. Возбудителем является стрептококк группы А.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

11.11.2022, 08:11 38416
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С ложбиной Атлантического циклона и прохождением атмосферных фронтов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, в связи с чем пройдут осадки (дождь, снег), сообщает РГП "Казгидромет".

Также ожидается гололед, низовая метель, на севере, северо-западе, юго-востоке - усиление ветра. Лишь на западе, юго-востоке страны - погода без осадков.

По РК ожидаются туманы.

В Алматы: переменная облачность, температура воздуха днем составит +6 - +8°C, скорость ветра 0-5 метров в секунду.

В Астане: снег, -1 - +1°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте: переменная облачность, +8 - +10°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в семи областях

10.11.2022, 21:21 49166
Штормовое предупреждение объявили в семи областях
Астана. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Астаны, Алматы, Алматинской, Атырауской, Северо-Казахстанской, Мангистауской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей.
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 11 ноября ночью и утром на западе и в горных, предгорных районах Алматинской области ожидается туман.
 
В Алматы 11 ноября ночью и утром ожидается туман.
 
11 ноября ночью и утром на западе, востоке, юге Атырауской области ожидается туман.
 
В Астане 11 ноября временами ожидается гололед, поземок. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег. На севере, западе, юге области ожидается низовая метель, гололед. Ночью и утром на северо-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на севере Мангистауской области ожидается туман.
 
11 ноября на большей части Акмолинской области ожидаются осадки (преимущественно снег). На западе, юге, востоке области ожидаются низовая метель, гололед. На западе, юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на севере, востоке Павлодарской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, на западе области 15-20 метров в секунду.
 
11 ноября на севере, западе, в центре Костанайской области ожидается низовая метель, гололед, туман. Ветер юго-западный, на севере, западе области 15-20 метров в секунду.
 

В Алматы до конца года завершат установку почти 600 видеокамер

10.11.2022, 15:26 56606
В Алматы до конца года завершат установку почти 600 видеокамер
Алматы. 10 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы для обеспечения общественной безопасности до конца года завершится установка 597 видеокамер в местах массового скопления людей, сообщил в ходе встречи с жителями Жетысуского района аким города Ерболат Досаев.
 

Дополнительно к действующим 86 аппаратно-программным комплексам "Сергек" на 490 камеры в I квартале 2023 года будет дополнительно установлено еще 85 АПК "Сергек" на 399 камер", - проинформировал глава города.

 
В целом, отметил он, по завершении всех работ увеличим общее число камер по Жетысускому району до 996 единиц.
 
Ранее сообщалось, что в Алматы установят 3 тысячи камер видеонаблюдения.
 

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