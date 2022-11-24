В большинстве регионов Казахстана ожидаются осадки

Астана. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке - снег.
По республике ожидаются туман, гололед, на западе, востоке, юго-востоке усиление ветра, на востоке, северо-западе РК - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".
В горных и предгорных районах Жетысуской области, на юге и в горных районах Алматинской области, на северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере, востоке Восточно-Казахстанской области, на юге Абайской области ожидается сильный снег.
В Астане: снег, температура воздуха днем составит -10, -12°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
В Алматы: дождь, температура воздуха составит +5 - +7°C, скорость ветра 3-8 метров в секунду.
Стоит отметить, что осадки в городе продолжались всю ночь с 22 на 23 ноября. В городе лил дождь, в горах выпал снег, на Шымбулаке выпало до 20 см снега.
В связи с обильными осадками по городу задействовано 104 дорожных рабочих, 52 единицы техники, 27 мотопомп, 2390 штук мешкотары.
По линии ДЧС жалоб по подтоплениям не зафиксировано. Однако имелись факты переливов арычной сети на проблемных участках, в особенности в районах ниже улицы Райымбек батыра. По каждому факту принимались оперативные меры по отводу воды", - сообщили в городском акимате.
В Шымкенте: облачно, температура воздуха днем +14 - +16°C, скорость ветра 5-10 метров в секунду.
Напомним, штормовое предупреждение объявили в девяти областях.