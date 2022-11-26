Прекратите строить бесконечные дома - жители Астаны протестуют против застройки

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Есильского района Астаны после ознакомления с генпланом застройки города потребовали прекратить бесконечное строительство новых жилых комплексов.
По словам жителей, в районе не хватает социальных объектов и скверов, а плотно возведенные высотки портят облик столицы, сообщает Sputnik.kz.
Мы посмотрели сегодня генплан, все очень красочно, конечно, просматривается и прослеживается забота о красоте города. За исключением отдельных вещей. Мы - жители ЖК "BI city Seuol" с февраля месяца пытаемся довести до акимата, до решающих структур, что вокруг Хан Шатыра не должно быть застройки МЖК, который фактически портит общую картину самой достопримечательности Хан Шатыра. Тем более в этом районе отсутствует государственная школа, социальные объекты, то есть детские сады, там отсутствует поликлиника полноценная", - говорит житель столицы Бахытжан Рахманкулов.
По словам активистов, рядом с ЖК "BI city Seuol" изначально по генплану планировалось строительство школы на 900 мест. Теперь количество мест сократили до 300. А вместо школы идет стройка МЖК, который будет состоять из нескольких блоков, что превращает район вблизи Хан Шатыра в муравейник, говорит жительница столицы Айнур Абенова.
Район Хан Шатыра настолько застроен, там построились такие муравейники, как Sat-Ns, перед нами строятся вот эти 24 этажа - муравейник, потом "Базис" хочет воткнуть свои дома, и школу они уменьшили из 900 на 300 мест. Триста детей - даже мы понимаем, что это первый класс не заполнит. 300 детей - это очень маленькая школа", - говорит Абенова.
Ранее жители столицы уже обращались в акимат города с требованием не вносить изменения в генеральный план и построить школу вместо МЖК.
Напомним, в начале октября премьер-министр Алихан Смаилов отметил необходимость решения проблемы хаотичной застройки городов.
В ноябре президент назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.