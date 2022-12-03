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В Алматы снесли сквер ради строительства административного здания

02.12.2022, 16:24 17271
В Алматы снесли сквер ради строительства административного здания
Фото: pixabay.com
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы из-за очередного строительства снесли небольшой сквер на улице Шашкина.

Опять точечная застройка в Алматы. Улица Зеина Шашкина, 36, Медеуский район. Вот здесь, за этим забором был замечательный скверик, небольшой - всего 18 соток. И сейчас владелец собирается строить здесь административное здание с паркингом. Именно так говорит государственный акт", - сообщил депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев на своем Tik-Tok канале.


 
@reporterlife На этот раз в Медеуском районе строят не больницу и не детсадик. Владельцы извлекают прибыль застраивая наш город бизнес-центрами уродцами. Уже снесено 40 деревьев . Составлен акт. Будем разбираться с застройщиком хапугой. #казахстан #алматы #президенттокаев #maslihat_almaty #точечнаязастройка ♬ оригинальный звук - Sergey Ponomaryov

По его словам, рядом стоит точно такое же здание, которое совершенно не нужно местным жителям. При этом здание строят вплотную к жилым домам, из-за чего окна в них будут затемнены.

Не было никаких слушаний. Есть только желание уничтожить наш город. Мы делаем каменные джунгли, в то время как Токаев говорит: "Никакой точечной застройки", - посетовал депутат.


Он пообещал отстаивать запрет на строительство очередного объекта и восстановление сквера на улице Шашкина.

Ранее Пономарев рассказал о строительстве жилого комплекса, из-за которого оказалась полностью перекрыта удобная для алматинцев улица Политехническая.

Напомним, общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.

16 ноября президент Казахстана отметил нарастающее недовольство общества в связи с уплотнительной застройкой города.

Нельзя превращать город в каменные джунгли... При строительстве города необходимо учитывать интересы не строительных компаний, а прежде всего жителей. В наших законах эта ситуация четко не урегулирована. Поручаю правительству совместно с акиматом проработать данный вопрос и разработать соответствующие поправки в закон. Все это необходимо для дальнейшего развития Алматы как более комфортного города", - заявил президент.

 

новости по теме

Алматинским предпринимателям расскажут об их правах

02.12.2022, 21:55 7346
Алматинским предпринимателям расскажут об их правах
Фото: ДГД Алматы
Требуя от предпринимателей соблюдать обязанности, власти зачастую забывают рассказать о правах.
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Проблемы соблюдения прав налогоплательщиков субъектов бизнеса при оформлении результатов проверок обсудили в Алматы.

В пятницу, 2 декабря, под председательством руководителя ДГД по Алматы Каната Баедилова прошло заседание консультативного совета по вопросам налогового и таможенного администрирования при департаменте государственных доходов по Алматы с участием ведущих правозащитных предпринимательских организаций - членов консультативного совета по вопросам налогового и таможенного администрирования при ДГД города и 14 руководителей управлений ДГД по Алматы.

На совещании был поднят ряд проблемных и системных вопросов по защите прав предпринимателей в Алматы, в числе которых проблемы соблюдения прав налогоплательщиков субъектов бизнеса при оформлении результатов проверок. Эти права закреплены и подробно установлены, в частности в Налоговом кодексе РК, "О таможенном регулировании в РК", Предпринимательском кодексе РК и Административном процедурно-процессуальном кодексе РК.

Как отметил член консультативного совета по вопросам налогового и таможенного администрирования при департаменте государственных доходов по Алматы, заместитель председателя Первой казахстанской палаты юридических консультантов Василий Резван, требуя от предпринимателей соблюдать обязанности, власти зачастую забывают рассказать об их правах.

А обязанностей без прав не существует", - подчеркнул Василий Резван.


Для подробного уточнения и дополнительного изучения всех новелл и изменений законодательства в части соблюдения прав предпринимателей Василий Резван предложил провести ряд докладов от имени Первой казахстанской палаты юридических консультантов, как юридический консультант и магистр юридических наук, специализирующийся на этой теме. Выступления будут носить общественно значимый некоммерческий характер.

Руководитель ДГД по Алматы Канат Баедилов поддержал инициативы защитников предпринимателей и отметил, что впервые в совещании приняли участие представители палат юридических консультантов.
 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях

02.12.2022, 21:15 8571
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях
Синоптики предупреждают о сильном ветре и тумане
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Алматы, Шымкента, Западно-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской и Туркестанской областей.

По прогнозу РГП "Казгидромет", 3 декабря ночью и утром на севере Западно-Казахстанской области ожидается туман.

3 декабря на юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер северо-восточный 9-14 метров в секунду, в южной половине области порывы 15-20 метров в секунду.

3 декабря на юге и в горных районах Алматинской области ожидается туман.

В Алматы 3 декабря ночью и утром ожидается туман.

3 декабря днем в центре, на востоке Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, порывы 15 метров в секунду.

3 декабря на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем в горных районах 15-20 метров в секунду.

В Шымкенте ночью и утром 3 декабря временами ожидается туман.
 

Информационное сообщение касательно выборов депутатов Сената Парламента РК 2023

02.12.2022, 17:56 12706
Настоящим ТОО "Kazakhstan Today Media Group" - собственник информационного агентства Kazakhstan Today, сайта kt.kz (далее - Сайт) в соответствии с Конституционным Законом Республики Казахстан № 2464 от 28 сентября 1995 года "О выборах в Республике Казахстан", Указом Президента Республики Казахстан № 4 от 26 ноября 2022 года "О назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан" информирует кандидатов в депутаты Сената Парламента о размере оплаты, условиях и порядке предоставления интернет-площадей для размещения материалов предвыборной агитации (далее - агитационные материалы).

Размещение материалов предвыборной агитации Кандидатов осуществляется в соответствии со стоимостью, определенной в настоящем Информационном сообщении, и условиями договора.

Сайт предоставляет интернет-площадь на основании письменного заявления и договора, заключенного между собственником Сайта и Кандидатом либо доверенным лицом Кандидата. Количество, период размещения агитационных материалов и вид указываются в письменном заявлении Кандидата или доверенного лица, которые затем фиксируются в договоре.

Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений Кандидатов в порядке очередности, каждому письменному заявлению присваивается порядковый номер с датой поступления заявления.

К письменному заявлению должны быть приложены следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего регистрацию Кандидата;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя Кандидата;
3) копия удостоверения личности лица, подающего заявление;
4) документы, подтверждающие полномочия лица, для заключения договора;
5) расшифровка текста агитационного материала на бумажном (с подписью представителя на каждом листе) и электронном носителях.

Заявления принимаются Сайтом в письменном виде от Кандидатов либо их уполномоченных представителей с 25 декабря 2022 года в рабочие дни (пн - пт) с 10:00 до 19:00 (время Астаны) по адресу: Республика Казахстан, A15B2B8, г. Алматы, мкр. Нур Алатау, ул. 13, дом 10. По всем интересующим вопросам, пожалуйста, обращайтесь по тел. +7727 222 36 80 или по e-mail: [email protected].

Очередность размещения материалов предвыборной агитации устанавливается в порядке поступления письменных обращений либо по жребию, если обращения поступили одновременно. На основании данных (дата, время и пр.), содержащихся в письменных обращениях Кандидатов, редакция устанавливает график размещения материалов предвыборной агитации.

Все публикации, содержащие предвыборную агитацию, сопровождаются информацией об источниках финансирования и фамилией лица, предоставившего информацию.

Размещение материалов предвыборной агитации на Сайте начинается с 18:00 (время Астаны) 24 декабря 2022 года и продлится до 23:59 (время Астаны) 12 января 2022 года.

Агитационные материалы предоставляются Сайту в готовом виде, в объеме, предусмотренном договором, не позднее чем за 2 (два) рабочих дня до даты размещения на Сайте.

Кандидаты, предоставившие агитационные материалы, персонально несут ответственность за соответствие их содержания требованиям законодательства Республики Казахстан, в том числе в области авторских и смежных прав.

В случае нарушения условий и порядка, указанных в настоящем информационном сообщении, а также при нарушении условий соответствующего договора размещение агитационных материалов не производится либо приостанавливается до устранения нарушений.

Условия и порядок предоставления интернет-площадей, указанных в настоящем информационном сообщении, могут корректироваться в соответствии с требованиями уполномоченных органов Республики Казахстан.

Оплата по заключенному договору за размещение агитационных материалов на Сайте осуществляется на основании выставленного собственником Сайта счета на оплату в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты выставления счета. Оплата осуществляется на банковские реквизиты Сайта, указанные в договоре либо счете.

Сайт вправе отказать в выходе агитационных материалов в случае наличия в них информации, способной нанести ущерб достоинству или деловой репутации других Кандидатов.

Агитационные материалы не должны провозглашать идеи насильственного изменения конституционного строя, нарушения целостности Республики Казахстан, подрыва безопасности государства, разжигания социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни, культ жестокости и насилия, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований.

В случае несоблюдения требований законодательства Республики Казахстан собственник Сайта вправе отказать в размещении соответствующего агитационного материала.

Стоимость размещения агитационных материалов на Сайте:
  • Размещение статьи на главной странице в топ-новостях с фотографиями и видео на государственном, русском или английском языке (до 3000 знаков) - 450 000 тенге
  • Размещение статьи на главной странице в ленте новостей и тематических рубриках (интервью, точка зрения, аналитика, авторская колонка, обзоры и т.д.) с фотографиями и видео на государственном, русском или английском языке (до 3000 знаков) - 403 000 тенге
  • Размещение фоторепортажа (не более 15 фотографий) - 240 000 тенге
  • Размещение видеосюжета (новостной сюжет, интервью, promo, хронометраж - не более 15 минут) - 240 000 тенге

Стоимость размещения баннеров на Сайте

Общие требования к баннерам: Вес баннера не должен превышать 5 Мб. Баннеры принимаются в форматах GIF, JPG, JPEG, PNG. Запрещено использование каких-либо звуковых эффектов.


Формат баннера
Цена в KZT за ~ 180 тыс. показов
Главная - шапка 900x90
450 000
Главная - справа 240x400
400 000
Главная - снизу 468x60
300 000

Стоимость размещения указана без НДС, поскольку ТОО "Kazakhstan Today Media Group" не является его плательщиком согласно нормам НК РК.
 

Жителям Экибастуза предложили размещение в санаториях до восстановления теплоснабжения

02.12.2022, 17:51 13371
Жителям Экибастуза предложили размещение в санаториях до восстановления теплоснабжения
Фото: instagram / ete_ekb
В первую очередь будут размещены жители с маленькими детьми, инвалиды и пенсионеры
Экибастуз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Экибастуза предложили размещение в доме отдыха "Энергетик" и в профилактории "Энергетик" АО "Павлодарэнерго" до восстановления теплоснабжения в городе, сообщает пресс-служба компании "Экибастузтеплоэнерго".

На период восстановления теплоснабжения города ТОО "Экибастузтеплоэнерго" принято решение о размещении жителей города в доме отдыха "Энергетик" в селе Мичурино и в профилактории "Энергетик" АО "Павлодарэнерго", находящихся в городе Павлодаре", - проинформировали в пресс-службе.


По данным компании, на данный момент размещено 94 ребенка и их родители, 11 пенсионеров и 4 инвалида.

Отмечается, что в первую очередь будут размещены жители с маленькими детьми, инвалиды и пенсионеры.

Руководство и акционеры компании прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения в городе", - добавили в пресс-службе.


Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток. В городе действует режим чрезвычайной ситуации.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.

Также в Экибастузе начали заполнять тепломагистрали. В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.
 

Опрос КТ: 62% респондентов считают возможным трудоустройство российских учителей в школах РК

02.12.2022, 16:40 16066
Опрос КТ: 62% респондентов считают возможным трудоустройство российских учителей в школах РК
Министр просвещения РК, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы РК, сообщил, что школы полностью укомплектованы
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Подавляющее большинство респондентов считают возможным трудоустройство российских учителей в школах Казахстана.

На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос. Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?"

62% участников опроса ответили: "Учителя очень нужны, школы работают в 2-3 смены, преподавателей не хватает, считаю, что министр не владеет достоверной информацией"; 22% считают, что нам не нужны педагоги, тем более приезжие; 8% считают, что нашим детям вообще незачем учиться, и 6% - "мне все равно".

Напомним, министр просвещения Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов высказался о трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана.

Теперь диплома недостаточно. Любой гражданин или негражданин нашей страны, чтобы устроиться на работу в школу, у него обязательно должен быть сертификат о прохождении национального квалификационного теста, он должен знать нашу методику, программу и знать хорошо свой предмет. Это во-первых. Во-вторых, у нас учебный год уже начался, тарификация проведена, вакансии заполнены", - заявил министр.


Вместе с тем в Казахстане налицо острая нехватка школьных педагогов.

Асхат Аймагамбетов в ходе VII съезда учителей и работников образования государств - участников СНГ рассказал, что для решения проблемы нехватки педагогов в регионах был запущен специальный проект.

По его мнению, данная программа позволит решить проблему, связанную с дефицитом педагогов в отдаленных населенных пунктах и в определенных регионах.

По информации Минпросвещения РК, особенно остро ощущается нехватка учителей в Мангистауской, Атырауской, Алматинской и Туркестанской областях.
 

Обновленные номера call-центра и график подвоза воды опубликовал акимат Экибастуза

02.12.2022, 16:28 16066
Обновленные номера call-центра и график подвоза воды опубликовал акимат Экибастуза
Фото: Depositphotos
Экибастуз. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На сайте акимата Экибастуза были опубликованы обновленные номера call-центра и график подвоза воды к жилым домам многоэтажного и частного сектора.

Обновленные номера call-центра: 28-09-28; 28-20-28.

ОДК "Кайнар": 33-91-87, 33-89-21, 33-89-44;

Жилищная инспекция (WhatsApp) 8 700 299 78 06.

Также акимат опубликовал график подвоза воды к жилым домам многоэтажного и частного сектора:


Напомним, последствия крупной аварии устраняют уже несколько суток.

Прокуратура Павлодарской области завела уголовное дело по факту аварии.

В компании "Экибастузтеплоэнерго" жителей предупредили, что сливать сетевую воду из системы теплоснабжения запрещено.
 

В Алматы из-за строительства очередного ЖК перекрыли улицу

02.12.2022, 13:25 21071
В Алматы из-за строительства очередного ЖК перекрыли улицу
Компания RAMS строит очередной объект
Алматы. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат маслихата Алматы Сергей Пономарев сообщил, что из-за строительства жилого комплекса перекрыта улица Политехническая.

Еще одна улица исчезает в Алматы, это улица Политехническая. Посмотрите, там глухой забор - это компания RAMS строит очередной свой объект. Но мы же делаем Жана Казахстан! Мне говорят, что уже в генплане этот проект на нашем месте, где улица, должен стоять дом. Мы прекрасно знаем, кто крышует компанию RAMS - Болат Назарбаев. Сейчас он потерял свое влияние, давайте внесем изменения в генплан", - цитирует Пономарева портал "КазТаг".


По его словам, улица была очень удобной для горожан, она сокращала время в пути в часы пик. Через нее можно было быстро попасть от улицы Байтурсынова на проспект Сейфуллина и дальше на проспект Аль-Фараби.

Я, как депутат маслихата, инициирую сбор всех структур, имеющих к этому отношение, а именно газ, архитектуру, акимат района, для того, чтобы изменить ситуацию, чтобы мы не перекрывали улицы, а наоборот, пробивали новые, учитывая ситуацию с пробками в Алматы. Мы уже потеряли одну улицу Пожарского в этом же Бостандыкском районе, теперь что, новая жертва - Политехническая? Не дадим ее потерять, алмаатинцы", - высказался депутат.


Напомним, общественники предлагают лишить акимат права отдавать предгорья Алматы под застройку.

16 ноября президент Казахстана отметил нарастающее недовольство общества в связи с уплотнительной застройкой города.

Нельзя превращать город в каменные джунгли... При строительстве города необходимо учитывать интересы не строительных компаний, а прежде всего жителей. В наших законах эта ситуация четко не урегулирована. Поручаю правительству совместно с акиматом проработать данный вопрос и разработать соответствующие поправки в закон. Все это необходимо для дальнейшего развития Алматы как более комфортного города", - поручил он.

 

Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу

02.12.2022, 08:55 22841
Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в пятницу
В большинстве регионов ожидаются осадки
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Погоду на большей территории Казахстана будет обуславливать южный циклон, с которым пройдет снег, на юго-востоке страны - осадки (дождь, снег), в горных районах юга и юго-востока РК прогнозируется временами сильный снег.

Лишь на западе и крайнем севере Казахстана сохраняется ясная погода без осадков. В северных, восточных, южных и юго-восточных регионах страны ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре - низовая метель, в горных районах юга, юго-востока - туман, гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".


Ночью в Туркестанской, Жамбылской областях, днем в Алматинской области, а также в горных районах области Жетысу ожидается сильный снег.

В Астане: переменная облачность, температура днем -19, -21°C, скорость ветра 9-14 метров в секунду.

В Алматы: переменная облачность, -1, -3°C, скорость ветра 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте: переменная облачность, -1, +1°C, скорость ветра 8-13 метров в секунду.
 

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