В случае длительной задержки рейса авиакомпании обязаны предоставить пассажирам гостиницу
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев прокомментировал задержки рейсов авиакомпании SCAT.
Буквально неделю назад, вы знаете, в здании сената обсуждался закон о транспорте. Опять мы ужесточаем требования к компаниям. Однако, к сожалению, такие случаи у нас имеют место, поэтому мы свою оценку даем достаточно жесткую. Помните, летом у авиакомпаний SCAT, Air Astana и другие. Были большие задержки, после этого мы практически каждую неделю штрафовали их. Мы давали информацию, и вроде бы все наладилось, но сейчас опять начинается эта система", - заявил министр.
По его словам, здесь два пути решения: в первую очередь - администрирование.
Потому что это все ответственность компании, ее логистика. И они должны предусматривать такие форс-мажорные обстоятельства, которые бывают, которыми они объясняют", - сообщил Каирбек Ускенбаев.
Второе, заявил он, увеличивать парк самолетов.
Мы только в этом году на 14 самолетов, в том числе SCAT 9 самолетов купил новых. До 2025 года мы планируем 51 новый самолет и будем увеличивать количество самолетов. Этими двумя путями будем проблему решать", - добавил глава ведомства.
Он также подчеркнул, что в случае длительной задержки рейса авиакомпании обязаны предоставить пассажирам гостиницу.
Это ответственность компаний, авиакомпаний. Они обязаны предоставить гостиницу, питание, и это все в законе прописано. Поэтому необходимо обратиться в Комитет гражданской авиации, здесь надо понимание найти по этому рейсу: где зона ответственности туропреатора, а где зона ответственности авиакомпании. КГА по моему поручению сейчас разбирается", - добавил министр.
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