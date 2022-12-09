Ускенбаев объяснил отмену рейсов "Тальго" в Казахстане

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По словам местных жителей, дома, построенные на склоне горы, находятся в опасности, поскольку укрепляющая конструкция, построенная в конце 2019 года, уже не удерживает сползание грунта

Алматы. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Акимат города Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе, об этом стало известно в ходе встречи акима города Ерболата Досаева с жителями Медеуского района.





В ходе встречи жительница Медеуского района Алматы пожаловалась, что дома, построенные на склоне горы, находятся в опасности, поскольку укрепляющая конструкция, построенная в конце 2019 года, уже не удерживает сползание грунта. Канализация и водопровод периодически выходят из строя.





На это заместитель акима Аскар Амрин ответил, что на участке незаконно установлена канализация, которая периодически выходит из строя.





На сегодня проведена независимая экспертиза, которая говорит о том, что габионная конструкция установлена правильно и полностью соответствует СНиПам. Вместе с тем совместно с районом и департаментом ЧС было предложено весной дополнительно провести еще одну экспертизу-аудит уже за счет государственных средств, и после этого будет принято решение", - сказал Амрин.





В свою очередь исполняющий обязанности начальника ДЧС города Алматы Ерлан Алибеков сказал, что была привлечена независимая экспертиза, которая определила, что состояние габионов удовлетворительное.





Аким города Ерболат Досаев пообещал, что будет проведена дополнительная экспертиза на уровне акимата города, по результатам которой будет принято решение.





Если будет необходимо, выделим деньги и проведем требуемые работы. При этом если экспертиза обнаружит, что канализация является одной из причин нынешнего состояния подпорки, то по ней будет принято соответствующее решение", - заверил глава города.





Напомним, в Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно.





Депутаты фракции Народной партии Казахстана заявили, что бесчисленные "человейники" становятся настоящим бичом казахстанских мегаполисов.





В жертву многоквартирным жилым комплексам приносится инфраструктура целых районов, вместо поликлиник, школ, рекреационных зон неумолимо вопреки генпланам застройки растут многоэтажные дома", - высказались депутаты.





Аким города подтверждает , что уплотнительная застройка становится причиной низкой проветриваемости города и также влияет на уровень загрязнения воздуха. Однако алматинцы ежемесячно наблюдают появление новых многоэтажных ЖК.





Кроме того, в Алматы в рамках программы реновации эксперты усматривают коррупционные признаки, которые позволяют застройщикам получить лакомые земельные участки для возведения высоток.





Президент Казахстана назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы.



