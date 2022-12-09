Ускенбаев объяснил отмену рейсов "Тальго" в Казахстане

"Тальго" должен проходить дополнительный технический осмотр
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Отмену рейсов поездов "Тальго" в Казахстане объяснил в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев.
Дело в том, что поезд "Тальго" по нашим требованиям должен проходить дополнительный технический осмотр и плюс он требует более детального осмотра, потому что он ездит с другим скоростным режимом. И в первую очередь мы сказали, если в силу погодных условий или в силу каких-то технических задержек вы не можете обеспечить тот временной промежуток, который "Тальго" должен делать, если у вас идут задержки там, мне дали справку, в 6-7 часов, тогда нужно переводить на обычный режим, пока вы не исправите эту ситуацию", - заявил министр.
Он заверил, что данный вопрос разрешится в течение нескольких дней, поскольку технический осмотр проводится достаточно быстро.
Если все нормально будет, вернут обратно", - добавил глава ведомства.
Также Каирбек Ускенбаев, отвечая на вопросы представителей СМИ, объяснил задержку других поездов.
Еще несколько дней необходимо потерпеть. Вы же помните ситуацию, когда сход в Карагандинской области 17 ноября был, и так как получилось, что на обе стороны так получилось, что дорога была перекрыта", - сообщили глава министерства.
По его словам, тогда скопилось большое количество поездов, и это дало существенную нагрузку в плане логистики, и его последствия сейчас выправляются.
Еще несколько дней надо потерпеть. Пока планируется три-четыре дня, но это же техника. Сейчас сложно сказать, но я не говорю о месяцах, я говорю несколько дней", - добавил министр.