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Завершилась реставрация объектов древнего городища Отырара

12.12.2022, 08:24 26606
Фото: Минкультуры и спорта РК/gov.kz
По данному маршруту планируется проводить паломнические, этнографические и комбинированные туры
Туркестан. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области ученые-археологи и реставраторы полностью завершили работу в рамках проекта по частичному восстановлению древнего города Отырар. Об этом сообщили в Министерстве культуры и спорта РК.

На территории древнего городища ученые выявили Ханаку, построенную правителем Ак Орды Ерзен ханом, а также провели частичную реставрацию таких объектов, как Монументальная мечеть из жженого кирпича, дворец Бердибека, где в начале XV века Эмир Тимур принимал послов Тохтамыш хана, полностью реконструировали ворота Жарақты, Северные ворота и ворота Сопыхана.

При входе в город через ворота Жарақты с левой стороны магистральной улицы обнаружен комплекс, состоящий из жилого дома и гончарной мастерской. К жилой части примыкают производственные помещения. Под навесом перед домом расположены гончарные двухкамерные печи и площадки, где изготавливались и сушились керамические изделия. Мастерская с жилым домом функционировала в XV-XVI веках. Также проводились раскопки, реставрационные и консервационные работы на территории базарной площади XVII века: выявлены хлебопекарный комплекс и жилой квартал.

В рамках трехлетнего масштабного проекта для сохранения памятников и обеспечения безопасности туристов на территории города Отырар установлены камеры видеонаблюдения, система оповещения, улицы освещены электрическими фонарями, проложены пешеходные дорожки для туристов и электрокаров, установлены скамейки для отдыха туристов, фонтаны, модульные туалеты и урны для мусора.

Министр культуры и спорта инициировал создание тура по Великому шелковому пути. В ходе презентации результатов работы по проекту частичного восстановления древнего городища Отырар он провел встречу с представителями турбизнеса.

Проделана большая работа на территории древнего городища Отырар. Теперь необходимо создать гранд-маршрут по Великому шелковому пути, который будет охватывать такие направления, как Алматы, Тараз, Шымкент, Туркестан, и включать все основные культурно-исторические объекты южных регионов. Туристам нужно предлагать посещение историко-культурных объектов, как мавзолеи Айша Бибі, Бабаджа хатун, Тектурмас в Таразе; далее Цитадель и Ибрагим ата в Шымкенте; мавзолеи Арыстан баба и Ахмета Яссауи, городище Отырар и Сауран в Туркестане. Если правильно организовать турпакеты, то данный маршрут будет интересен не только для иностранцев, но и для местных туристов", - сказал Даурен Абаев.


В свою очередь отечественные туроператоры подчеркнули, что готовы по данному маршруту проработать паломнические, этнографические и комбинированные туры продолжительностью от 1 до 6-7 дней.

Стоит отметить, что юго-западная часть Шахристанской стены теперь будет функционировать как музей под открытым небом.

Как сообщалось ранее, по поручению главы государства будут развивать туризм в Каспийском регионе.
 

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Превышение нагрузки на инженерные сети Алматы вызвано ошибками в проектировании - Досаев

12.12.2022, 17:48 13716
Превышение нагрузки на инженерные сети Алматы вызвано ошибками в проектировании - Досаев
Фото: Акорда
Сегодня это является серьезной проблемой не только города Алматы, но также и других регионов
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня Алматы сталкивается с превышением нагрузки на инженерные сети из-за системных ошибок в проектировании и строительстве, сообщил в ходе заседания правительства аким мегаполиса Ерболат Досаев.

В рамках улучшения рейтинга Казахстана в Doing business с 2016 года был отменен этап согласования проектов, что привело к разбалансировке системы инженерных сетей", - отметил глава города.


По его словам, на сегодня это является серьезной проблемой не только города Алматы, но также и других регионов.

Для выхода из ситуации предлагается возобновить этап согласования проектных решений по подключению к инженерным сетям", - сообщил Ерболат Досаев.


Аким также заявил, за 11 месяцев текущего построено 203,9 километра сетей водоснабжения и канализации.

В 2023 году будет завершено строительство водозабора на реке Каргалы и корректировка ПСД по водозабору "Ерменсай", продолжено строительство водозабора на реке Аксай.

Ввод данных объектов позволит обеспечить 170 тысяч жителей города качественным водоснабжением", - пояснил он.


Кроме того, будут построены 217 километров новых сетей водоснабжения и водоотведения с охватом порядка 170 тысяч жителей.

Также будет завершено строительство 2  подстанций - "Алмагуль", "Туздыбастау" и сетей электроснабжения с охватом 540 тысяч потребителей.

В целях обеспечения теплом 450 тысяч потребителей в 2023 году будет завершена реконструкция 2 котельных - "Южная районная котельная" и "Премьера". При этом для снижения износа объем реконструкции теплосетей увеличится в 3 раза, до 15 километров в предстоящем году", - проинформировал глава города.


Так, по словам аким, для существенного снижения износа инженерных сетей начиная с 2023 года поэтапно в течение трех лет будет внедрена новая тарифная политика "Тариф в обмен на инвестиции" в целях повышения качества оказания коммунальных услуг.

Напомним, на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане.

Ранее сообщалось, что жители Экибастуза остались без тепла в 30-градусный мороз из-за аварии на теплосетях. В городе объявлен режим ЧС. Позже авария произошла на теплотрассе города.

Кроме того, 20 марта в Петропавловске на ТЭЦ-2 рухнула дымовая труба. Через 6 дней на ТЭЦ вновь произошла авария, из-за которой случились сбои в системе теплоснабжения.
 

В Алматы создали госоператора платных парковок

12.12.2022, 15:58 16471
В Алматы создали госоператора платных парковок
Начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон
Алматы. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день завершены процедуры по созданию единого оператора КГП на ПХВ "Алматы паркинг" и назначен директор предприятия, сообщили в пресс-службе управления городской мобильности Алматы.

Начата работа по разработке программного обеспечения для дальнейшего обслуживания парковочных зон. До этого времени компании, ранее администрировавшие парковки, будут продолжать свою деятельность. Это значит, что парковки работают в штатном режиме, оплата проверяется, штрафы выписываются", - проинформировали в управлении.


Сообщается, что по состоянию на 6 декабря 2022 года на счетах компаний имеется 596 млн тенге.

Данная сумма ежедневно пополняется и будет передана на счет созданного государственного предприятия после завершения судебных разбирательств в отношении руководителей компаний", - добавили в пресс-службе.


Ранее сообщалось, что в Алматы арестован генеральный директор ТОО "AlanParking" - предприятия, которое курировало платные парковки в городе.

Постановлено санкционировать содержание под стражей сроком на два месяца", - говорится в официальном сообщении Алматинского городского суда.


В нем говорится, что подозреваемый взят под арест по ходатайству органа досудебного расследования. В чем подозревается глава компании, в суде не уточнили.

Также арестован в Алматы на два месяца директор ТОО "Алматы спецтехпаркинг сервис". "Постановлением следственного суда ходатайство органа досудебного расследования удовлетворено", - говорится в сообщении городского суда Алматы.

 В отношении него судом санкционирована ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, то есть до 15 июня 2022 года.

Адвокат Жангельды Сулейманов прокомментировал аресты руководителей платных парковок.
 

На канатной дороге Медеу - Шымбулак застряли несколько человек

11.12.2022, 20:36 38391
На канатной дороге Медеу - Шымбулак застряли несколько человек
Фото: facebook/Shymbulak Mountain Resort
Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги
Алматы. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях посетители горнолыжного курорта пожаловались, что застряли на канатной дороге Медеу - Шымбулак.

По словам Амира Мирзоева, в кабинке они пробыли 2 часа 20 минут.

Было очень холодно с учетом того, что я был экипирован с пацанами. Мы были в сноубордической одежде, в термобелье. По прибытии нас не встретил абсолютно никто. Не было предложено ни чая, ничего, чем мы могли бы согреться", - сообщил Амир Мирзоев на своей странице в Сети.


В пресс-службе Shymbulak Mountain Resort заявили, 9 декабря работа канатной дороги Медеу - Шымбулак была приостановлена на 45 минут (с 16. 30 до 17.15) в связи с техническими неполадками.

Причиной остановки стал выход из строя контактора системы мониторинга технического состояния канатной дороги, после чего данные о состоянии перестали поступать на центральный пункт, что привело к остановке канатной дороги", - пояснили в пресс-службе.


По данным Shymbulak Mountain Resort, в 17.15 для спуска гостей, находившихся в момент остановки на канатной дороге Медеу - Шымбулак, была произведена переналадка и запуск на резервном режиме до тех пор, пока технические неполадки не были полностью устранены технической бригадой ГК "Шымбулак".

В 18.30 неполадки были полностью устранены технической бригадой ГК "Шымбулак", канатная дорога продолжила работу в штатном режиме.

Гостям, находящимся в этот промежуток времени в очереди на канатную дорогу, была организована бесплатная раздача чая, рестораны продолжили работу, чтобы гости курорта смогли подождать свою очередь на спуск в тепле. Также для гостей с детьми был организован трансфер на служебных машинах до "Медеу", - подчеркнули в пресс-службе.


В администрации курорта принесли извинения за причиненные неудобства.

Ранее сообщалось, что в горах Алматы выставили блокпосты из-за возможного схода лавин.
 

Жителей Туркестанской области возмутила укладка асфальта зимой

11.12.2022, 17:51 43826
Жителей Туркестанской области возмутила укладка асфальта зимой
Фото: Depositphotos
Чиновники заявили, что нарушений нет и все выполняется строго по технологии
Туркестан. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Жителей Ордабасинского района Туркестанской области возмутила укладка асфальта в мороз.

По словам местных жителей, при такой погоде проводить дорожные работы нельзя, сообщает otyrar.kz.

Видео появилось в социальных сетях.

7-го декабря в Шубарсу Ордабасинского района Туркестанской области только вчера выпал снег. Вот прокладывают асфальт тонким слоем, они это делают специально. Делают ради того, чтобы сделать. Они просто укладывают асфальт поверх воды, что там находится под асфальтом, неизвестно! Аким Ордабасинского района, вы это делаете ради галочки? Это делается ради освоения бюджета?" - заявил автор видео.


По словам чиновников, нарушений нет, все выполняется строго по технологии. За температурным режимом на месте следят специалисты технадзора.

«Перед школой имени Исламкулова ведутся работы по укладке асфальта на стоянке для автомобилей в соответствии с техническими требованиями. Работы проводились специальной техникой. Если температура асфальтобетонного материала на участке составляет 130-150 градусов, а по требованию выше ста двадцати градусов, допускается производить укладку асфальтобетонного покрытия», - заявили в пресс-службе аппарата акима Ордабасинского района.

Ранее сообщалось, что более пяти тысяч нарушений выявлено в работе дорожных строителей.

 

В костанайских новостройках появились "ледяные сталактиты"

11.12.2022, 13:18 49851
В костанайских новостройках появились "ледяные сталактиты"
Фото: ng.kz
Дома в плачевном состоянии
Костанай. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В еще не сданных квартирах в микрорайоне Кунай города Костаная появились "ледяные сталактиты".

Крик души от вкладчиков "Отбасы банк", которые ждут свои долгожданные квартиры в микрорайоне Кунай в 21-м квартале, в домах №№ 1, 2 и 3. Дома в плачевном состоянии. Конкурс проводился в марте 2021 года, в эксплуатацию дома должны были ввести в июне того же года. Но ключи нам таки никто не вручил", - цитирует "Наша газета" местную жительницу.


Ситуацию прокомментировали в пресс-службе отдела строительства акимата города Костаная.

Строительство домов № 2, 3 (произошел порыв) в 21 квартале микрорайоне Кунай осуществлялось подрядной организацией ТОО "Марал Курылыс". B октябре текущего года договор с данной организацией расторгнут ввиду неисполнения договорных обязательств, организация признана недобросовестным участником государственных закупок. На период определения новой подрядной организации для завершения строительства согласно заключенному договору сохранность домов обеспечивается охранной фирмой "Нур Сакшы", - сообщили в пресс-службе.


При осмотре домов выявлено, что отопление запущено только в подвальной части.

Протекание воды произошло с крана Маевского в системе отопления. Отделом строительства города приняты меры по устранению, работы по которым будут полностью завершены 13 декабря. Начата претензионная работа в отношении охранной организации, не сообщившей о данном происшествии", - пояснили в отделе строительства.


Подчеркивается, что в настоящее время объявлены государственные закупки на завершение работ по строительству данных домов, после определения подрядной организации все дефекты до заселения жильцов будут устранены.

Ранее сообщалось, что в Семее 35 многоэтажек остались без тепла из-за аварии в котельной.

 

Родители спортсменов задержали поезд Алматы - Мангистау на полтора часа

11.12.2022, 11:45 52336
Родители спортсменов задержали поезд Алматы - Мангистау на полтора часа
Фото: Кадр из видео
Вагон, в котором сидели дети, был слишком старым и холодным
Актау. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Родители спортсменов, направлявшихся в Алматы на соревнования по тхэквандо, остановили движение поезда Мангистау - Алматы, в результате чего поезд опоздал на 1.35.

По словам родителей, вагон, в котором сидели дети, был слишком старым и холодным. Поэтому они требовали предоставить новый вагон, информирует mangystaumedia.kz.

Остановили поезд. Потому что в вагоне, в котором ехали наши дети, не было условий. В этом нет никакой вины проводника. Добавили новый вагон. Мы беспокоились о том, чтобы наши дети не заболели в холодном вагоне после поездки на соревнования", - заявил Садвакас Утепов.


Ранее сообщалось, что в Жамбылской области из-за аварии застряли поезда.

 

Штормовое предупреждение объявили в пяти областях РК

11.12.2022, 09:15 55526
Штормовое предупреждение объявили в пяти областях РК
Синоптики предупреждают о сильном ветре
Астана. 11 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Непогода ждет жителей Кызылординской, Акмолинской, Мангистауской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей, сообщает РГП "Казгидромет".

11 декабря утром и днем в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром 11 декабря на севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на севере, востоке области порывы до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области 11 декабря ожидается ветер юго-восточный, на западе, юге области до 15-20 метров в секунду.

11 декабря на севере, северо-востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе области порывы до 15-20 метров в секунду.

11-13 декабря на юге, в горных районах Туркестанской области ожидается туман. На горных перевалах низовая метель. Ветер северо-восточный, на севере области, в горных районах до 15-20 метров в секунду.
 

В Экибастузе устраняют мелкие порывы на теплотрассах

10.12.2022, 19:12 59881
В Экибастузе устраняют мелкие порывы на теплотрассах
Фото: Акимат Экибастуза
Ведутся работы по наладке теплоснабжения в целях перераспределения тепла в те районы, где параметры давления и температуры низкие
Экибастуз. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Экибастузе проводится работа по устранению мелких порывов и повреждений на теплотрассах, рассказали в городском акимате.

По состоянию на 16.00 10 декабря текущего года в 6 корпусах домов по улице Сатпаева, 8, произведен монтаж общих трубопроводов горячего и холодного водоснабжений, запущены внешние системы тепловодоснабжения и холодного водоснабжения. В 6-м корпусе дома по адресу Машһура Жусупа, 52, продолжаются работы по восстановлению холодного и горячего водоснабжения", - отчитались в администрации города Экибастуза.


Ведутся работы по наладке теплоснабжения в целях перераспределения тепла в те районы, где параметры давления и температуры низкие.

Из 38 частных секторов в 5 домах запущено центральное отопление, а также холодное водоснабжение. В 29 частных домах ведутся работы по восстановлению тепло/водоснабжения.

Напомним, 8 декабря в Экибстузе был отменен режим ЧС, введенный 28 ноября из-за аварии на местных теплосетях. В 30-градусный мороз от отопления были отключены жилые дома, а также социальные объекты.

Первый вице-премьер Роман Скляр озвучил предварительные причины аварии. По его словам, из-за ошибочных действий персонала станции в сети повысилось давление, что привело к множеству порывов на теплотрассах, а это в свою очередь привело к остановке котлов.
 

 

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