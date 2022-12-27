Десятки фактов незаконной торговли пиротехникой выявлены в Казахстане

Фото: Акимат Алматы

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Астана. 26 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - При оперативно-профилактическом мероприятии "Пиротехника", которая стартовала 25 декабря в Казахстане, выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий, - При оперативно-профилактическом мероприятии "Пиротехника", которая стартовала 25 декабря в Казахстане, выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий, сообщил в ходе брифинга старший инспектор по особым поручениям Комитета административной полиции Амиржан Байгошев.





На сегодняшний день по республике проведено порядка четырехсот рейдовых мероприятий по проверке рынков, магазинов и других мест торговли, а также на предмет законности перевозки пиротехнических изделий. В результате выявлено 75 фактов незаконной реализации пиротехнических изделий. У нарушителей изъято более 1850 единиц несертифицированной пиротехнической продукции, рассказал представитель МВД.





Кроме того, полицейские проводят мониторинг социальных сетей на предмет незаконной реализации товаров и предметов, на которые распространяется разрешительный порядок.





Так, 13 декабря в Астане посредством приложения "2ГИС" было обнаружено объявление о продаже пиротехники с доставкой, свободная торговля которой запрещена законодательно.





В ходе проверки у реализатора было изъято 183 несертифицированных пиротехнических изделия, составлен административный протокол, наложен штраф", - рассказал Байгошев.





Кроме того, на прилегающей территории одного из торговых домов в Астане установлена незаконная продажа пиротехническими изделиями. Продукция изъята, составлен адмпротокол по статье 196 и наложен штраф.





Многочисленные эксперты различных направлений указывают на очевидные причины для полного запрета использования в населенных пункта и природных зонах фейерверков, петард и прочей пиротехники.





По словам замначальника управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Ерболата Турткараева, ежегодно в Алматы в новогодние праздники в среднем происходит 11 пожаров. При этом около 18% возгораний от общего числа происходят по причине неправильного использования пиротехнических изделий.





В новогодние праздники прошлого года в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями за помощью в медицинские учреждения обратились 39 человек (из них 29 детей). Госпитализировано 8 человек, 7 из них - дети.