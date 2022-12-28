Зарплату от государства будут получать ухаживающие за инвалидами родственники

В знак протеста против застройки местные жители не раз перекрывали оживленную автотрассу Алматы - Талгар, проходящую по центру села Бесагаш

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Алматы. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Бесагаш Талгарского района приостановлена стройка жилого комплекса "Нурия-3". По словам местных жителей, на этом места планировалось возвести школу, больницу и детский сад.





В селе Бесагаш Талгарского района с сентября текущего началось строительство жилого комплекса "Нурия-3". Как рассказали представители застройщика - ТОО "Time group construction", проект ЖК включает в себя 16 многоэтажных домов на 1008 квартир. На земельном участке площадью 3 га уже вырыт котлован, готовится заливка фундамента.





Жильцы частного сектора, а также расположенного рядом другого ЖК выразили полное несогласие с планами бизнесменов. По их словам, еще несколько лет назад на этой территории планировалось строительство школы, больницы, детского сада, сообщает издание "Казправда"





Аким Алматинской области Марат Султангазиев пообещал, что проект будет пересмотрен, до окончания разбирательств строительные работы приостановят. Акиму Талгарского района Кайдару Абдыханову поручено в кратчайшие сроки провести в Бесагашском сельском округе общественные слушания с участием всех заинтересованных лиц, чтобы найти консенсус.





Также комиссия акимата области посетила другой проблемный объект в селе Бесагаш - участок компании Hayat apartments. Здесь на площади 5,5 га ведется строительство 29 блоков жилого комплекса, рассчитанного на 1050 квартир.





Живущие по соседству сельчане пожаловались чиновникам на несоблюдение строителями правил безопасности. По их словам, стройка ведется с грубыми нарушениями законодательства. Ситуацию усугубляет близкое залегание грунтовых вод: при подъеме на поверхность они могут подтопить расположенный рядом жилой квартал.





Отмечается, что весной группа активистов села Бесагаш устроила стихийный митинг в Талгаре перед акиматом района, протестуя против новостройки. Общественность добилась своего: управление ГАСК подало иск в суд на компанию-застройщика. Строительно-монтажные работы приостановили, законность возведения жилого комплекса должна была решиться в судебном порядке.





Однако по прошествии восьми месяцев выясняется, что стройка продолжается как ни в чем не бывало.





На сей раз глава региона Марат Султангазиев пообещал, что на объекте проведут проверку и в случае установления факта незаконности строительства будут приняты соответствующие меры.





По информации издания, в селе Бесагаш, граничащем с Алматы, долгие годы не прекращается строительный бум. Вскоре число многоэтажных домов перевалит за сотню, причем цены за квадратный метр жилья в них практически сравнялись с алматинскими.





В то же время здесь имеется немало острых коммунально-бытовых проблем, в том числе нехватка чистой питьевой воды, отсутствие асфальтированных улиц, перебои с электричеством. В знак протеста местные жители не раз перекрывали оживленную автотрассу Алматы - Талгар, проходящую как раз по центру села.





Напомним, алматинцев предостерегли от покупки несуществующих квартир у очередного застройщика.





Ранее в Алматы по решению суда начали снос незаконно возведенного многоквартирного жилого дома в микрорайоне Нурлытау.





Акимат Алматы проведет дополнительную экспертизу застроенного склона горы в Медеуском районе.





В Алматы около 14 тысяч домов построены незаконно . Особую обеспокоенность вызывает застройка предгорных районов Алматы.



