Минтруда: В Казахстане насчитывается более 700 тыс. лиц с инвалидностью

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По данным Минтруда, из 702,1 тыс. ЛСИ, проживающих в Казахстане на сегодняшний день, 424,5 тыс. человек трудоспособного возраста (60,5%), 180,7 тыс. человек - пенсионного возраста (25,7%) и 96,9 тыс. человек - дети до 18 лет (13,8%).
В республике насчитывается более 700 тыс. лиц с инвалидностью. В экономике заняты 126 тыс. из трудоспособных, или порядка 30%. Для лучшего подбора работы для них разработан Атлас профессий, который состоит из 432 комбинаций по видам ограничений жизнедеятельности, включает порядка 3 тыс. профессий. В текущем году мерами занятости охвачено 15 тыс. человек", - проинформировал министр труда и социальной защиты Республики Казахстан Серик Шапкенов.
Министр также сообщил, что в целях социальной и профессиональной адаптации во всех регионах республики открыты и работают 19 центров "Ten Qogam". В центрах оказывается психологическая и правовая помощь, содействие в трудоустройстве.
Для расширения услуг социальной реабилитации министерством совместно с местными исполнительными органами открыты 6 малокомплектных реабилитационных центров для детей (Павлодарская область - охват 150 детей; Кызылординская - 150; ЗКО - 100; Актюбинская - 350; Акмолинская области - 100; город Нур-Султан - 150). Это позволило охватить услугами реабилитации 5,8 тыс. детей, или 47%", - добавил глава министерства.
В соответствии с поручением главы государства, данным на IV заседании Национального совета общественного доверия, разработан законопроект о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов. Документ внесен на рассмотрение в Мажилис.
Кроме того, ведется работа по модернизации системы социальной службы. Разработан проект Национального плана, в котором учтены меры по переходу системы социального обслуживания на подушевое финансирование.
Будет решаться задача по расширению охвата лиц с инвалидностью услугами реабилитации. В 12 регионах на 2022-2024 годы запланировано строительство новых реабилитационных центров на 150 мест каждый. Уже разработана проектно-сметная документация, выделены земельные участки. Кроме того, согласно Дорожной карте по реализации программы партии NUR OTAN, в ближайшие 5 лет в рамках госсоцзаказа запланировано открыть 15 центров для детей", - сообщил министр.
Также, в соответствии с Дорожной картой по реализации предвыборной программы партии NUR OTAN, проводится работа по обеспечению доступной среды. До 2025 года запланировано обеспечение доступности 22 тыс. наиболее приоритетных объектов (госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта), ежегодно 4 400 объектов.
Ранее сообщалось, что депутат мажилиса Жанат Омарбекова сегодня в ходе пленарного заседания палаты заявила, что размер пособий для инвалидов в Казахстане существенно не увеличивался более 6 лет.