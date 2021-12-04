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Минтруда: В Казахстане насчитывается более 700 тыс. лиц с инвалидностью

03.12.2021, 14:59 41041
Минтруда: В Казахстане насчитывается более 700 тыс. лиц с инвалидностью
Фото: scoopnest.com
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Казахстане насчитывается более 700 тыс. лиц с инвалидностью. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По данным Минтруда, из 702,1 тыс. ЛСИ, проживающих в Казахстане на сегодняшний день, 424,5 тыс. человек трудоспособного возраста (60,5%), 180,7 тыс. человек - пенсионного возраста (25,7%) и 96,9 тыс. человек - дети до 18 лет (13,8%). 

В республике насчитывается более 700 тыс. лиц с инвалидностью. В экономике заняты 126 тыс. из трудоспособных, или порядка 30%. Для лучшего подбора работы для них разработан Атлас профессий, который состоит из 432 комбинаций по видам ограничений жизнедеятельности, включает порядка 3 тыс. профессий. В текущем году мерами занятости охвачено 15 тыс. человек", - проинформировал министр труда и социальной защиты Республики Казахстан Серик Шапкенов.

 
Министр также сообщил, что в целях социальной и профессиональной адаптации во всех регионах республики открыты и работают 19 центров "Ten Qogam". В центрах оказывается психологическая и правовая помощь, содействие в трудоустройстве.
 

Для расширения услуг социальной реабилитации министерством совместно с местными исполнительными органами открыты 6 малокомплектных реабилитационных центров для детей (Павлодарская область - охват 150 детей; Кызылординская - 150; ЗКО - 100; Актюбинская - 350; Акмолинская области - 100; город Нур-Султан - 150). Это позволило охватить услугами реабилитации 5,8 тыс. детей, или 47%", - добавил глава министерства.

 
В соответствии с поручением главы государства, данным на IV заседании Национального совета общественного доверия, разработан законопроект о ратификации Факультативного протокола к Конвенции о правах инвалидов. Документ внесен на рассмотрение в Мажилис.
 
Кроме того, ведется работа по модернизации системы социальной службы. Разработан проект Национального плана, в котором учтены меры по переходу системы социального обслуживания на подушевое финансирование.
 

Будет решаться задача по расширению охвата лиц с инвалидностью услугами реабилитации. В 12 регионах на 2022-2024 годы запланировано строительство новых реабилитационных центров на 150 мест каждый. Уже разработана проектно-сметная документация, выделены земельные участки. Кроме того, согласно Дорожной карте по реализации программы партии NUR OTAN, в ближайшие 5 лет в рамках госсоцзаказа запланировано открыть 15 центров для детей", - сообщил министр.

 
Также, в соответствии с Дорожной картой по реализации предвыборной программы партии NUR OTAN, проводится работа по обеспечению доступной среды. До 2025 года запланировано обеспечение доступности 22 тыс. наиболее приоритетных объектов (госучреждения, ЦОНы, поликлиники, объекты здравоохранения, образования, культуры и спорта), ежегодно 4 400 объектов.
 
 

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Ушла из жизни актриса Нина Ургант

04.12.2021, 10:40 6778
Ушла из жизни актриса Нина Ургант
Фото: РИА Новости
МОСКВА. 4 ДЕКАБРЯ - На 93-м году жизни скончалась актриса Нина Ургант, одна из самых лиричных, проникновенных и женственных актрис кино и театра, народная артистка России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Она - дитя войны, и в детстве ей, дочери офицера НКВД, приходилось прятаться от нацистских патрулей в оккупированном Даугавпилсе. После освобождения города вернулась в школу, где к ней прикипело прозвище "Нинка-артистка": она была певунья и любила танцевать, активно участвовала в школьных концертах, и участь ее была предопределена: только в театральный!", пишет "Российская газета"

 
Театральный она закончила в Ленинграде и начала актерскую карьеру в старейшем театре России - Ярославском имени Федора Волкова, затем вернулась в город на Неве, где играла лирических героинь в Театре имени Ленинского комсомола, а затем перешла в Театр имени Пушкина - Александринку, которой осталась верна до конца своих дней.
 
После участия в нескольких эпизодах кинокартин "Укротительница тигров", "Улица полна неожиданностей", "Шинель" и "Двенадцатая ночь", на первую большую работу в кино ее впервые пригласили в 1962-м - она замечательно прожила психологически сложную роль безымянной матери героя в фильме Игоря Таланкина "Вступление" по рассказам Веры Пановой; ее сына Володю играл юный Борис Токарев. Картину показали в конкурсе Венецианского фестиваля, где фильм получил Специальный приз жюри. Затем последовали съемки в Беларуси в драме Виктора Турова по сценарию Геннадия Шпаликова "Я родом из детства", и эта ее работа была отмечена Премией за лучшую женскую роль на фестивале фильмов Прибалтики, Беларуси и Молдавии. В кинобиографии актрисы около шести десятка названий, среди них такие, как "Дни хирурга Мишкина", "Собственное мнение", "Красавец мужчина", "Барабаниада", "Русские деньги", сериал "Улицы разбитых фонарей". Но больше всего Нина Ургант запомнилась зрителям по фильму "Белорусский вокзал" в роли медсестры Раи с ее песней на слова Булата Окуджавы. Говорят, что участники войны сразу приняли ее за свою однополчанку.
 
Но, конечно, Нина Ургант прежде всего актриса театральная. "Для меня сцена - везде! Она нигде и никогда не заканчивается, - говорила она в одном из интервью. - Только на ней я чувствую себя свободной". Истинный диапазон и многогранность ее актерского дарования знают только постоянные посетители Александринского театра. Здесь ее лучшие роли - Раневская в "Вишневом саде", Ника в "Записках Лопатина", Гертруда в "Гамлете", Инкен Петерс в "Перед заходом солнца", Мари-Октябрь" во "Встрече", Москалева в "Дядюшкином сне", Императрица в "Капитанской дочке", Простакова в "Недоросле", Ксантиппа в "Беседах с Сократом", Беатриче в "Много шума из ничего"…
 
Последние годы она болела, юбилеи свои старалась не замечать и не отмечать, возраст считала бедой и несчастьем. Теперь нам остаются память о ее театральных ролях, ее фильмы и печальная полуулыбка ее медсестры Раи из "Белорусского вокзала".
 

Какая погода ожидается в Казахстане в субботу

04.12.2021, 09:21 19144
Какая погода ожидается в Казахстане в субботу
НУР-СУЛТАН. 4 ДЕКАБРЯ - Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 4 декабря 2021 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На севере, востоке, юге, юго-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке - гололед и низовая метель, на юго-востоке республики днем ожидается пыльная буря. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Костанайской области ночью на севере, северо-востоке области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юге области - туман. 
 
Ночью на юго-западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на юго-востоке области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных, предгорных районах Жамбылской области ожидается туман, днем на юго-западе, северо-востоке области - пыльная буря, на северо-востоке области и в горных районах области - усиление ветра до 15-23 метров в секунду. 
 
На дорогах Павлодарской области ожидается гололедица, на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на севере области - туман. 
 
На дорогах Восточно-Казахстанской области ожидается гололедица, в северной половине области - низовая метель, ночью на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром на севере области - туман. 
 
На севере Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на северо-западе - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На юге, востоке Атырауской области ожидается туман, днем на севере области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере Мангистауской области ожидается туман, днем на западе области - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на юго-востоке области - туман. 
 
На юге Актюбинской, западе, центре Карагандинской, на севере Кызылординской областей ожидается туман. 
 
В Алматинской области в районе Алакольских озер ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 

В Нур-Султане газифицированы 9 жилых массивов

03.12.2021, 19:27 103789
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Газораспределительные сети подведены в 9 жилых массивов районов Алматы и Сарыарка в Нур-Султане, сообщил аким столицы Алтай Кульгинов сегодня в ходе брифинга на площадке СЦК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проект газификации - масштабный проект Елбасы. На данный момент газораспределительные сети подведены в 9 жилых массивов: "Коктал-1", "Коктал-2", "Железнодорожный", "Промышленный", "Агрогородок", "Юго-Восток", "Интернациональный", "Мичурино" "Куйгенжар". Для этого построили свыше 650 км газораспределительных сетей. На данный момент в городе на газ перешли более 1,5 тыс. семей. А это означает, что столько семей не будут топить дома углём. А это в среднем не менее 20 тыс. тонн угля. Это, несомненно, уже благоприятно скажется на экологии города. Еще более 4 тыс. 600 семей получили технические условия", - сказал Кульгинов.

 
Сейчас продолжаются пуско-наладочные работы для запуска газа в микрорайонах "Казахауыл", "Акбидай", а также в старой части города в районе ул. Потанина, отметили в пресс-службе столичного акимата.
 
Также в ходе брифинга глава столицы сообщил о том, что на месте пустырей горда появились новые точки притяжения для горожан и гостей города. В столице впервые были открыты: первая улица выходного дня "Demalys Promenade", пешеходный бульвар "Театральный", колизей уличного спорта "NS street life". В текущем году благоустроено порядка 200 дворов и общественных пространств (парки, скверы, бульвары).
 
Кроме того, в Нур-Султане ведётся строительство двух автомобильных мостов, сообщил в ходе брифинга аким столицы.
 

В ноябре дали старт строительству моста по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль. Ранее были судебные тяжбы, которые затянули сроки строительства. На данный момент решены все процедурные моменты, приступили к строительству моста. Планируем завершить строительство данного моста уже в 2023 году", - проинформировал Кульгинов.

 
Глава столицы также сообщил, что в 2021 году в Нур-Султане построено 15 школ, что позволило создать порядка 40 тыс. ученических мест.
 

В столице ежегодно растёт количество людей, как за счёт внутренней миграции, так и за счёт рождаемости. За последние 10 лет число учащихся увеличилось почти в 3 раза. Ежегодно число первоклассников превышает число выпускников более чем в 3 раза. К примеру, если в мае 7 тыс. выпускников, то в первый класс приходят 25. тыс. учащихся. Мы полагаем, что к 2030 году в Нур-Султане будет до 400 тыс. школьников. Безусловно, это прекрасные перспективы, и вместе с тем, они требуют активного строительства школ", - сказал Кульгинов.

 
Кроме того, в Нур-Султане в 2021 году будет построено 10 тыс. социальных квартир, также продолжена программа "Арендное жилье для работающей молодежи".
 

Жилищный вопрос является одним из приоритетных направлений. За прошедший год, несмотря на пандемию, в столице построено более 3 млн квадратных метров жилья, из них 80% - частные инвестиции. Глава государства держит на особом контроле вопрос увеличения объемов льготного жилья. К примеру, если в 2018 году было построено 1100 соцквартир, в 2019 - 2900 льготных квартир, то в 2020 году уже свыше 7 тысяч социальных квартир. Данная цифра в текущем году увеличена до 10 тысяч льготных квартир", - рассказал аким столицы.

 
В ходе брифинга также было озвучено, что в Нур-Султане из 16 тыс. дольщиков решена проблема 13 тыс. дольщиков. В 2021 году в Нур-Султане достроят ещё 57 МЖК-долгостроев, тем самым разрешится вопрос ещё более 7 тыс. 500 семей-дольщиков. В 2022-23 годы планируется завершение оставшихся домов-долгостроев.
 

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