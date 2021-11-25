Система Orphus

Размер пособий для инвалидов существенно не увеличивался более 6 лет - мажилисмены

24.11.2021, 16:43 60265
Размер пособий для инвалидов существенно не увеличивался более 6 лет - мажилисмены
Фото: avesta-news.kz
НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Депутат мажилиса Жанат Омарбекова сегодня в ходе пленарного заседания палаты заявила, что размер пособий для инвалидов в Казахстане существенно не увеличивался более 6 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В своем депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова депутат проинформировала, что на сегодняшний день в Казахстане проживает 702 тыс. лиц с особыми потребностями, из них работающие - 126 тыс. человек.
 

Конвенция о правах инвалидов обязывает участников принимать все необходимые меры "для обеспечения эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими, принимать меры к обеспечению и поощрению права инвалидов на достаточный жизненный уровень для них", - сообщила Омарбекова.

 
По ее словам, государственные социальные пособия представляют собой первый (базовый) уровень системы социальной защиты. Право на указанные пособия имеют все лица, признанные в установленном порядке инвалидами вне зависимости от наличия у них трудового стажа и дохода, которое выплачивается из республиканского бюджета. 
 
Согласно закону "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан" инвалидам общего заболевания, месячные пособия по инвалидности назначаются в следующих размерах: 
 
- первой группы - 65 860 тенге (1,92 ПМ);
 
- второй группы - 52 483 тенге (1,53 ПМ);
 
- третьей группы - 35 675 тенге (1,04 ПМ).
 

В связи с увеличением прожиточного минимума их размеры гарантированно ежегодно повышаются на уровень инфляции, лишь с учетом ежегодных индексаций на 5%", - сказала депутат.

 
Вместе с тем, во исполнении послания Первого Президента РК - Лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана "Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее" размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 июля 2015 года были повышены на 25%, так размер пособий существенно не увеличивался более 6 лет, также отметила она.
 
Как сообщила Омарбекова в своем депзапросе, пандемия, экономический кризис и инфляция привели к росту цен на социально значимые продукты, лекарственные средства и необходимо признать, что эти 5% не покрывает хотя бы часть данных расходов. При этом годовая инфляция сохраняется на уровне 8,9%. На сегодняшний день пособие инвалида третьей группа даже не достигает размеров минимальной заработной платы - 42 тыс. 500 тенге. Более того, 500 тыс. гражданам, не имеющим дополнительный доход, приходится существовать на эти минимальные пособия. 
 

В связи с этим, считаем целесообразным разработать новую методологию расчета социальных пособий, которая соответствовала бы положениям Конвенции о правах инвалидов для обеспечения эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими", - заключила депутат мажилиса.

 
Также напомним, что депутат мажилиса Ерлан Смайлов потребовал увеличения пособий по инвалидности, выплат многодетным семьям, минимальных пенсий. По его мнению, повышение социальных выплат на 5% не покрывает рост инфляции в стране.
 

Комментарии

новости по теме

В Минтруда возразили депутату Смайлову

25.11.2021, 17:43 19549
В Минтруда возразили депутату Смайлову
Фото: yvision.kz
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В Министерстве труда и социальной защиты категорически не согласны с мнением депутата Ерлана Смайлова насчет пособий и соцвыплат, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Напомним, вчера в своем депзапросе мажилисмен Ерлан Смайлов потребовал увеличения пособий по инвалидности, выплат многодетным семьям, минимальных пенсий. По его мнению, повышение социальных выплат на 5% не покрывает рост инфляции в стране.

В ведомстве отметили, что политика правительства является социально ориентированной. На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге.

На сегодняшний день из республиканского бюджета выплачивается 42 вида государственных пособий, а также базовая и солидарная пенсии. Для установления их размеров используются такие показатели, как величина прожиточного минимума и месячный расчетный показатель. Размеры ПМ и МРП устанавливаются ежегодно с учетом прогнозного уровня инфляции. Таким образом, правительством принимаются регулярные меры по предотвращению снижения уровня жизни населения", - подчеркнули в Министерстве.

 
В ведомстве напомнили, что с 1 января 2022 года планируется индексация величины ПМ и МРП на 5%. 
 

В результате этого будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% и базовой пенсионной выплаты на 5%. На эти цели предусмотрено 2,9 трлн тенге. Данная мера коснется 2,3 млн пенсионеров. Размеры всех социальных пособий также будут повышены на 5%. На эти цели предусмотрено 1 трлн тенге. Что приведет к увеличению доходов 1,9 млн получателей. На исполнение социальных обязательств государства в 2022 году предусматривается 3,9 трлн тенге, что на 295,4 млрд тенге больше расходов 2021 года и составляет порядка 92% расходов МТСЗН", - сообщили в ведомстве.

 
Наряду с этим, в бюджете МТСЗН заложено 85,1 млрд тенге на оказание адресной социальной помощи и предоставление гарантированных социальных пакетов детям в возрасте от 1 до 6 лет для более 900 тыс. человек, а также 22,7 млрд тенге на обеспечение лиц с инвалидностью техническими средствами реабилитации. Вышеуказанные расходы составляют четверть всего бюджета страны, подчеркнули в Минтруда. 
 

Предлагаемое депутатом Смайловым увеличение пособий и пенсий "кратно повышению минимальной заработной платы – на 41%" только на 2022 год потребует дополнительно 2,4 трлн тенге. К примеру, эта сумма значительно превышает расходы республиканского бюджета на будущий год на систему образования (1,9 трлн тенге) или здравоохранения (1,8 трлн тенге). Таким образом, даже полный отказ от финансирования здравоохранения или образования не покроет затрат на предлагаемое повышение размеров пенсий и пособий".

 
Касательно мнения депутата о том, что МТСЗН в недостаточной степени защищает трудовые права казахстанцев необходимо подчеркнуть, что за 10 месяцев текущего года на 847 предприятиях республики государственными инспекторами труда была выявлена задолженность по заработной плате. В результате принятых мер, в том числе установления жестких графиков и сроков погашения задолженности, защищены права более 20,6 тыс. работников. Им выплачено 4,9 млрд тенге.
 
Таким образом, резюмировали в Министерстве, все социальные обязательства государства исполняются своевременно в полном объеме. 
 

В Нур-Султане автобусы не будут заезжать на некоторые остановки

25.11.2021, 14:57 56836
В Нур-Султане автобусы не будут заезжать на некоторые остановки
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В Нур-Султане автобусы не будут заезжать на некоторые остановки. Причиной стали плохие погодные условия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает City Transportation Systems в Instagram, сегодня, 25 ноября, на некоторых улицах города затруднен проезд для общественного транспорта, поэтому маршруты временно не заезжают на следующие остановочные пункты.
 
- Маршрут № 11 не заезжает на остановку ЖК "Социум";
 
- Маршрут № 24 не заезжает на остановку № 39 разъезд;
 
- Маршрут № 47 не доезжает до остановки ЖК "Куршевель";
 
- Маршрут № 60 не доезжает до остановки ЖК "Талисман";
 
- Маршруты № 19, 52 не заезжают в ЖМ "Тельмана"
 
- Маршрут № 26 не доезжает до остановки ЖК "Багыстан";
 
 

В Алматы осенью высадили 33 тысячи молодых деревьев

25.11.2021, 13:14 83107
В Алматы осенью высадили 33 тысячи молодых деревьев
АЛМАТЫ. 25 НОЯБРЯ - В Алматы осенью высадили 33 тысячи молодых деревьев. О том, как жители Алматы могут управлять озеленением города, рассказал в ходе пресс-конференции Региональной службы коммуникаций заместитель акима города Алматы Серик Кусаинов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Спикер отметил, что еще в октябре в мегаполисе стартовала акция "Зеленый город" по раздаче саженцев жителям города.
 

Все желающие могут озеленить дворы многоквартирных домов и других мест общего пользования. Управление зеленой экономики бесплатно раздает саженцы лиственных пород деревьев для посадки. Этой осенью раздали порядка 1500 саженцев деревьев", - сообщил Кусаинов.

 
По условиям акции участники должны подписать гарантийное обязательство об уходе за посаженными деревьями в течение двух лет, указать планируемое место посадки, количество саженцев и их породный состав. Раздача саженцев осуществляется через акиматы районов. После посадки необходимо отправить фотоотчет.
 
По состоянию на 15 ноября произведены посадки 33 193 саженцев, из них 22 931 дерево и 10 262 кустарника.
 
Замакима Алматы напомнил о разработке Дендрологического плана до 2025 года. В планах местных органов достигнуть обеспеченности зелеными насаждениями мест общего пользования не менее 10 квадратных метров на одного жителя мегаполиса. В настоящее время этот показатель около 7 квадратных метров.
 
Он подчеркнул, что ассортимент деревьев, высаживаемых в городе, подбирается совместно с научным сообществом, ландшафтными экспертами в зависимости от климата и почвенного состава. Также цель акимата - равномерно обеспечить озеленением каждый район города. Для полива зеленых насаждений в Алматы построены новые скважины, проведена инвентаризация арычной сети, усилена работа по поливу.
 
Параллельно проводится профилактическая работа по оздоровлению и лечению деревьев путем четырёхкратной биологической обработки против вредителей и грибковых заболеваний.
 
Отметим, что в весенний период 2021 года в рамках программы Jasyl Almaty высажены свыше 64 тысяч деревьев за счет компенсационных обязательств, в том числе производились посадки на внутридворовых территориях с привлечением жителей.

 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов