Размер пособий для инвалидов существенно не увеличивался более 6 лет - мажилисмены

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НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - Депутат мажилиса Жанат Омарбекова сегодня в ходе пленарного заседания палаты заявила, что размер пособий для инвалидов в Казахстане существенно не увеличивался более 6 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В своем депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова депутат проинформировала, что на сегодняшний день в Казахстане проживает 702 тыс. лиц с особыми потребностями, из них работающие - 126 тыс. человек.

Конвенция о правах инвалидов обязывает участников принимать все необходимые меры "для обеспечения эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими, принимать меры к обеспечению и поощрению права инвалидов на достаточный жизненный уровень для них", - сообщила Омарбекова.

По ее словам, государственные социальные пособия представляют собой первый (базовый) уровень системы социальной защиты. Право на указанные пособия имеют все лица, признанные в установленном порядке инвалидами вне зависимости от наличия у них трудового стажа и дохода, которое выплачивается из республиканского бюджета.

Согласно закону "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан" инвалидам общего заболевания, месячные пособия по инвалидности назначаются в следующих размерах:

- первой группы - 65 860 тенге (1,92 ПМ);

- второй группы - 52 483 тенге (1,53 ПМ);

- третьей группы - 35 675 тенге (1,04 ПМ).

В связи с увеличением прожиточного минимума их размеры гарантированно ежегодно повышаются на уровень инфляции, лишь с учетом ежегодных индексаций на 5%", - сказала депутат.

Вместе с тем, во исполнении послания Первого Президента РК - Лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана "Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее" размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 июля 2015 года были повышены на 25%, так размер пособий существенно не увеличивался более 6 лет, также отметила она.

Как сообщила Омарбекова в своем депзапросе, пандемия, экономический кризис и инфляция привели к росту цен на социально значимые продукты, лекарственные средства и необходимо признать, что эти 5% не покрывает хотя бы часть данных расходов. При этом годовая инфляция сохраняется на уровне 8,9%. На сегодняшний день пособие инвалида третьей группа даже не достигает размеров минимальной заработной платы - 42 тыс. 500 тенге. Более того, 500 тыс. гражданам, не имеющим дополнительный доход, приходится существовать на эти минимальные пособия.

В связи с этим, считаем целесообразным разработать новую методологию расчета социальных пособий, которая соответствовала бы положениям Конвенции о правах инвалидов для обеспечения эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими", - заключила депутат мажилиса.