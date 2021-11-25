Размер пособий для инвалидов существенно не увеличивался более 6 лет - мажилисмены

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В своем депутатском запросе на имя первого заместителя премьер-министра РК Алихана Смаилова депутат проинформировала, что на сегодняшний день в Казахстане проживает 702 тыс. лиц с особыми потребностями, из них работающие - 126 тыс. человек.
Конвенция о правах инвалидов обязывает участников принимать все необходимые меры "для обеспечения эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими, принимать меры к обеспечению и поощрению права инвалидов на достаточный жизненный уровень для них", - сообщила Омарбекова.
По ее словам, государственные социальные пособия представляют собой первый (базовый) уровень системы социальной защиты. Право на указанные пособия имеют все лица, признанные в установленном порядке инвалидами вне зависимости от наличия у них трудового стажа и дохода, которое выплачивается из республиканского бюджета.
Согласно закону "О государственных социальных пособиях по инвалидности и по случаю потери кормильца в Республике Казахстан" инвалидам общего заболевания, месячные пособия по инвалидности назначаются в следующих размерах:
- первой группы - 65 860 тенге (1,92 ПМ);
- второй группы - 52 483 тенге (1,53 ПМ);
- третьей группы - 35 675 тенге (1,04 ПМ).
В связи с увеличением прожиточного минимума их размеры гарантированно ежегодно повышаются на уровень инфляции, лишь с учетом ежегодных индексаций на 5%", - сказала депутат.
Вместе с тем, во исполнении послания Первого Президента РК - Лидера нации Н. А. Назарбаева народу Казахстана "Казахстанский путь - 2050: Единая цель, единые интересы, единое будущее" размеры государственных социальных пособий по инвалидности с 1 июля 2015 года были повышены на 25%, так размер пособий существенно не увеличивался более 6 лет, также отметила она.
Как сообщила Омарбекова в своем депзапросе, пандемия, экономический кризис и инфляция привели к росту цен на социально значимые продукты, лекарственные средства и необходимо признать, что эти 5% не покрывает хотя бы часть данных расходов. При этом годовая инфляция сохраняется на уровне 8,9%. На сегодняшний день пособие инвалида третьей группа даже не достигает размеров минимальной заработной платы - 42 тыс. 500 тенге. Более того, 500 тыс. гражданам, не имеющим дополнительный доход, приходится существовать на эти минимальные пособия.
В связи с этим, считаем целесообразным разработать новую методологию расчета социальных пособий, которая соответствовала бы положениям Конвенции о правах инвалидов для обеспечения эффективного осуществления инвалидами права на жизнь наравне с другими", - заключила депутат мажилиса.
Как сообщалось ранее, на 11 млн тенге оштрафованы в 2021 году разные учреждения РК за отсутствие условий для инвалидов.
Также напомним, что депутат мажилиса Ерлан Смайлов потребовал увеличения пособий по инвалидности, выплат многодетным семьям, минимальных пенсий. По его мнению, повышение социальных выплат на 5% не покрывает рост инфляции в стране.