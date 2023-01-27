Износ водопроводных и канализационных сетей в Ауэзовском районе Алматы превышает 80%

Реализация ряда модернизационных проектов в районе до конца 2024 года позволит обеспечить качественным водоснабжением и канализацией более 11 тысяч абонентов

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Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с жителями Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев информировал горожан о модернизации сетей водоснабжения и канализации.





По словам Досаева, в июне прошлого года было начато проектирование на строительство и модернизацию сетей водоснабжения и водоотведения на 4 наиболее проблемных участках района: это микрорайоны Достык, Мамыр-4, квадрат улиц Саина - Шаляпина - Жандосова - река Каргалинка, а также участок улиц Арычная, Ыкылас, Западная.





Водопроводные и канализационные сети на данных участках построены в 1960-1970-х годах, их изношенность составляет более 80%", - отметил аким.





Он также информировал, что в ноябре прошлого года получено положительное заключение экспертизы проекта по 22 улицам микрорайона Достык, работы по строительству сетей начнутся во II квартале текущего года после первого уточнения местного бюджета и объявления конкурса.





По микрорайону Мамыр-4 завершение разработки ПСД и получение экспертизы ожидается в июне 2023 года, по участку улиц Арычная, Ыкылас, Западная завершение разработки ПСД и получение экспертизы - март 2023 года, начало строительства в III квартале.





СМР по квадрату улиц Саина - Шаляпина - Жандосова - река Каргалинка планируется начать в IV квартале 2023 года с учетом завершения разработки ПСД и получения экспертизы - в августе 2023 года.





Реализация вышеуказанных проектов в вашем районе до конца 2024 года позволит обеспечить качественным водоснабжением и канализацией более 11 тысяч абонентов", - заверил градоначальник.





Ранее сообщалось, что в ряде регионов РК изношенность канализационных очистных сооружений превышает 90%.



