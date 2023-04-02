Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь

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Актобе. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Уилского района 11 семей получили материальную помощь. Об этом - Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Уилского района 11 семей получили материальную помощь. Об этом сообщили в акимате Актюбинской области.





Напомним, 17 марта из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало нагрузку. В результате произошел размыв обваловки. Из-за угрозы подтопления населенного пункта заблаговременно была проведена эвакуация жителей в сельскую школу поселка Каратал, приняты меры по восстановлению размытого участка обваловки.





С 17 марта решением акимата Уилского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.





Впервые за последние 30 лет в ваш населенный пункт пришла большая вода, было подтоплено 11 домов. Жители села показали сплоченность и единство, приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях. В такие моменты поддержка очень важна. Во многом благодаря оперативным мерам уровень воды спал, люди, которые были эвакуированы, смогли в тот же день вернуться домой. Сейчас комиссия по оценке ущерба от паводка продолжает обследовать дома и дворовые территории. Хочу заверить вас, что ни одна семья не останется без помощи", - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.





Особую признательность он выразил главам местных хозяйств Батырбеку Тельжанову, Куанышбеку Султангалиеву, которые в течение трех дней помогали сотрудникам ДЧС, государственных органов, а также выделили спецтехнику. Им вручены благодарственные письма и сертификаты на сумму 500 000 тенге.





В целях поддержки жителей села Каратал до завершения работы комиссии аким области вручил 11 семьям сертификаты на 500 000 тенге.





После того как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба.





Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с состоянием Саралжынского моста, расположенного на 165-м километре автомобильной дороги Шубаркудук - Уил - Кобда - Соль - Илецк. В результате весеннего паводка мост размыло водой. Аким области поручил принять меры по оперативному восстановлению путепровода, а также рассмотреть меры, необходимые для предотвращения повреждения моста паводковыми водами впредь.





По данным акимата, вчера Ералы Тугжанов также ознакомился с ходом строительства 24 домов для пострадавших от паводка в поселке Кобда.





Строительно-монтажные работы начаты. Перед каждой подрядной компанией стоит задача построить 5-6 домов площадью 100 квадратных метров. Все необходимые материалы заготовлены, имеется достаточное количество спецтехники, рабочей силы, никаких вопросов нет", - доложил директор ТОО "AiserStroyService" Айдын Есмуханов.





В строительно-монтажных работах задействованы пять подрядных компаний. В настоящее время заложен фундамент 7 домов.





Глава региона вместе с жителями, собравшимися на стройплощадке, выбрал проект домов.





За два месяца построим и введем в эксплуатацию все дома. Единый проект выбран. Я прошу каждого из вас быть с нами. Вопрос строительства жилья находится на моем личном контроле", - подчеркнул Ералы Тугжанов.



