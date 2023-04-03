02.04.2023, 19:16 49451
В Казахстане пройдет фестиваль Театра юных зрителей
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане откроется Международный фестиваль Театра юных зрителей имени Брянцева в странах СНГ, сообщает Русский дом в Астане.
Спектакль «Зимняя сказка», которым мы открываем фестиваль, – это сказка не для детей, а для взрослых. Она для тех, кто думает о жизни, о судьбе человека, о трагичности мира. Я очень рад, что именно его увидят зрители Казахстана, и с интересом жду, как он будет принят", - поделился ожиданиями режиссер Уланбек Баялиев.
Фестиваль откроется 4 апреля в Караганде, где спектакль «Зимняя сказка» Театра юных зрителей имени А. А. Брянцева (Санкт-Петербург) увидят зрители Казахского драматического театра имени С. Сейфуллина.
Продолжится фестиваль 7-9 апреля на сцене Национального русского театра драмы имени М. Лермонтова в Алматы. Кроме спектакля «Зимняя сказка», который состоится 8 апреля, зрители увидят еще спектакли двух театров.
7 апреля в 19.00 будет показан спектакль «Сад» по пьесе А.П. Чехова «Вишневый сад» Театра кукол Республики Карелия (Петрозаводск).
9 апреля в 18.00 зрители Алматы увидят спектакль «Каштанка» Екатеринбургского ТЮЗа.
В Казахстане фестиваль проходит при поддержке Акмолинского русского драматического театра и Русского дома в Астане.
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03.04.2023, 15:45 8766
Более 70 случаев кори зарегистрировано в Алматы
Фото: uploader-photo.ru
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы на сегодняшний день зарегистрировано 73 лабораторно подтвержденных случая кори.
Из них 7 случаев - среди детей в возрасте до 1 года, 38 случаев - среди детей от 1 до 4 лет, 15 случаев - среди лиц от 5 до 9 лет, 7 случаев - среди детей от 10 до 14 лет, 4 случая среди лиц от 20 до 29 лет, 2 случая зарегистрировано среди лиц старше 30 лет", - сообщили в РСК Алматы.
В службе отметили, что 34 случая (46,6%) зарегистрировано среди детей, не посещающих детские учреждения, 15 случаев (20,5%) - среди детей, посещающих детский сад, 15 случаев (20,5%) - среди учащихся школ.
Из 73 заболевших 56 (76,7%) своевременно не привиты против кори, в том числе 25 (50%) - по причине отказа родителей от вакцинации.
Во всех очагах проведены противоэпидемические мероприятия.
За всеми контактными установлено медицинское наблюдение, проведена разъяснительная работа о мерах профилактики кори", - уточнили в РСК.
Там сообщили, что за последние два года (2021 и 2022) по городу Алматы лабораторно подтвержденных случаев кори и краснухи не было зарегистрировано. Санэпидемиологи не исключают, что на эпидемиологическую ситуацию в городе повлиял миграционный фактор и выезд населения в другие страны.
В ведомстве напомнили, что с 1 марта начата иммунизация населения ранее не привитого против кори, краснухи и паротита.
Для справки:
Корь - острое инфекционное вирусное заболевание. Относится к группе воздушно-капельных инфекций. Заболевание передается от человека к человеку по воздуху, с капельками выделений из дыхательных путей или при непосредственном контакте с выделениями из носа или горла инфицированных людей.
Корь - одна из наиболее контагиозных инфекций человека, так как после контакта с источником инфекции заболевает более 90% людей, не вакцинированных против кори. Больной человек заразен в продромальном периоде, особенно за 2 дня до появления сыпи на коже и остается источником инфекции для окружающих не привитых лиц до 10 дней после появления сыпи.
Вирус кори попадает в организм через дыхательные пути и сосредотачивается главным образом в слизистой оболочке, в клетках которой и размножается. Затем через кровь вирус разносится по различным органам, может поражать миндалины, печень, легкие, а также костный мозг. Первыми симптомами заболевания является кашель, подъем температуры тела, слезотечение, чувствительность к свету и сыпь, которая первоначально появляется на лице, за ушами, затем по всему телу.
При тяжелом течении болезни развиваются осложнения, как воспаление среднего уха, легких, трахеи, бронхов, а также воспаление мозга. От любого воспаления и осложнения больной может умереть. Чаще всего осложнения развиваются у детей в возрасте до пяти лет или у взрослых людей старше 30 лет. Самые серьезные осложнения включают слепоту, энцефалит (инфекцию, приводящую к отеку головного мозга), тяжелую диарею и связанную с ней дегидратацию, ушные инфекции (отит) и тяжелые инфекции дыхательных путей, такие как пневмония.
Единственным эффективным средством, предупреждающим от заражения корью, а также от их осложнений является вакцинация.
Вакцинация против кори проводится двукратно в возрасте 1 года и 6 лет, что позволяет выработать поствакцинальный иммунитет, который является пожизненным у привитых лиц. Каждая получаемая доза вакцины против кори укрепляет иммунитет ребенка.
Для проведения прививок используется комбинированная вакцина против кори, краснухи, эпидемического паротита, сертифицированная ВОЗ и зарегистрированная в Республике Казахстан. Вакцинация проводится во всех прививочных кабинетах поликлиник города по месту жительства бесплатно.
При появлении симптомов заболевания необходимо:
- не заниматься самолечением, вызвать врача на дом и получать лечение по назначению врача;
- находиться дома, не посещать места работы, а также общественные места;
- не отправлять больных детей в школы, детские дошкольные учреждения.
Ранее сообщалось, что в Астане осложнилась эпидситуация по кори.
03.04.2023, 12:53 15736
Полиция Алматы обеспокоена частыми нарушениями ПДД водителями мопедов
Они маневрируют между автомобилями, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу движения, на пешеходные тротуары
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Алматы. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По мнению представителей местной полицейской службы Алматы, тревожная статистика обусловлена прежде всего несоблюдением водительской дисциплины водителей мопедов.
Для них будто не существуют и правила дорожного движения, и здравый смысл, и инстинкт самосохранения. Они лихо маневрируют между автомобилями, не задумываясь создают аварийные ситуации, проезжают на красный сигнал светофора, выезжают на встречную полосу движения, на пешеходные тротуары - словом, неожиданно появляются и так же неожиданно исчезают", - рассказал начальник местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.
Он отметил, что, несмотря на повсеместную профилактику и превентивные меры, со стороны водителей мопедов по-прежнему допускаются нарушения ПДД, "так как многие из них уверены, что останутся безнаказанными".
Но это ложное убеждение и в случаях выявления правонарушений, полиция примет меры, с привлечением к административной ответственности и водворением ТС на штрафную стоянку", - уточнил полицейский.
Он считает необходимым, для личной безопасности водителей мобильного транспорта во время передвижения в темное время суток иметь на одежде или ТС дополнительные светоотражающие элементы, информирует Polisia.kz.
03.04.2023, 11:31 19166
Аэропорт Атырау оштрафовали за ненадлежащие условия для пассажиров
Проверка показала отсутствие пассажирского лифта, несоответствие законодательным требованиям условий для обслуживания маломобильных пассажиров
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Атырау. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - АО "Авиационная администрация Казахстана" провело внеплановую инспекционную проверку аэропорта Атырау по исполнению и устранению замечаний, выявленных по итогам инспекционной проверки в 2021 году, в ходе которой выявило нарушения, влияющие на качество оказываемых услуг пассажирам, сообщает Комитет гражданской авиации Республики Казахстан.
Проверка показала отсутствие пассажирского лифта, несоответствие законодательным требованиям условий для обслуживания маломобильных пассажиров, а также установлен факт неисполнения плана корректирующих действий на 2021-2022 год.
По результатам проверки было выписано инспекторское предписание и составлен план действий по устранению выявленных замечаний со сроком исполнения в 1 месяц.
Однако ввиду того, что выявленные замечания не были устранены в срок, АО "АТМА - Аэропорт Атырау и Перевозки" было привлечено к выплате административного штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) за неисполнение инспекторского предписания и несоблюдение действующего законодательства РК", - говорится в сообщении ведомства.
01.04.2023, 12:05 125271
Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в апреле
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В течение месяца на территории Казахстана из-за чередования барических образований будут наблюдаться как теплые, ясные дни, так и прохладные, пасмурные. В отдельные дни с выходом циклонов с юга Каспия и европейской территории России будет наблюдаться неустойчивый характер погоды с дождями и порывистым ветром, на юге РК с грозами и пыльными бурями.
В апреле продолжительность дня увеличивается, происходит дальнейшее накопление тепла. На севере Казахстана в первой декаде апреля наблюдается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 0° к положительным значениям, а на юге страны - через +10°С. Снежный покров в апреле на большей части территории разрушается", - сообщает РГП "Казгидромет".
В начале первой декады апреля дожди прогнозируются на западе и в южной половине страны (в горах юга возможен переход дождя в мокрый снег). А в середине декады осадки ожидаются на большей части Казахстана. При прояснении в южных регионах ожидаются заморозки до 1-6°С.
Ожидается постепенное повышение температуры воздуха:
- на западе РК ночью от 0, +10°С до +7, +17°С, днем от +7, +15°С до +17, +28°С;
- на юге и юго-востоке страны ночью от -6, +5°С до +5, +12°С, днем от +5, +15°С до +20, +28°С;
- на востоке республики от -7, -12°С до 0, -5°С, днем от 0, -5°С до +8, +13°С;
- на севере, в центре республики с частой сменой барических образований прогнозируется колебание температуры воздуха ночью от -5, -10°С до 0, +5°С, днем от +3, +10°С до +10, +18°С.
Во второй и третьей декадах апреля с выносом теплых воздушных масс с районов Ирана и Средней Азии температурный фон повысится:
- на севере, в центре и на востоке страны ночью до +5, +13°С, днем до +15, +25°С;
- в южных регионах и на западе РК ночью до +10, +17°С, до +25, +35°С.
Однако не исключено возвращение холодов. При затоках холодных воздушных масс с территории России в северных, центральных и восточных регионах республики столбики термометров могут опускаться ночью до -2, -7°С, днем до +6, +13°С, в южных регионах и на западе страны - понижение температуры воздуха ночью -2, +7°С, днем до +10, +18°С.
Кроме того, синоптики представили недельный гидрологический прогноз. Согласно прогноза погоды на 1-7 апреля 2023 года в северной половине страны, в центре и на востоке Казахстана прогнозируется преимущественно погода без осадков, лишь ближе к 7 апреля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В Актюбинской области практически весь период ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь.
Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в Костанайской и Актюбинской областях ночью до -3, +5°С, днем до +15, +25°С, в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях ночью до 0, +5°С, днем до +10, +20°С, в Улытауской области ночью до 0, +8°С, днем до 18, +23°С, в связи с чем ожидается дальнейшее интенсивное снеготаяние и формирование талого стока в вышеуказанных регионах.
01.04.2023, 11:07 127536
Интернет-мошенник из колонии обманул казахстанцев на 25 млн тенге
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Конаев. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратурой Алматинской области выявлены факты совершения интернет-мошенничества осужденным при отбытии наказания в исправительном учреждении № 12. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.
Установлено, что с июня 2020 года по январь 2023 года Ж.А.Ш. совершил порядка 200 мошеннических действий на сумму свыше 25 млн тенге посредством использования мобильных телефонов и различных сим-карт сотовых операторов в условиях исправительного учреждения. Данный факт 2 марта 2023 года зарегистрирован специализированной прокуратурой по признакам состава правонарушения, предусмотренного статьей 190, часть 3, пункт 4, УК РК - "Мошенничество", и передан в следственное подразделение УП Конаева", - говорится в сообщении прокуратуры.
Сообщается, что у осужденного изъяты 2 мобильных телефона и 41 сим-карта, посредством которых он осуществлял звонки и вел переписку через ватсап-канал.
В настоящее время проводится мониторинг базы данных, как по нашему региону, так и по другим регионам Республики Казахстан, на выявление других правонарушений, совершенных осужденным. Кроме того, факты бездействия сотрудников исправительного учреждения зарегистрированы специализированной прокуратурой по статье 370, часть 2, УК РК - "Бездействие по службе", и переданы в департамент Антикоррупционной службы по Алматинской области", - отметили в ведомстве.
01.04.2023, 10:57 128741
Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Актюбинской области семьи получили материальную помощь
Фото: Telegram/Aktobe_region
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Актобе. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Пострадавшие в результате паводков в поселке Каратал Уилского района 11 семей получили материальную помощь. Об этом сообщили в акимате Актюбинской области.
Напомним, 17 марта из-за давления паводковых вод и критического уровня реки Уил защитное обвалование из земляной насыпи вокруг поселка Каратал Уилского района не выдержало нагрузку. В результате произошел размыв обваловки. Из-за угрозы подтопления населенного пункта заблаговременно была проведена эвакуация жителей в сельскую школу поселка Каратал, приняты меры по восстановлению размытого участка обваловки.
С 17 марта решением акимата Уилского района была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Впервые за последние 30 лет в ваш населенный пункт пришла большая вода, было подтоплено 11 домов. Жители села показали сплоченность и единство, приняли активное участие в противопаводковых мероприятиях. В такие моменты поддержка очень важна. Во многом благодаря оперативным мерам уровень воды спал, люди, которые были эвакуированы, смогли в тот же день вернуться домой. Сейчас комиссия по оценке ущерба от паводка продолжает обследовать дома и дворовые территории. Хочу заверить вас, что ни одна семья не останется без помощи", - подчеркнул аким области Ералы Тугжанов.
Особую признательность он выразил главам местных хозяйств Батырбеку Тельжанову, Куанышбеку Султангалиеву, которые в течение трех дней помогали сотрудникам ДЧС, государственных органов, а также выделили спецтехнику. Им вручены благодарственные письма и сертификаты на сумму 500 000 тенге.
В целях поддержки жителей села Каратал до завершения работы комиссии аким области вручил 11 семьям сертификаты на 500 000 тенге.
После того как комиссия обследует все здания и сооружения, пострадавшие получат помощь в полном объеме в соответствии с заключениями экспертов о сумме ущерба.
Кроме того, в ходе рабочей поездки глава региона ознакомился с состоянием Саралжынского моста, расположенного на 165-м километре автомобильной дороги Шубаркудук - Уил - Кобда - Соль - Илецк. В результате весеннего паводка мост размыло водой. Аким области поручил принять меры по оперативному восстановлению путепровода, а также рассмотреть меры, необходимые для предотвращения повреждения моста паводковыми водами впредь.
По данным акимата, вчера Ералы Тугжанов также ознакомился с ходом строительства 24 домов для пострадавших от паводка в поселке Кобда.
Строительно-монтажные работы начаты. Перед каждой подрядной компанией стоит задача построить 5-6 домов площадью 100 квадратных метров. Все необходимые материалы заготовлены, имеется достаточное количество спецтехники, рабочей силы, никаких вопросов нет", - доложил директор ТОО "AiserStroyService" Айдын Есмуханов.
В строительно-монтажных работах задействованы пять подрядных компаний. В настоящее время заложен фундамент 7 домов.
Глава региона вместе с жителями, собравшимися на стройплощадке, выбрал проект домов.
За два месяца построим и введем в эксплуатацию все дома. Единый проект выбран. Я прошу каждого из вас быть с нами. Вопрос строительства жилья находится на моем личном контроле", - подчеркнул Ералы Тугжанов.
Как сообщалось ранее, в Актобе продолжаются активные противопаводковые мероприятия.
01.04.2023, 09:13 132946
Казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение на территории Китая
Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на юг от Алматы
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Алматы. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций сейсмологической опытно-методической экспедиции 1 апреля 2023 года в 01.52 зарегистрировано землетрясение на территории Китая.
Эпицентр землетрясения расположен в 280 км на юг от Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 11.0.
Магнитуда MPV 5.1. Координаты эпицентра 40.83° с.ш. 78.05° в.д. Глубина 10 км.
30 марта в 08.22 было зарегистрировано еще одно землетрясение, эпицентр которого расположен в 580 км на юго-восток от Алматы на территории Китая.
Энергетический класс землетрясения 9.6. Магнитуда MPV 4.1. Координаты эпицентра 40.75° с.ш. 83.07° в.д. Глубина 10 км.
Сведений об их ощутимости по шкале МSК-64 нет.
31.03.2023, 20:49 153251
Синоптики представили прогноз по паводкам
Фото: МЧС РК
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Астана. 31 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Площадь территории Казахстана покрытая снегом, рассчитанная РГП "Казгидромет"за период 23 по 30 марта по данным снимков спутников NASA, уменьшилась с 34 до 19%.
С 1 по 7 апреля в северной части страны, в центре и на востоке Казахстана прогнозируется преимущественно погода без осадков. Только ближе к 7 апреля ожидаются ночью осадки (дождь, снег), днем дождь. В Актюбинской области практически весь период ожидаются осадки ночью.
Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха: в Костанайской и Актюбинской областях ночью до -3, +5°С, днем до +15, +25°С, в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской и Абайской областях ночью до 0, +5°С, днем до +10, +20°С, в Улытауской области ночью до 0, +8°С, днем до 18, +23°С, в связи с чем в этих регионах ожидается дальнейшее интенсивное таяние снега и формирование талого стока.
Напомним, в Актобе продолжаются активные противопаводковые мероприятия. В настоящее время с дачных участков садоводческих коллективов "Каргалинка", "Нефтяник" и "Солнышко" силами и средствами ДЧС Актюбинской области эвакуировано в безопасное место 116 человек, из них 44 детей.
Из-за паводка приостановлена работа автомобильного пункта пропуска "Желкуар".
25 марта вопрос прохождения паводкового периода рассмотрен координационным штабом по взаимодействию центральных и местных госорганов под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова.
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