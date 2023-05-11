В Казахстане утверждены правила пользования растительным миром

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Жанаозен. 11 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Состав рабочей группы "КазМунайГаза" в Жанаозене пополнили эксперты в области промышленной безопасности, экологии и СЭС.





Речь идет о сотрудниках Комитета промышленной безопасности МЧС РК, Комитета экологического регулирования и контроля МЭиПР РК, а также Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК. Эксперты будут проводить проверку в зависимости от направления, на котором они специализируются", - сообщает пресс-служба компании.





На сегодня проанализировано 2150 обращений, которые разделены на 5 основных категорий:





производство/закупки/снабжение;

человеческие ресурсы;

социальные вопросы;

охрана труда;

прочее.





В частности, выявлены факты недоработок по путевым листам в транспортных структурных подразделениях. Для решения данных проблем планируется выработать системные меры по контролю за эффективным использованием собственного транспорта и спецтехники.





Также рабочая группа планирует улучшить процесс подземного ремонта скважин и в связи с этим проводит детальный анализ с использованием первичных журналов, датчиков нагрузки на крюк и видеоматериалов.





Кроме того, выявлены факты нарушений при трудоустройстве в штат ОМГ, в частности с использованием возможных фиктивных сертификатов, свидетельств об обучении в местных учебных заведениях. Материалы по данному вопросу были направлены в прокуратуру Жанаозена", - говорится в информации.





Во время проверки найма персонала по узким специальностям также выявлено, что из принятых 238 человек около 50 работников трудоустроены не по профессии либо впоследствии были переведены на другие должности.





Всего госинспекторы зафиксировали более 130 фактов нарушений трудового законодательства в ОМГ и подрядных организациях.





Напомним, 20 апреля в Жанаозене к работе приступила специальная группа, которая проводит анализ деятельности нефтедобывающих предприятий города. В нее вошли 33 различных специалиста во главе с заместителем председателя правления национальной компании АО "НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым.





22 апреля стало известно, что должностные лица АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" подозреваются в хищениях средств в особо крупных размерах.





29 апреля стало известно, что Генеральная прокуратура Республики Казахстан изучит законность тендеров АО "Озенмунайгаз".





5 мая в Жанаозене представители специальной рабочей группы во главе с заместителем председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Даулетжаном Хасановым провели встречу с руководителями порядка 30 предприятий города.





В среду, 10 мая, группа безработных граждан устроила акцию протеста перед акиматом Жанаозена, объявив о намерении вести "голодовку" до тех пор, пока их не трудоустроят в нефтегазовую отрасль.





Забастовку прокомментировал глава Жанаозена Айбек Косуаков на своей странице в Facebook. Он отметил, что трудоустроить одномоментно всех в нефтегазовую отрасль невозможно, необходимо использовать все возможные варианты трудоустройства предлагаемые государством.





Однако, к сожалению, некоторые из наших граждан не хотят прислушиваться к этим словам. Мы не можем в ущерб людям, спокойно ждущим своей очереди на трудоустройство в рамках действующего алгоритма, трудоустроить тех, кто выходит протестовать перед акиматом. Это нечестно и несправедливо", - написал аким города.



