18.05.2023, 11:33 51491
В Казахстане количество правонарушений по разжиганию розни увеличились на 44% за год
Больше всего правонарушений зарегистрировали в Акмолинской и Туркестанской областях и в Алматы
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Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого квартала текущего года в Казахстане зарегистрировали 23 правонарушения по статье "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" - на 43,8% больше, чем годом ранее.
По данным Ranking.kz, за весь 2022 год (январь-декабрь) количество правонарушений в секторе составляло лишь 46 случаев - на 20,7% меньше, чем годом ранее.
Подобные правонарушения в первом квартале текущего года регистрировались только в 12 из 20 регионов РК. Больше всего правонарушений зарегистрировали в Акмолинской и Туркестанской областях, а также в Алматы: по 3 случая в каждом из регионов.
В то же время за все двенадцать месяцев 2022 года правонарушения в сфере разжигания розни фиксировались лишь в 15 из 20 регионов РК. Возглавлял негативный рейтинг Алматы: 8 случаев, против 3 случаев годом ранее. Следом шли Акмолинская область и Шымкент: 6 и 5 случаев соответственно.
С начала года за возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни в РК было осуждены 6 человек, против 3 человек годом ранее. Из них 4 человека на момент вынесения приговора были в возрасте 30-39 лет, по одному человеку - в возрасте 18-20 и 40-49 лет. 5 человек имели среднее образование, один человек - высшее. 5 человек из числа осужденных были неработающими и неучащимися трудоспособными лицами.
Напомним, в апреле президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал что все провокации на межэтнической, языковой и социальной почве государство будет жестко пресекать в рамках закона.
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19.05.2023, 15:41 2736
Стая лебедей впервые поселилась на Карагандинском водохранилище
Очевидцы насчитали семь пар лебедей
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Караганда. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Жители Караганды сняли на Федоровском водохранилище позитивное видео. На водоеме обосновалась стая лебедей. Очевидцы утверждают, что видят лебедей впервые.
Девушка, снявшая это событие на видео, не скрывает радостных эмоций. Картина действительно очень красивая! Эти величественные и красивые водоплавающие птицы прилетели к нам парами. Те, кто видел их вживую, насчитали 7 пар", - пишет сайт eKaraganda.
Карагандинский орнитолог Зауреш Шерембаева назвала это событие радостным и приятным.
Я часто слышала, что лебеди останавливались в Астане и на озерах в Акмолинской области. У нас такое случалось реже. Я, конечно, как специалист очень рада! То, что стая лебедей решила остановиться на нашем Федоровском водохранилище, говорит о том, что им подошли наши условия. На Федоровском водохранилище они действительно есть. Лебеди в основном питаются растительностью, водорослями и мелкой рыбой. Также известно, что эти птицы сами выбирают места для стоянок и гнездования", - рассказала Зауреш Шерембаева.
Орнитолог предполагает, что лебеди вполне могут остаться на Федоровском водохранилище, чтобы построить гнезда и вывести свое потомство. Сейчас тепло, рыба в водоеме есть, водоросли тоже. Все условия есть. Единственное, что может угрожать их благополучию, - это люди.
Я очень надеюсь, что наши карагандинцы просто порадуются такому приятному событию и не станут их обижать или не дай бог даже охотиться на них. Тем более что у нас, у мусульман, лебеди - это священные птицы. И суровое наказание ждет тех, кто решит их обидеть!" - говорит орнитолог.
В ноябре прошлого года на замерзающем озере близ Петропавловска спасли двух серых лебедей.
Также замерзающего краснокнижного лебедя спасли в Костанае.
19.05.2023, 14:49 4896
Несколько районов Алматы на сутки отключат от холодной воды
Воду отключат в связи со строительством дорожно-транспортной развязки на пересечении улиц Бухтарминская и Кульджинский тракт
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В течение следующей недели несколько жилых массивов Алматы и Алматинской области планируют отключать от подачи холодного водоснабжения.
Как сообщили в ГКП "Алматы су", воду будут отключать в связи со строительством дорожно-транспортной развязки на пересечении ул. Бухтарминская и Кульджинский тракт и выносом водоводов.
В период 1-го этапа работ 21 мая с 22.00 до 09.00 23 мая подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные на территории:
- Турксибского района в мкр. Нуршашкан, мкр. Кайрат;
- Талгарского района Алматинской области в поселках Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш, в том числе жилых комплексах "Аспан Сити", "Алтын Сити", "Нурия", "Достар", Nomad City, Tomarix City, "Бесагаш", на коммерческих объектах, расположенных вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).
С 23.00 24 мая до 9.00 26 мая без воды останется ЖК "Nomad City".
В рамках выполнения завершающего, 3-го этапа работ с 22.00 28 мая до 09.00 30 мая водоснабжение будет отсутствовать по следующим адресам:
- Турксибский район, мкр. Нуршашкан, мкр. Кайрат;
- Талгарский район Алматинской области, поселки Белбулак, Гульдала, Луч, Туздыбастау, Тузусай, Бирлик, Бесагаш. В том числе жилые комплексы "Аспан Сити", "Алтын Сити", "Нурия", "Достар", Nomad City, Tomarix City, "Бесагаш", коммерческие объекты расположенные вдоль Кульджинского тракта (точки общепита, рынки, автосалоны и т.д.).
Ранее в Алматы часть зданий на день отключали от горячей воды в связи с реконструкцией теплосетей.
Аким Алматы Ерболат Досаев на внеочередной II сессии маслихата VIII созыва, на которой был утвержден генплан развития города, заявил, что в городе высокий уровень износа инженерных сетей, доходящий до 80%. По его словам, нужно изменить подходы к тарифной политике в сфере жилищно-коммунальных услуг.
19.05.2023, 11:07 11046
19 мая отмечается 101 год со дня организации пионерского движения
Фото: Depositphotos
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Алматы. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 19 мая, исполняется 101 год со дня создания пионерской организации. Она просуществовала 69 лет. За это время в рядах пионеров побывало более 200 млн человек.
Ежегодно 19 мая в Советском Союзе отмечали День Всесоюзной пионерской организации имени Ленина. Именно в этот день в 1922 году Всероссийская конференция комсомола приняла решение о создании пионерских отрядов, пишет life.ru.
В советское время ко Дню пионерии в школах проводились "Ленинские уроки", подводились итоги в соревновании между звеньями, отрядами и дружинами в успеваемости, в сборе металлолома, макулатуры и тому подобное. Также в День пионерии проводились сборы, концерты, конкурсы, награждения отличившихся пионеров и школьников, пионерские парады и митинги, сообщает Википедия.
Пионерами в СССР были дети 9-14 лет. Вступление в пионеры - один из самых узнаваемых символов СССР, пионерия стала важной вехой в жизни каждого советского школьника. Движение прекрасно сплачивало и воспитывало детей, отмечается на сайте smolpatriot.ru.
Главная цель пионерского движения состояла в воспитании подрастающего поколения в духе социалистического общества. Детям прививались патриотизм, трудолюбие, коллективизм. Пионеры участвовали во всех значимых для страны событиях. Для пионеров было особой честью участвовать во всех ярких парадах, посвященных знаковым датам советской истории.
Члены пионерской организации боролись с неграмотностью, помогали в борьбе с детской беспризорностью, проводили субботники. В годы Великой Отечественной войны (1941-1945) пионеры собирали средства в фонд обороны, работали на предприятиях и в колхозах наравне со взрослыми, помогали ухаживать за ранеными бойцами в госпиталях, выступали перед ними с концертами, отправляли теплые вещи для воинов на передовую. А многие подростки-пионеры сами сражались с фашистами на фронте и в партизанских отрядах. Более 20 тысяч юных ленинцев были награждены медалями "За оборону Москвы". Трое пионеров - Толя Шумов, Вася Коробко, Володя Казначеев - удостоены ордена Ленина. Многие пионеры отдали свои жизни в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, четверо из них посмертно удостоены звания Героя Советского Союза: Зина Портнова, Лёня Голиков, Марат Казей, Валя Котик.
В 50-60-х годах прошлого века пионерская организация стала формальным объединением всех школьников в СССР. Во дворцах пионеров можно было посещать детские кружки по интересам - юных натуралистов, авиа- или судомодельный и другие, различные спортивные секции. Школьники занимались сбором макулатуры и металлолома, ухаживали за пенсионерами, изучали природу и естественные науки, принимали участие в военно-спортивной игре "Зарница". Основным элементом был спорт. Особой популярностью пользовались игры "пионербол" (на основе волейбола) и "зарница" (военная игра).
За активное участие в общественной жизни школы, района или города пионер мог быть награжден путевкой в один из всесоюзных пионерских лагерей - "Артек" или "Орленок".
19.05.2023, 08:11 15691
Дожди ожидаются в большинстве регионов Казахстана
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Астана. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Южный циклон и связанные с ним атмосферные фронты определят погоду на территории Казахстана. Сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах юга и юго-востока сильный дождь, град.
Лишь на востоке и крайнем севере республики под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".
Ночью на севере на поверхности почвы Северо-Казахстанской, Павлодарской областей, на востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.
В Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На востоке, в центре Павлодарской области ожидается, на востоке Улытауской области, на западе, севере, юге Карагандинской области сохраняется высокая пожарная опасность.
В Алматы: дождь, гроза, температура днем +20, +22 °C, скорость ветра - 2-7 метров в секунду.
В Астане: переменная облачность, +17, +19 °C, скорость ветра - 9-14 метров в секунду, днем порывы 15-20 метров в секунду.
В Шымкенте: дождь, гроза, +25, +27 °C, скорость ветра - 8-13 метров в секунду, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.
18.05.2023, 13:17 48291
Досаев прокомментировал ситуацию с муралами в Алматы
Фото: instagram/yer_yess
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Алматы. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Аким города Алматы Ерболат Досаев прокомментировал ситуацию с муралами в мегаполисе, сообщает пресс-служба акимата Алматы.
В ходе встречи с акимом один из жителей города задал вопрос главе мегаполиса.
В связи со скандалом вокруг муралов: можно ли создать независимую художественную экспертизу, чтобы облик города не страдал от решений частных компаний?" - поинтересовался горожанин.
В свою очередь Ерболат Досаев подчеркнул, что проблема с муралами не будет решена, если им не придать официальный статус.
В настоящее время завершается разработка дизайн-кода Алматы, в котором муралы будут отделены и вопросы, связанные с размещением рекламы и изменениями, должны будут согласовываться с управлением городского планирования и урбанистики. К сожалению, история с рекламой Coca-Сola произошла в рамках ОСИ - представители подписали договор и получили дополнительные 1,5-2 млн тенге, и на боковой стене компания разместила рекламу, сообщила - "она наша". И справедливо сообщила, потому что сегодня нет четких правил, что можно делать с муралами", - заявил аким.
По его словам, "в городе есть разные муралы: художественные произведения, которые надо беречь, а есть те, которые в свое время появились по разным причинам".
Они не являются украшением города. Мы составим списки муралов по районам и определимся. Необходимо легализовать муралы. Мы будем работать с художниками, чтобы пустые серые стены зданий в нашем городе наполнились жизнью. Я с удовольствием в этом помогу", - добавил глава города.
Напомним, жителей Алматы возмутила замена мурала с изображением снежного барса на фасаде одного из домов на проспекте Абылай хана на рекламу газировки.
Позже в пресс-службе компании "Coca-Cola Казахстан" сделали заявление в связи с ситуацией вокруг мурала снежного барса в Алматы.
Ценой горького опыта мы поняли, насколько мурал с ирбисом ценен для алматинцев. Мы уберем наш мурал и восстановим мурал с ирбисом", - сообщили в компании "Coca-Cola Казахстан".
18.05.2023, 10:11 53941
В Алматы пробьют улицу Айтеке би
Фото: скриншот с google карты
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Алматы. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В июне акимат Алматы планирует начать пробивку дороги в Алмалинском районе с обустройством тротуара по улице Айтеке би между улицами Байтурсынова и Досмухамедова. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями района.
Также, по его словам, с начала года для обеспечения шаговой доступности было установлено 4 новых остановки на улицах Брусиловского и Байтурсынова. А до конца года планируется установить еще 4 на улицах Муканова, Байзакова, Тлендиева и Панфилова.
Ранее сообщалось, что в Алматы пробьют улицу Жубанова до границы города.
17.05.2023, 16:50 83966
В Алматы очередной ЖК попал в список не рекомендуемых для покупки жилья
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы очередной ЖК попал в список не рекомендуемых для покупки жилья. Об этом сообщили в управлении градостроительного контроля города.
В настоящее время ведутся судебные разбирательства по таунхаусу "Мечта", который находится по адресу ул. Обсерватория, 104/4, и строится на земельном участке с целевым назначением для индивидуального жилищного строительства. В ходе внеплановой проверки управлением градостроительного контроля города Алматы по 1-му пятну жилого комплекса зафиксировано отклонение от согласованного эскизного проекта, по 2-му пятну на момент проверки отсутствовала разрешительная документация. На сегодня пятно 1 введено в эксплуатацию собственником самостоятельно", - проинформировали в ведомстве.
Сообщается, что в отношении заказчика приняты меры по статье 316, часть 1, КоАП (Строительство (реконструкция, реставрация, расширение, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт) объектов и их комплексов без проектной (проектно-сметной) документации либо по проектной (проектно-сметной) документации, не прошедшей в установленном порядке экспертизу, за исключением требований, установленных техническими регламентами) с выдачей предписания сроком до 15 сентября 2022 года.
14 октября прошлого года заказчик был привлечен к ответственности за неисполнение предписания по статье 462, часть З, КоАП (Невыполнение или ненадлежащее выполнение законных требований или предписаний, представлений, постановлений, выданных органами государственного контроля и надзора (должностных лиц), должностными лицами государственных органов в пределах их компетенции).
Управлением направлено исковое заявление в суд об отмене акта приемки объекта в эксплуатацию и сносе объекта, ведутся судебные разбирательства", - уточнили в ведомстве.
В акимате напомнили о необходимости перед покупкой недвижимости проверять строящейся ЖК на наличие полного пакета документов по WhatsApp-номеру горячей линии управления градостроительного контроля +7 705 89 66 000.
17.05.2023, 15:50 84001
Нацбанк: продавцы обязаны принимать монеты мелкого номинала у казахстанцев
Монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан
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Астана. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Продавцы обязаны принимать монеты мелкого номинала у казахстанцев, заявили в пресс-службе Национального банка Казахстана.
Национальный банк Казахстана в связи с фактами отказа в принятии циркуляционных монет мелкого номинала (1, 2, 5 тенге) в качестве средства платежа напоминает, что денежные знаки Республики Казахстан, находящиеся в обращении, состоят из банкнот и монет", - сообщили в Нацбанке.
В пресс-службе подчеркнули, что монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, без ограничения размениваются и обмениваются всеми банками и Национальным оператором почты (АО "Казпочта").
Отказ в приеме по нарицательной стоимости банкнот и монет национальной валюты влечет административную ответственность, предусмотренную статьей 206 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях", - заявили в Нацбанке.
В наличном денежном обращении на территории Республики Казахстан используются следующие номиналы циркуляционных монет: 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 тенге.
Монеты подразделяются на циркуляционные (население использует в ежедневных расчетах), коллекционные и инвестиционные. Продажа и выкуп циркуляционных монет НБК осуществляются по их нарицательной стоимости", - добавили в пресс-службе.
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