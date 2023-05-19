В Казахстане количество правонарушений по разжиганию розни увеличились на 44% за год

Больше всего правонарушений зарегистрировали в Акмолинской и Туркестанской областях и в Алматы

Рассказать друзьям

Астана. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам первого квартала текущего года в Казахстане зарегистрировали 23 правонарушения по статье "Возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни" - на 43,8% больше, чем годом ранее.





По данным Ranking.kz , за весь 2022 год (январь-декабрь) количество правонарушений в секторе составляло лишь 46 случаев - на 20,7% меньше, чем годом ранее.





Подобные правонарушения в первом квартале текущего года регистрировались только в 12 из 20 регионов РК. Больше всего правонарушений зарегистрировали в Акмолинской и Туркестанской областях, а также в Алматы: по 3 случая в каждом из регионов.





В то же время за все двенадцать месяцев 2022 года правонарушения в сфере разжигания розни фиксировались лишь в 15 из 20 регионов РК. Возглавлял негативный рейтинг Алматы: 8 случаев, против 3 случаев годом ранее. Следом шли Акмолинская область и Шымкент: 6 и 5 случаев соответственно.





С начала года за возбуждение социальной, национальной, родовой, расовой, сословной или религиозной розни в РК было осуждены 6 человек, против 3 человек годом ранее. Из них 4 человека на момент вынесения приговора были в возрасте 30-39 лет, по одному человеку - в возрасте 18-20 и 40-49 лет. 5 человек имели среднее образование, один человек - высшее. 5 человек из числа осужденных были неработающими и неучащимися трудоспособными лицами.



