Как в Казахстане оценивается работа общественных советов  

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Астана. 22 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В рейтинге стран по основным правам в 2022 году Казахстан занял 100-е место из 140 в мире. Индекс республики составил 0,46. Чем ближе индекс к 1, тем больше прав у граждан, чем дальше (то есть ближе к нулю) - тем ситуация хуже.





Открывают рейтинг Дания, Норвегия и Финляндия, замыкает Иран. Среди стран СНГ выше, чем у РК, индекс у таких стран, как Украина, Молдова и Кыргызстан. Ниже оказались Узбекистан, Россия, Беларусь, информирует ranking.kz





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Аналитики уточнили, что к индикаторам основных прав относятся равноправное обращение и отсутствие дискриминации, право на жизнь и личную неприкосновенность, надлежащие правовые процедуры, свобода мнения и самовыражения, свобода убеждений и религии, свобода собраний и ассоциаций, трудовые права.





Общественные советы в РК были созданы несколько лет назад. Общественный совет - образование с участием представителей общественности, имеющее внутреннюю формализованную структуру, за которым государственные органы закрепляют определенные полномочия и с которым консультируются по вопросам принятия и исполнения государственных решений.





Согласно закону об общественных советах, количественный состав членов совета определяется рабочей группой:





1) на республиканском уровне:





в общественных советах, образуемых министерствами, органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту РК, - от 15 до 30 членов;





в общественных советах, образуемых в субъектах квазигосударственного сектора, - от 10 до 15 членов;





2) на местном уровне - с учетом рекомендаций уполномоченного органа по вопросам деятельности общественных советов.





Согласно докладу о деятельности общественных советов в РК за 2022 год, в составе общественных советов республиканского уровня по 17 министерствам и 5 агентствам всего было 399 членов. В среднем это около 18 человек в каждом совете. Среди членов советов числилось 85 госслужащих, 19 представителей подведомственных организаций.





Из 399 членов лишь 78 человек составили женщины. При этом в трех ведомствах - Министерстве сельского хозяйства, Министерстве национальной экономики и Министерстве по чрезвычайным ситуациям, - а также в Агентстве РК по делам государственной службы не числилось ни одной женщины. В среднем доля женщин составляет 19,5%. Больше всего женщин числилось в советах министерства торговли и интеграции и информации и общественного развития: по 10 человек в каждом министерстве.В 216 общественных советах местного уровня к концу 2021 года состояло 3,3 тыс. членов. Больше всего советов числилось в Алматинской и Костанайской областях (по 21), больше всего членов совета - в Алматинской области (352 человека). В каждом мегаполисе действовало всего по 1 совету. В Алматы в состав совета входили 39 человек, в Шымкенте - 29 человек, в Астане - 20 человек. Наибольшая доля женщин наблюдалась в советах Актюбинской области (76,2%), наименьшая - в Туркестанской области (11,6%). В среднем доля женщин в советах местного уровня составила 34,2%", - проинформировали обозреватели.





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При этом отмечается, что большинство казахстанцев практически не взаимодействовали с общественными советами. Основную часть обратившихся составляли люди в тяжелой ситуации или гражданские активисты. Согласно опросу, проводимому НАО "Казахстанский институт общественного развития", 62% обратившимся к советам респондентам помогли. Еще 26% обратившимся помогли частично, 8% - не помогли вовсе. Позитивно отнеслись к общественным советам 20,1% респондентов, скорее позитивно - 16,8%, нейтрально - 36,4%, скорее негативно - 4,7%, негативно - 1,6%.





Эффективной работу общественных советов считают 20,8% респондентов, скорее эффективной - 26,1%, скорей неэффективной - 11,4%, неэффективной - 12,5%. Еще 3,1% респондентов с советами не сталкивались и не обращались, 1,8% отказались дать ответ.





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14,6% респондентов доверяли работе советов, 14,1% - скорее доверяли, чем не доверяли, 21,5% относились нейтрально, 2,3% - скорее негативно, 1,3% - негативно. Ничего не знали о составе и членах общественных советов 38,1% опрошенных.





Респонденты считают, что работа общественных советов чаще всего проявляется в вопросах поддержки социально незащищенных слоев населения (39%), решения проблем занятости (27%), охраны окружающей среды (21,1%), защиты прав и свобод гражданина и человека (19,3%), содействия искоренению асоциальных явлений (19%), жилищного обеспечения (15%) и благоустройства населенных пунктов (15%).