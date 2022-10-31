Система Orphus

Адресную помощь малоимущим будут выдавать по-новому в Казахстане

30.10.2022, 09:34 33061
Адресную помощь малоимущим будут выдавать по-новому в Казахстане
Костанай. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на встрече с предпринимателями Костанайской области разъяснил механизм работы социального кошелька и пообещал продолжить контроль за ростом цен на продукты.
 
Министр заявил, что с 2023 года по всему Казахстану будет внедрена программа "социальный кошелек". Социальные цены на продукты останутся, а дополнительно государство изучит возможность адресно начислять деньги малоимущим гражданам, сообщает региональное издание "Наша газета".
 

Социальный кошелек предусматривает не только денежные меры поддержки. Там будут и немонетарные меры. К примеру, вы сходили на прием к врачу в рамках ГОБМП - вам придет сообщение о том, что у вас в социальном кошельке появился ваучер на покупку рецепта согласно оплате врача. Либо у вас появился ваучер - отрывной талон на питание вашего ребенка в школе. Все эти меры реализованы, они сейчас пилотируются, и с 1 января мы переходим на социальный кошелек", - сказал Жумангарин.

 
Кроме того, зампремьера пообещал продолжить контроль за ростом цен на продукты.
 

Мы продолжим контроль за темпом роста цен, поскольку на следующий год стоят совсем другие параметры по инфляции. Но мы решили отойти от жесткого регулирования производителей, потому что без развития производителей мы никогда от импортозависимости по продуктам. При этом начисления пока будет производиться на ваши банковские карточки - те, которые у вас есть. Монетарные меры поддержки будут приходить на банковскую карту, немонетарные будут находиться в социальном кошельке", - отметил министр.

 
По подсчетам министерства, в среднем, чтобы один человек обеспечил себя продуктами питания в рамках норм потребления, нужно около 43 000 тенге. Средней семье нужно около 160 000 тенге для того, чтобы купить продукты.
 

Люди, которые не могут себя обеспечить, они от государства будут получать в рамках АСП средства, чтобы при любой цене они могли купить социально значимые продукты. Остальные - это люди, которые не попадают в уязвимые слои населения, равных мер господдержки не получат", - заключил Жумагарин.

 

новости по теме

Казахстанский отраслевой профсоюз работников образования и науки сделал заявление

31.10.2022, 17:47 2481
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки сделал заявление в связи с незаконным вмешательством в деятельность профсоюзов.
 

Действуя в рамках законодательства Республики Казахстан и международного права, профсоюзные органы всех уровней нацелены на сотрудничество с органами государственной власти в вопросах защиты прав и законных интересов членов союза. Однако, со стороны отдельных государственных органов и должностных лиц демонстрируется стремление подчинить себе профсоюзы, поставить под контроль их деятельность. Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников образования и науки официально заявляет о нарушении отдельными государственными органами и должностными лицами закона Республики Казахстан от 27 июня 2014 года № 211-V ЗРК "О профессиональных союзах", - говорится в заявлении.

 
Как уточнили в организации, данный закон запрещает незаконное вмешательство органов государственной власти и их должностных лиц в деятельность профсоюзов, которое может повлечь за собой ограничение прав профсоюзов или воспрепятствовать законному осуществлению их уставной деятельности.
 

Руководителем КГУ "Управление образования акимата Карагандинской области" Кожахметовой Г.Ш. в нарушение требований пункта 3 статьи 4, пункта 3 статьи 7 указанного выше закона в целях противодействия областной организации профсоюза проводится работа по принуждению работников к выбытию из состава профсоюза и переходу в созданный по ее инициативе управляемый и подконтрольный профсоюз. Подобные противоправные действия совершают руководители отделов образования Осакаровского района Акмаганбетова А.И. и города Темиртау Казтаев Р.К. Через подчиненных им руководителей организаций образования путем запугивания принуждают членов профсоюза приносить заявления о выходе из Профсоюза отрасли и переходе в другой профсоюз", - сообщается в заявлении.

 
По данным профсоюза, "пунктом 2 статьи 148 Трудового кодекса РК обеспечение организации социального партнерства на соответствующих уровнях возлагается на уполномоченные государственные органы. Между тем в Карагандинском регионе органы управления образования вопреки указанной норме не выполняют законодательно установленную обязанность, совершают действия, направленные на разрушение сложившейся системы согласования интересов работников, работодателей и государства. Руководитель управления образования препятствует выстраиванию партнерских отношений с профсоюзной организацией, игнорирует их представителей, уклоняется от выполнения обязательств соглашения о социальном партнерстве".
 
Согласно п.п. 12) п. 1 ст. 16 закона РК "О профессиональных союзах" профсоюзы в лице своих представителей вправе в соответствии с соглашениями и коллективными договорами посещать рабочие места членов профсоюза.
 

Между тем руководитель отдела образования Шетского района Карагандинской области господин Смағұл Е. Ж. отдал распоряжение руководителям подведомственных организаций образования препятствовать посещению организаций представителям профессионального союза, запретил безналичное перечисление членских профсоюзных взносов вопреки условиям соглашения о социальном партнерстве", - сообщили в профсоюзе.

 
В заявлении отмечается, что "стремление государственных органов подчинить себе профсоюзы проявляется на всех уровнях социального партнерства".
 

Следует помнить, что право граждан на свободу объединений закреплено пунктом 1 статьи 23 Конституции Республики Казахстан. Считаем необходимым заметить, что согласно пункту 3 статьи 4 закона РК "О профессиональных союзах" противодействие деятельности профсоюза, а равно незаконное вмешательство в его дела не допускаются. Пунктом 3 статьи 7 названного законодательного акта установлен запрет воздействия на лиц угрозой или другими неправомерными действиями с целью заставить их воздержаться от вступления в профсоюз, выйти из одного профсоюза и вступить в другой либо самостоятельно распустить профсоюз. Запрет на вмешательство в деятельность профсоюзов отражен в Конвенции МОТ № 87 о свободе объединений и защите права объединяться в профсоюзы (свободе ассоциаций и защите права на организацию), ратифицированной законом РК от 30 декабря 1999 года № 29-II. В соответствии с пунктом 2 статьи 3 данной Конвенции государственные власти должны воздерживаться от всякого вмешательства, способного ограничить право организаций трудящихся или воспрепятствовать его законному осуществлению", - подчеркивается в заявлении.

 
В профсоюзе отмечают, что воспрепятствование законной деятельности представителей работников должностным лицом с использованием своего служебного положения, а равно вмешательство в их законную деятельность влечет административную и уголовную ответственность (статья 77 КоАП РК, статья 154 УК РК).
 

Мы призываем наших сограждан, представляющих в силу полномочий, органы государственной власти, строить отношения с профессиональными союзами исключительно в рамках действующего законодательства Республики Казахстан, в ключе сотрудничества и партнерства. Наши общие усилия должны быть направлены на укрепление законности в сфере трудовых отношений, консолидацию общества для выполнения задач по строительству "Справедливого государства". Мы обращаемся в Генеральную прокуратуру Республики Казахстан для пресечения нарушения закона и наказания виновных. Нарушения закона должны стать основанием для негативной оценки деятельности руководителей и должностных лиц. Мы нацелены на конструктивный диалог, но в случае непринятия мер к пресечению совершаемых посягательств оставляем за собой право на обращение в высшие органы государственной власти, суды и международные организации", - добавили в организации.

 

Токаев направил телеграмму соболезнования премьер-министру Индии

31.10.2022, 17:10 3771
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в индийском штате Гуджарат, сообщает пресс-служба Акорды.
 

Я с глубокой скорбью воспринял известие об обрушении пешеходного моста в штате Гуджарат, которое привело к трагической гибели людей и большому числу раненых. В связи с этим печальным событием выражаю искренние соболезнования народу и правительству Индии, а также сочувствие семьям, потерявшим своих близких. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сообщается в телеграмме.

 
Построенный более 140 лет назад мост на плотине Мачху рядом с городом Морби был закрыт последние два года, информирует РИА Новости.
 
Его вновь открыли после реконструкции всего четыре дня назад. По данным телеканала Odisha TV, в момент обрушения на мосту находились более 500 человек, в том числе дети. Сообщалось также, что свыше 350 человек после этого оказались в воде.
 
Ранее сообщалось, что Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле.
 

Жилье становится все более недоступным для казахстанцев со средней зарплатой

31.10.2022, 13:55 8086
Жилье становится все более недоступным для казахстанцев со средней зарплатой
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ипотечное кредитование в Казахстане, по данным Нацбанка, выросло почти на 1 трлн тенге, или 28,6%, с начала года и составило 4,2 трлн тенге, сообщает НПП "Атамекен".
 
Значительный рост объемов ипотечного кредитования обусловлен увеличением стоимости жилой недвижимости, в том числе первичного жилья на 10,5%, вторичного на 16,1% и арендного на 35,8% за 9 месяцев текущего года.
 

При этом казахстанцы все еще не могут приобрести один квадратный метр жилья на среднюю одну зарплату (322,9 тысячи тенге в сентября 2022 года). Так, на среднюю зарплату рядовой казахстанец может позволить только 0,76 квадратного метра в новостройке или 0,68 квадратного метра на вторичном рынке", - говорится в сообщении.

 
Рынок аренды также стал малодоступен для казахстанцев. Так, если в начале года на среднюю зарплату можно было позволить жилье в 83 квадратных метра, то в сентябре показатель упал до 70 квадратных метров.
 

Дождь и снег ожидаются в большинстве регионов Казахстана

31.10.2022, 08:31 15116
Дождь и снег ожидаются в большинстве регионов Казахстана
Астана. 31 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На большей территории Казахстана под влиянием атмосферных фронтов ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега.
 

По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе области низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Астане: осадки (дождь, снег), температура воздуха днем составит +3 - +5 градусов. Скорость ветра 9-14 метров в секунду.
 
В Алматы: дождь, +9 - +11 градусов, скорость ветра 2-7 метров в секунду.
 

Жителям трех городов посоветовали не выходить из дома из-за неблагоприятных метеоусловий

30.10.2022, 17:36 31261
Жителям трех городов посоветовали не выходить из дома из-за неблагоприятных метеоусловий
Алматы. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям Астаны, Алматы и Актау советуют не выходить из дома без крайней необходимости в ближайшие сутки из-за неблагоприятных метеорологических условий.
 

В этих городах сутки 30, ночью 31 октября ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

 
В это время метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере городов.
 

Qazaq Air временно приостанавливает полеты из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск

30.10.2022, 16:10 34466
Qazaq Air временно приостанавливает полеты из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск
Фото: Depositphotos
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания Qazaq Air временно приостанавливает полеты из Астаны и Усть-Каменогорска в Новосибирск из-за невыдачи соответствующих разрешений от авиавластей России.

Авиакомпания Qazaq Air сообщает об отмене рейса Астана - Новосибирск 30 октября 2022 года, а также о временном приостановлении рейсов по направлениям: Астана - Новосибирск, Усть-Каменогорск - Новосибирск в связи с невыдачей разрешения авиационных властей Российской Федерации на выполнение международных регулярных полетов по данным направлениям", - говорится в сообщении авиакомпании.

Пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов. Возврат осуществляется по месту приобретения билетов. Если билет был приобретен в авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] Вместе с заявкой на возврат необходимо указать номер брони и контактные данные. Если билет был приобретен в агентстве, необходимо обратиться по месту приобретения.

Приносим извинения за доставленные неудобства. Мы будем держать в курсе всех пассажиров о возможном дальнейшем изменении расписания. Авиакомпания Qazaq Air соблюдает все требования по обеспечению безопасности полетов согласно казахстанским и международным стандартам", - отметили в авиакомпании.

 

Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле

30.10.2022, 15:53 34441
Токаев выразил соболезнования главе Южной Кореи из-за трагедии в Сеуле
Фото: Акорда
Астана. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея Юн Сок Ёлю в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате трагического происшествия в Сеуле, сообщает пресс-служба Акорды.
 

С глубокой скорбью воспринял трагическую весть о гибели людей в районе Итэвон в Сеуле. От имени народа Казахстана и от себя лично выражаю самые искренние соболезнования и слова сочувствия родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим. В этот скорбный час граждане нашей страны и я солидарны с народом Кореи и разделяем его боль в связи с невосполнимой потерей", - говорится в телеграмме.

 
Как сообщалось ранее, в районе Итхэвон в центре Сеула 29 октября произошла давка во время празднования Хэллоуина. В результате происшествия погиб 151 и пострадали не менее 82 человек.
 
Позже стало известно, что во время массовой давки в Сеуле погибла казахстанская студентка.

Дополнено: 

Число погибших в давке в Южной Корее возросло до 153 человек, обновленное число пострадавших составляет 103 человека, среди погибших 20 иностранцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на южнокорейскую газету "Хангере".
 

Казахстанские и российские археологи изучают древний город Каракабак

30.10.2022, 15:11 36201
Актау. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Ученые предполагают, что это единственное поселение на ответвлении Шелкового пути, который шел из Индии в Рим.
 
По предположениям ученых, именно здесь пролегала трасса северного ответвления Шелкового пути, который шел из Индии в Рим. Долгое время считалось, что Шелковый путь шел по западному побережью Каспия, но в III-V веках шли войны между Римской империей и Ираном и появилось северное ответвление - по восточному побережью Каспия, сообщает ТАСС.
 
Уже удалось установить, что Каракабак существовал в течение 300 лет около двух тысяч лет назад и был крупным торгово-ремесленным центром, объединявшим многоэтническое население, кроме того, здесь был крупный порт.
 
Археологи исследовали территории четырех построек усадебного типа и "мусорные отвалы", сохранившиеся за чертой города. Данные позволяют судить, что Каракабак не был колонией располагавшихся рядом мощных цивилизаций Ирана или Хорезма.
 
Материал, полученный в ходе раскопок, - лаковая и лепная посуда различных типов, изделия из металла и отходы металлургического производства, монетная коллекция, украшения из стекла, кости животных, птиц и рыб, свидетельствующие о рационе древнего населения, позволили не только установить хронологически рамки существования древнего города, но и определить его статус.
 
Обнаруженные древние монеты и специфические украшения (фибулы) позволили датировать некоторые объекты с точностью до 50 лет.
 

Мастера-ремесленники для кочевников изготавливали ювелирные изделия, медные, бронзовые украшения, одежду. Там сидели мастера, которые весь этот регион обслуживали. Причем технология изготовления украшений и огранки камня говорит, что там работали мастера византийской школы", - рассказал старший научный сотрудник Института археологии и этнографии Сибирского отделения (ИАЭТ СО) РАН Евгений Богданов.

 
Он добавил, что в городе жили представители разных ремесел и сфер деятельности. Там работали ремесленники, работающие с бронзой, керамикой, ювелиры, моряки и рыбаки, торговцы, есть данные о том, что здесь обрабатывали и мололи дикорастущие злаки, а также добывали руду.
 
Ученые уверены, что Каракабак - уникальный природный и археологический объект Мангистау и может стать точкой притяжения археологического туризма.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов