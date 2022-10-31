Адресную помощь малоимущим будут выдавать по-новому в Казахстане

Костанай. 30 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин на встрече с предпринимателями Костанайской области разъяснил механизм работы социального кошелька и пообещал продолжить контроль за ростом цен на продукты.
Министр заявил, что с 2023 года по всему Казахстану будет внедрена программа "социальный кошелек". Социальные цены на продукты останутся, а дополнительно государство изучит возможность адресно начислять деньги малоимущим гражданам, сообщает региональное издание "Наша газета".
Социальный кошелек предусматривает не только денежные меры поддержки. Там будут и немонетарные меры. К примеру, вы сходили на прием к врачу в рамках ГОБМП - вам придет сообщение о том, что у вас в социальном кошельке появился ваучер на покупку рецепта согласно оплате врача. Либо у вас появился ваучер - отрывной талон на питание вашего ребенка в школе. Все эти меры реализованы, они сейчас пилотируются, и с 1 января мы переходим на социальный кошелек", - сказал Жумангарин.
Кроме того, зампремьера пообещал продолжить контроль за ростом цен на продукты.
Мы продолжим контроль за темпом роста цен, поскольку на следующий год стоят совсем другие параметры по инфляции. Но мы решили отойти от жесткого регулирования производителей, потому что без развития производителей мы никогда от импортозависимости по продуктам. При этом начисления пока будет производиться на ваши банковские карточки - те, которые у вас есть. Монетарные меры поддержки будут приходить на банковскую карту, немонетарные будут находиться в социальном кошельке", - отметил министр.
По подсчетам министерства, в среднем, чтобы один человек обеспечил себя продуктами питания в рамках норм потребления, нужно около 43 000 тенге. Средней семье нужно около 160 000 тенге для того, чтобы купить продукты.
Люди, которые не могут себя обеспечить, они от государства будут получать в рамках АСП средства, чтобы при любой цене они могли купить социально значимые продукты. Остальные - это люди, которые не попадают в уязвимые слои населения, равных мер господдержки не получат", - заключил Жумагарин.