Адвокат: к январским событиям готовились минимум два года

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НУР-СУЛТАН. 14 МАРТА - Руководитель комиссии по расследованию январских беспорядков "Акикат", адвокат Айман Умарова на заседании мажилиса рассказала, что к январским событиям готовились минимум два года, хотя о существовании террористических ячеек информация просачивалась еще ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Многие ошибочно полагают, что все началось с мирных митингов. На самом деле все началось намного раньше, с информационной подготовки к событиям. Мирные митинги - это начало того, что мы видели воочию. Если условно разделить события, то они состоят из информационной подготовки к событиям, далее - самой инфовойны, и события на улице", - цитирует Умарову Sputnik Казахстан .

Она подчеркнула, что причинами январских событий сложно назвать только социально-экономические проблемы, которые выросли за последние пять-шесть лет.

Эти события были неизбежны при несменяемости власти, росте коррупции во всех сферах жизни общества, когда национальные ресурсы находятся у определенной группы людей, так называемого олигархата, говорит она.

Нельзя не отметить правоохранительные органы, а также судебную систему, которые давно потеряли доверие народа. Особенно хочется обратить внимание на деятельность КНБ, руководство и сотрудники которого обладали де-факто безграничной властью не только над другими правоохранительными органами, прокуратурой и даже судами. Хотя вы скажете, что это не так. Де-юре не так, но, к сожалению, де-факто именно так. Иначе вам придется согласиться с тем, что и другие правоохранительные органы, а также суды участвовали в январских событиях", - заявила Айман Умарова.

Правозащитник заявила, что массовыми беспорядками руководили профессионально подготовленные группы, среди которых "не только гражданские лица, но и сотрудники специальных служб и криминалитета".

Мы имеем данные, что за последние годы в Казахстан заехали граждане Афганистана, документы которых недавно аннулировала и они выехали в страны Европы… Среди митинговавших 5 января было много азиатов, не владеющих ни казахским, ни русским языками", - цитирует Умарову телеканал "Хабар 24" .



