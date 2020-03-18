Аэрофлот приостанавливает рейсы из Москвы в Казахстан

Москва. 17 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Аэрофлот" временно приостанавливает рейсы из Москвы в города Казахстана, передает Kazakhstan Today.
Согласно информации, размещенной на сайте авиакомпании, временно будут приостановлены полеты Аэрофлота в Москву и из Москвы в:
- Алматы с 23 марта по 23 апреля 2020 года;
- Костанай с 21 марта по 22 апреля 2020 года;
- Караганда с 19 марта по 23 апреля 2020 года;
- Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля 2020 года;
- Актау с 23 марта по 23 апреля 2020 года;
- Актобе с 23 марта по 23 апреля 2020 года;
- Шымкент с 23 марта по 22 апреля 2020 года;
- Атырау с 24 марта по 23 апреля 2020 года.
Для возвращения в Россию ее граждан Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:
с 17-18 по 19-20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Нур-Султан - Шереметьево
* SU1956/1957;
17, 19, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Актобе - Шереметьево
* SU1948/1949;
18, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Шымкент - Шереметьево
* SU1950/1951;
17-18, 19/20, 21-22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Атырау - Шереметьево
* SU1958/1959;
17-18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Караганда - Шереметьево
* SU1936/1937;
18-19 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Костанай - Шереметьево
* SU1952/1953;
17-18, 19/20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Актау - Шереметьево
* SU1954/1955.
Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:
- оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;
- однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;
- однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.
Ранее сообщалось, что РЖД приостанавливает сообщение с Казахстаном.
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