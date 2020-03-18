Аэрофлот приостанавливает рейсы из Москвы в Казахстан

Москва. 17 марта. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Аэрофлот" временно приостанавливает рейсы из Москвы в города Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Согласно информации, размещенной на сайте авиакомпании, временно будут приостановлены полеты Аэрофлота в Москву и из Москвы в:

- Алматы с 23 марта по 23 апреля 2020 года;

- Костанай с 21 марта по 22 апреля 2020 года;

- Караганда с 19 марта по 23 апреля 2020 года;

- Нур-Султан с 20 марта по 23 апреля 2020 года;

- Актау с 23 марта по 23 апреля 2020 года;

- Актобе с 23 марта по 23 апреля 2020 года;

- Шымкент с 23 марта по 22 апреля 2020 года;

- Атырау с 24 марта по 23 апреля 2020 года.

Для возвращения в Россию ее граждан Аэрофлот продолжит выполнение рейсов:

с 17-18 по 19-20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Нур-Султан - Шереметьево

* SU1956/1957;

17, 19, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Актобе - Шереметьево

* SU1948/1949;

18, 21 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Шымкент - Шереметьево

* SU1950/1951;

17-18, 19/20, 21-22 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Атырау - Шереметьево

* SU1958/1959;

17-18 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Караганда - Шереметьево

* SU1936/1937;

18-19 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Костанай - Шереметьево

* SU1952/1953;

17-18, 19/20 марта 2020 года по маршруту Шереметьево - Актау - Шереметьево

* SU1954/1955.

Пассажирам отмененных рейсов, а также пассажирам, подпадающим под ограничения страны отправления, назначения или трансфера (запрет въезда, выезда или транзита, угроза принудительного карантина, отмена безвизового въезда, аннуляция ранее выданных виз и т.д.) с билетами на рейсы Аэрофлота с датой оформления билета до 31 мая 2020 года, предлагается на выбор:

- оформить вынужденный возврат и получить полную стоимость за приобретенный билет по месту его приобретения не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) независимо от срока действия билета;

- однократное изменение даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) с сохранением первоначальных пунктов отправления/назначения и класса обслуживания без дополнительных сборов;

- однократное изменение маршрута на любые рейсы Аэрофлота и/или даты с вылетом не позднее 31 декабря 2020 года (включительно) без дополнительных сборов за переоформление, с доплатой разницы в стоимости перевозки, если она возникнет.

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