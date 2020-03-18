РЖД приостанавливает сообщение с Казахстаном

Москва. 17 марта. Kazakhstan Today - ОАО "Российские железные дороги" приостанавливает сообщение с Казахстаном с 17 марта, передает Kazakhstan Today.
Курсирование международных поездов из РФ в Казахстан и обратно приостановлено в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщает ТАСС.
В соответствии с уведомлением АО "НК "Казахстан темир жолы" и в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) с 17 марта и до особых указаний приостанавливается курсирование прямых международных пассажирских поездов. О возобновлении движения будет объявлено дополнительно", - говорится в пресс-релизе РЖД.
Ранее сообщалось, что по территории Казахстана приостановлено движение ряда поездов.
Что касается международных пассажирских (11) и пригородных (6) поездов формирования Республики Казахстан. В настоящее время отменено курсирование двух пассажирских поездов, следующих в Узбекистан (Алматы - Ташкент и Алматы - Нукус). Тем не менее продолжается курсирование 8 пассажирских и 6 пригородных поездов между РК и РФ, с условием введения запрета продажи билетов для иностранцев, намеревающихся прибыть в Республику Казахстан", - уточнили в МИИР РК.
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