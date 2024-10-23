22.10.2024, 10:29 50361
АФМ: 30 тыс. банковских карт использовали в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге
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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - АФМ предупреждает об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием их банковских карт для легализации преступного дохода.
Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, граждане рискуют стать "дропами", не осознавая, что их втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми", - отметили в АФМ.
Согласно проведенному АФМ анализу, 30 тыс. банковских карт были использованы в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге.
Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание", - предупредили в агентстве.
Согласно последним исследованиям АФМ, в группу риска входят люди с финансовыми трудностями: безработные, студенты и представители уязвимых групп населения, которые могут стать "дропами", преследуя легкий и быстрый заработок.
В Астане и Караганде студенты, а также 64-летняя пенсионерка из Темиртау участвовали в качестве "дропов" в преступной схеме по отмыванию денег от продажи наркотиков в Telegram-магазине. Только через их счета отмыто более 100 млн тенге. Тогда как общий оборот по данному наркошопу составил более 2 млрд тенге", - проинформировали в АФМ.
По данным ведомства, в другом случае использовалась карта 20-летнего студента из Алматы, на счет которого поступило почти 22,5 млн тенге от более 900 лиц. Суммы переводов от 7,5 тыс. до 15 тыс. тенге соответствуют стоимости разовых доз наркотических средств. Впоследствии эти деньги выведены на криптокошельки злоумышленников.
Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок, рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги", - рекомендуют в АФМ.
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23.10.2024, 15:01 3411
Владельцы яблоневых садов Алматы пожаловались президенту на произвол прокуратуры
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Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Владельцы яблоневых садов в предгорьях Алматы записали видеообращение к президенту, в котором пожаловались на произвол со стороны прокуратуры города.
По их словам, недавно прокуратура Алматы обратилась с иском в экономический суд о признании недействительным права собственности ТОО "Международная ассоциация клубов" на земельные участки, которыми данная организация владеет с 2004 года, уже более 20 лет.
Основанием для лишения собственности по мнению прокуратуры является то, что по одному из участков проходит река Поганка. Однако почему-то у прокуратуры не возникает вопросов к собственниками элитных жилищных комплексов по участкам которых река Поганка течет вдоль Ремизовского ущелья до проспекта Аль-Фараби", - сообщают владельцы садов.
Они подчеркнули, что используют участки по целевому назначению.
Никаких строений и коттеджей здесь нет. Мы выращиваем знаменитый алматинский апорт и поставляем его алматинцам и гостям нашей страны", - заявили авторы видео.
По их мнению, прокуратура пытается отобрать их земли под застройку элитным жильем и уничтожить яблоневые сады в предгорьях Алматы.
Вы всегда говорите, что необходимо защищать и оберегать наш алматинский апорт. В своем последнем послании, вы сказали: если землепользователь, добросовестно работает, вложил инвестиции, то нельзя разрушать действующее производство. Однако, для прокуратуры ваши слова никакого значения не имеют. Мы понимаем, что эти земли хотят забрать любыми способами для застройки элитным жильем. Надеемся, что вы увидите это обращение, примете меры и остановите беспредел прокуратуры", - обратились авторы видео к президенту.
В противном случае, подчеркнули они, их семьи останутся без средств к существованию, а знаменитый алматинский апорт просто исчезнет.
Напомним, уничтожение яблоневых садов в предгорьях Алматы происходит не первый год.
В сентябре этого года активисты заявили, что сделки по выведению садов из госсобственности проводятся с грубейшими нарушениями земельного права и подлежат отмене. По вновь принятому генеральному плану Алматы в мегаполисе есть 6500 гектаров садов, которые планируется к 2040 году сократить до нуля за счет роста земель под жилье и под рекреационные насаждения, отметили общественники.
Между тем в прошлом году алматинский апорт был признан официальным брендом Казахстана.
23.10.2024, 14:22 5721
Лишь 16% казахстанских родителей знают о переписке детей с незнакомцами в сети
Фото: unsplash.com
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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лишь 16% казахстанских родителей знают о случаях, когда их дети переписывались с незнакомцами в сети. Более четверти (29%) рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей, сообщает по результатам опроса* "Лаборатория Касперского".
Общение с незнакомцами - одна из главных онлайн-угроз для детей. Иногда после знакомства в интернете они соглашаются на встречу в реальной жизни, что крайне опасно. О таких случаях знают 4% опрошенных родителей. У ребенка также могут выпрашивать личные фото или другие материалы, которые потом можно использовать для шантажа, кибербуллинга или других подобных целей", - пишут авторы материала.
По данным опроса, 16% родителей знают о случаях, когда у их детей просили личные фотографии, из них 40% рассказали, что у ребенка выманивали интимные фото.
В онлайн-знакомствах нет ничего плохого. Однако родители должны объяснять детям, что общаться с незнакомцами нужно крайне осторожно - как и в реальной жизни. Стоит сразу насторожиться, если с человеком совсем нет общих знакомых в соцсетях, страница была создана совсем недавно, на нет никакой информации и фото. Еще важнее обращать внимание на то, что именно пишет незнакомец: например, предлагает встретиться поздно вечером без родителей, выманивает личные данные, пытается завести разговор на интимные темы", - пояснил Валерий Зубанов, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.
Чтобы защитить детей от угроз, "Лаборатория Касперского" рекомендует:
- разговаривать с детьми об онлайн-угрозах и выстраивать доверительное общение, чтобы в случае опасности они не боялись обратиться за помощью;
- приучать детей не делиться личными данными с незнакомцами и не вводить их на сомнительных ресурсах;
- предупреждать о рисках овершеринга, то есть излишней публикации данных о себе в сети. Этой информацией могут воспользоваться злоумышленники;
- использовать специальные программы для родительского контроля, такие как Kaspersky Safe Kids. Приложение блокирует неподходящий контент, помогает привить детям полезные цифровые привычки, позволяет отслеживать местоположение ребенка и многое другое. Эффективность и безопасность решений "Лаборатории Касперского" регулярно подтверждается независимыми тестами.
*Опрос проведен компанией ОнИн по заказу "Лаборатории Касперского" в Казахстане в 2024 году. Всего опрошен 1001 человек.
Напомним, в опросе, проведенном агентством Kazakhstan Today, 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах.
В сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки.
Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг. Также в ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.
Генеральный прокурор Берик Асылов комментируя волну детских самоубийств, сообщил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.
В свою очередь представитель МВД РК Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.
О причинах детского суицида и пробелах в законодательстве, из-за которых организаторов "групп смерти" сложно привлечь к ответственности, Kazakhstan Today в эксклюзивном интервью рассказали эксперты.
23.10.2024, 08:33 19741
В Казахстане появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед
Фото: Depositphotos
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Алматы. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы запустили новую петицию на портале epetition.kz, в которой просят перевести время на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент.
В данной петиции берется международный опыт разумных стран. Настоящей петицией требуем перевести время в центральных и восточных областях и городах Республики Казахстан, включая Астану, Алматы, Шымкент на 2 часа вперед для экономии электроэнергии", - говорится в описании к петиции.
Авторы петиции приводят в пример опыт Бразилии, где одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления.
Отличным примером международного опыта принятия разумных решений можно увидеть на примере Бразилии. А именно, бразильские энергетические ведомства одобрили возвращение летнего времени в качестве меры для сокращения энергопотребления на фоне продолжающейся засухи. Так как уровень воды на крупнейших гидроэлектростанциях снизился, Бразилия вынуждена импортировать электроэнергию и поднимать тарифы для потребителей", - сообщили авторы петиции.
Отмечается, что перевод часов на час вперед с ноября по февраль позволит использовать больше дневного света и снизить нагрузку на энергосистему в пиковые вечерние часы. Эту инициативу поддерживают представители ресторанного бизнеса, утверждая, что дополнительный час дневного света увеличит число клиентов и повысит выручку как минимум на 10%.
Все эти доводы относятся и к жителям центральных и восточных областей страны, включая Астану, Алматы, Шымкент. Потребление электроэнергии растет, за счет раннего заката. Как сообщили в "АлматыЭнергоСбыте", основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август является, в том числе, короткий световой день. Более того в ВКО сейчас темнеет в 16.20, а зимой будет темнеть в 15.20. Разумно будет перевести время на 2 часа вперед для экономии электроэнергии", - считают авторы петиции.
Также они обратили внимание, что в темное время суток растет количество криминальных происшествий.
Например, город Алматы освещен только на 85% и то, только по данным акимата. Соответственно, будет более безопасно, если солнечный свет будет дольше, чем до обеда", - сообщили авторы.
Они отметили, что перевод времени на 2 часа вперед поможет: снизить нагрузку на электросети и сэкономить электроэнергию, увеличить безопасность для граждан, увеличить экономику за счет роста бизнеса.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном и плохое самочувствие. С переводом времени сократился световой день. Казахстанцы высказывали недовольство тем, что стало рано темнеть и учащимся второй смены школьникам приходится возвращаться домой в темноте. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала 50 тыс. голосов.
Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались зарубежные эксперты. Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".
Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".
Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.
2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции. Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву. По словам авторов обращения, изменение часового пояса негативно отразилось на самочувствии миллионов граждан и нарушило их устоявшиеся биоритмы, а также конституционные права.
Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они организовали сбор живых подписей за возврат прежнего часового пояса. На сегодня собрано более 32 тысяч голосов. Оригиналы подписных листов активисты собираются направить депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов.
22.10.2024, 17:45 41456
Пахнет лоббированием - депутаты раскритиковали законопроект о недрах и недропользовании
Фото: Depositphotos
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Астана. 22 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса раскритиковали законопроект "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Казахстана "О недрах и недропользовании" по вопросам совершенствования сферы недропользования".
Кроме Казахстана по твердым полезным ископаемым ни у одной страны практически нет инвесторов. В России нет, в европейских странах и Америки тоже нет. У нас работают инвесторы. Вы думаете, человек, который придет, будет думать и защищать интересы Казахстана?! Никогда в жизни. Он будет защищать интересы недропользователя", - цитирует sputnik.kz депутата Бактыкожу Измухамбетова.
По его словам, в проекте закона "пахнет лоббированием и тут есть коррупция". Любые изменения и дополнения в закон "О недрах и недропользовании" прежде всего должны предусмотреть контроль, который будет осуществлять государство, считает депутат мажилиса.
Один из инициаторов законопроекта - депутат Альберт Рау пояснил, что документ был передан в правительство год назад и через полгода было получено заключение, сообщает inform.kz.
Также против некоторых норм документа выступил депутат Бакытжан Базарбек.
В свое время в Кодекс о недрах зашла лоббистская норма, когда на одного человека оформляется до 200 блоков. А 1 блок - это почти 2 км территории для разведки и добычи ископаемых. Кто первый закрепил эти блоки, тот их и получает. Использует он или нет эти блоки, но все эти территории его. Я думал, что этот законопроект будет препятствовать этому. Но здесь все так и оставили. Мы же понимаем, что каким бы крупным ни был недропользователь, он 200 блоков осваивать не может" - заявил депутат.
Презентуя проект закона, депутат Константин Авершин отметил, что документ должен поставить под запрет возможности "кулуарных решений" доступа к недрам и законодательно закрепить единый портал недропользования в качестве базы данных и инструмента цифровизации, информирует zakon.kz.
Механизм доступа к недрам регламентируется только двумя открытыми конкурентными возможностями - принцип "первой заявки" с фиксацией времени поступления заявок онлайн и онлайн-аукцион", - заявил Константин Авершин.
По его словам, механизм аукциона будет расширен до всех случаев прекращения прав недропользования или признания их недействительными по старым запасам, контрактам на недропользование, а также по перспективным проектам, которые предоставлялись без открытого рассмотрения, вне конкурса и повышенной платы подписных бонусов, включая случаи индустриально-инновационных проектов и национальных компаний.
Ранее сообщалось, что в Казахстане запускается новая платформа для недропользователей.
21.10.2024, 20:14 73746
В Уральске в новостройке для пострадавших от паводка нет газа, горячей воды и отопления
Люди спасаются маленькими электрическими обогревателями
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Уральск. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жильцы дома, расположенного по адресу Оракбаева, 1в, рассказали, что заселились в новостройку 17 сентября 2024 года. Им обещали через две недели подключить газ и отопление, однако до сих пор не подключили, сообщает портал "Мой город".
В квартирах холодно. Дети ходят и спят в шапках и куртках. Люди спасаются маленькими электрическими обогревателями, которые ни на минуту не отключают.
Мы заселились, и нам пообещали через две подключить газ, отопление, горячую воду. До сих пор ничего не подключили. Обращались в акимат, нас направляют ЖКХ. В ЖКХ сказали, что наш дом уже не на их балансе, и отправили к застройщику. Застройщик кормит нас каждый день обещаниями, что "завтра" подключат. И так каждый день. Нам говорили, что с нашим домом сделают исключение и газ подключат раньше, а не когда заселятся 70% владельцев квартир. У нас у всех по трое-четверо детей. Моей дочке всего месяц. Она лежит укутанная в одеяла. В каждой комнате у нас электрообогреватели. Пусть тогда нам компенсируют то, сколько мы тратим на обогрев. У каждого уже накопилось по 30-40 тысяч тенге. А в этом доме выдали 59 семьям квартиры, и все они пострадавшие от паводка", - рассказала жительница дома Асель Исеева.
По словам людей, во многих квартирах образовалась сырость. Дети болеют. Сейчас в новостройке идут полным ходом работы: доделывают козырьки над подъездам, ведут благоустройство.
Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев прокомментировал ситуацию на брифинге. Он пояснил, что дом является коммерческим и часть квартир выкупили для пострадавших от паводка. Застройщиком является ТОО "СВС Батыс".
Половина дома уже заселились, другая половина еще пустует, квартиры застройщик не продал. В этих квартирах отсутствуют котлы и QazaqGaz Aimaq отказывается подключать дом к газоснабжению, это небезопасно для жизни людей. 21 октября мы переговорили с руководством и этот вопрос решим в ближайшее время", - пояснил Жандос Дуйсенгалиев.
Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай дополнил, что квартиры, которые еще не продали, - там поставят заглушки, и только тогда подключат газоснабжение. Ждать, пока квартиры продадутся, не будут.
21.10.2024, 17:25 78661
В центре Алматы снесли незаконную пристройку к кафе
Демонтаж произведен собственником
Фото: акимат Алматы
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Алматы. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В центре города Алматы снесли незаконную пристройку к донерной, расположенной на проспекте Абая, сообщает пресс-служба акимата мегаполиса.
Демонтаж произведен собственником накануне в добровольном порядке", - проинформировали в акимате со ссылкой на управление градостроительного контроля Алматы.
Уточняется, что пристройка была была возведена незаконно.
В результате в отношении собственника управлением приняты административные меры и направлены материалы в суд. 16 апреля 2024 года постановлением специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям собственник признан виновным по статье 319 КоАП РК (Незаконное строительство) с принудительным сносом незаконно возведенного строения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Алматы снесли незаконно возведенное кафе и торговые площадки.
21.10.2024, 14:42 83161
Жителям Сарани пересчитают октябрьские тарифы на отопление
До ввода в эксплуатацию центрального теплоисточника город будет обеспечен резервной системой теплоснабжения
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Караганда. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жителям города Сарани Карагандинской области проведут перерасчет тарифов за отопление за октябрь из-за задержки подачи тепла, сообщили в областном акимате.
В Сарани завершено переподключение домов к резервной системе теплоснабжения. Котельные обеспечены необходимым запасом топлива и рабочими. Сейчас главная цель - обеспечить качественное отопление жилых домов, сообщили в акимате Карагандинской области.
Как только ситуация стабилизируется, мы обязательно проведем анализ и оценим действия каждого, кто несет ответственность", - обещал аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев на аппаратном совещании.
Глава Сарани Еркин Баулыков доложил о ситуации с теплоснабжением города.
Все дома переподключены к резервной системе теплоснабжения. Все локальные теплоисточники запущены. Один квартал переподключен к действующей котельной. На всех теплоисточниках есть необходимый запас топлива. Дополнительно обеспечен подвоз угля. Рабочие в котельных тоже есть. До ввода в эксплуатацию центрального теплоисточника город будет обеспечен резервной системой теплоснабжения", - отметил он.
Напомним, отопительный сезон для многих жителей Сарани начался с опозданием в связи с выявлением ряда проблем в новой котельной. Премьер-министр поручил провести проверку и привлечь к ответственности всех, кто дал недостоверную информацию о готовности объекта к отопительному сезону.
21.10.2024, 10:49 86766
В Актюбинской области в детсадах незаконно растратили более 240 млн тенге бюджетных средств
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Актобе. 21 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Хромтауского и Мугалжарского районов Актюбинской области выявила в дошкольных учреждениях факты растраты бюджетных средств в сумме свыше 240 млн тенге, сообщили в пресс-службе ведомства.
Бюджетные средства присваивались через премирование работников путем необоснованных завышений бюджетных заявок. Бесконтрольно вносились изменения, в том числе завышение сумм в приказы на премирование заведующих. Схемы присвоения осуществлялись путем перечисления зарплаты сверх установленной нормы, дублирования переводов, фиктивных командировочных", - проинформировали в прокуратуре.
Кроме того, один из бухгалтеров некоторым работникам незаконно начисляла завышенные зарплаты, двойные отпускные и командировочные на общую сумму свыше 24 млн тенге. Эти же суммы без каких-либо обоснований переводились на личные счета бухгалтера либо заведующей детского сада.
Мерами районных прокуратур в отношении экс-руководителя районного отдела образования, трех заведующих и четырех бухгалтеров детсадов начаты досудебные расследования. Также расследование проводит Антикоррупционная служба.
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В Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. На сегодняшний день онлайн-кредитование является не только удобным благом цифровизации, но и распространенным способом мошенников для обмана и грабежа граждан. Считаете ли вы, что в Казахстане необходимо запретить онлайн-кредитование и микрозаймы МФО под сумасшедшие проценты?