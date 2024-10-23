АФМ: 30 тыс. банковских карт использовали в схемах реализации наркотиков с общим оборотом 22 млрд тенге  

Более четверти родителей рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей

Фото: unsplash.com

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Астана. 23 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Лишь 16% казахстанских родителей знают о случаях, когда их дети переписывались с незнакомцами в сети. Более четверти (29%) рассказали, что их ребенок получал заявки в друзья от неизвестных людей, сообщает по результатам опроса* "Лаборатория Касперского".





Общение с незнакомцами - одна из главных онлайн-угроз для детей. Иногда после знакомства в интернете они соглашаются на встречу в реальной жизни, что крайне опасно. О таких случаях знают 4% опрошенных родителей. У ребенка также могут выпрашивать личные фото или другие материалы, которые потом можно использовать для шантажа, кибербуллинга или других подобных целей", - пишут авторы материала.





По данным опроса, 16% родителей знают о случаях, когда у их детей просили личные фотографии, из них 40% рассказали, что у ребенка выманивали интимные фото.





В онлайн-знакомствах нет ничего плохого. Однако родители должны объяснять детям, что общаться с незнакомцами нужно крайне осторожно - как и в реальной жизни. Стоит сразу насторожиться, если с человеком совсем нет общих знакомых в соцсетях, страница была создана совсем недавно, на нет никакой информации и фото. Еще важнее обращать внимание на то, что именно пишет незнакомец: например, предлагает встретиться поздно вечером без родителей, выманивает личные данные, пытается завести разговор на интимные темы", - пояснил Валерий Зубанов, управляющий директор "Лаборатории Касперского" в Казахстане, Центральной Азии и Монголии.





Чтобы защитить детей от угроз, "Лаборатория Касперского" рекомендует:





разговаривать с детьми об онлайн-угрозах и выстраивать доверительное общение, чтобы в случае опасности они не боялись обратиться за помощью;

приучать детей не делиться личными данными с незнакомцами и не вводить их на сомнительных ресурсах;

предупреждать о рисках овершеринга, то есть излишней публикации данных о себе в сети. Этой информацией могут воспользоваться злоумышленники;

использовать специальные программы для родительского контроля, такие как Kaspersky Safe Kids. Приложение блокирует неподходящий контент, помогает привить детям полезные цифровые привычки, позволяет отслеживать местоположение ребенка и многое другое. Эффективность и безопасность решений "Лаборатории Касперского" регулярно подтверждается независимыми тестами.





*Опрос проведен компанией ОнИн по заказу "Лаборатории Касперского" в Казахстане в 2024 году. Всего опрошен 1001 человек.





Напомним, в опросе, проведенном агентством Kazakhstan Today, 85% респондентов высказались в пользу контроля над присутствием подростков в соцсетях и интернет-ресурсах.





В сентябре в Казахстане произошла волна суицидов среди молодых людей. Только в Алматы за неделю сразу три девочки-подростка покончили жизнь самоубийством. Также счеты с жизнью свели два парня, сбросившись с высотки.





Детский омбудсмен Динара Закиева заявила о росте числа самоубийств среди детей 11-13 лет. Основными причинами суицидальных настроений становятся одиночество, проблемы в семье и буллинг. Также в ВОЗ заявили о резком росте проблемного использования социальных сетей подростками.





Генеральный прокурор Берик Асылов комментируя волну детских самоубийств, сообщил, что прокуроры добились блокировки 15 тысяч вредоносных сайтов и ссылок.





В свою очередь представитель МВД РК Шынгыс Алекешев сообщил, что с начала года в рамках мониторинга было выявлено 43 интернет-ресурса с признаками суицидального характера.



