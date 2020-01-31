Air Astana 3 февраля выполнит заключительные рейсы из Урумчи и Пекина

С 3 февраля авиакомпания "Air Astana" отменяет полёты в Пекин и Урумчи. При этом 3 февраля будут выполнены заключительные обратные рейсы из Урумчи и Пекина с целью возвращения пассажиров, вылетевших ранее в Китай", - сообщила пресс-служба авиакомпании.
При этом отмечается, что рейсы авиакомпании "Air Astana" из Алматы в Гонконг будут выполняться без изменений.
За возвратом билетов или изменением даты вылета необходимо обращаться по месту приобретения.
Ранее сообщалось, что в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае межведомственная комиссия при правительстве РК приняла решение о приостановлении с 3 февраля регулярных воздушных сообщений с КНР. При этом из Пекина и Урумчи организуют дополнительные рейсы для вывоза находящихся там казахстанцев.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства