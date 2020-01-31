Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Air Astana" 3 февраля выполнит заключительные рейсы из Урумчи и Пекина, передает Kazakhstan Today.

С 3 февраля авиакомпания "Air Astana" отменяет полёты в Пекин и Урумчи. При этом 3 февраля будут выполнены заключительные обратные рейсы из Урумчи и Пекина с целью возвращения пассажиров, вылетевших ранее в Китай", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

При этом отмечается, что рейсы авиакомпании "Air Astana" из Алматы в Гонконг будут выполняться без изменений.

За возвратом билетов или изменением даты вылета необходимо обращаться по месту приобретения.

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