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Air Astana 3 февраля выполнит заключительные рейсы из Урумчи и Пекина

30.01.2020, 20:49 7561
Air Astana 3 февраля выполнит заключительные рейсы из Урумчи и Пекина
Алматы. 30 января. Kazakhstan Today - Авиакомпания "Air Astana" 3 февраля выполнит заключительные рейсы из Урумчи и Пекина, передает Kazakhstan Today.
 

С 3 февраля авиакомпания "Air Astana" отменяет полёты в Пекин и Урумчи. При этом 3 февраля будут выполнены заключительные обратные рейсы из Урумчи и Пекина с целью возвращения пассажиров, вылетевших ранее в Китай", - сообщила пресс-служба авиакомпании.

 
При этом отмечается, что рейсы авиакомпании "Air Astana" из Алматы в Гонконг будут выполняться без изменений.
 
За возвратом билетов или изменением даты вылета необходимо обращаться по месту приобретения.
 
Ранее сообщалось, что в связи с эпидемиологической обстановкой в Китае межведомственная комиссия при правительстве РК приняла решение о приостановлении с 3 февраля регулярных воздушных сообщений с КНР. При этом из Пекина и Урумчи организуют дополнительные рейсы для вывоза находящихся там казахстанцев.
 

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