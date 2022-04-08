Акбулакский стрелок: до сих пор не вижу, как еще можно было остановить незаконное выселение

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Он рассказал свою версию событий, произошедших 20 сентября 2021 года. По словам Дужнова, когда к нему прибыли судебный исполнитель, полицейские и покупатель его дома, матери его супруги стало плохо. Семья вызвала "скорую". Как утверждает Дужнов, когда вышли медики, прибывшие "ворвались в дом", сообщает Informburo.kz.
В гараже лежало оружие и магазины к нему. Я понял, что других средств защититься нет. Зашел в гараж, зарядил магазин 10 патронами, зашел и скомандовал ворвавшимся: "Все к стене!", - рассказал подсудимый.
По его словам, юристу и женщине, участвовавшей в выселении, он разрешил выйти.
Вышел на удобную позицию и скомандовал ворвавшимся: "Всем к стене!" Дал возможность людям, не причастным к вторжению, отойти в сторону, в частности юристу и женщине из опеки и попечительства. Они спокойно вышли. После ликвидации ворвавшейся группировки я понял, что на улице есть полицейские, которые должны были прийти на помощь. С целью подавления их воли к боевым действиям я произвел один выстрел в сторону автомобиля. Огонь на поражение я не вел, так как они не находились в моем жилище. Цели их уничтожения не было. Более того, этим выстрелом я хотел их деморализовать с целью профилактики их атаки", - цитирует Дужнова Sputnik.kz.
Также он сообщил, что, после того как закончились патроны, он вернулся в гараж, зарядил второй магазин и поднялся в спортзал на второй этаж. Там он обдумал произошедшее и даже намеревался свести счеты с жизнью, но после разговора с родственником решил не делать этого и сдаться полиции, что и сделал.
Он рассказал, что, взяв в банке кредит, его семья выставила в залог коммерческую недвижимость и дом, стоимость которых в три раза превышала сумму кредита. После потери им возможности выплачивать кредит банк решил реализовать залоговое имущество.
Но со стороны банка произошла большая афера. Банк сам себе продал коммерческое помещение по цене, которую сам себе назначил, по цене намного меньше рыночной стоимости. После этого мы все еще остались должны банку. В результате банк отобрал еще и наш дом", - рассказал Дужнов.
Попытки добиться справедливого решения вопроса, по словам подсудимого, были тщетны, так как ни с одной жалобой ни прокуратура, ни администрация президента, куда он обращался, разбираться не стали.
Выселение стало, по словам Дужнова, последней каплей.
20 сентября 2021 года было незаконное выселение. Приехали судебный исполнитель и покупатель, участковые и другие лица с их стороны. Наша сторона объясняла, что в этот день проведение выселения незаконно. Что имеется определение суда, в котором указано, что до разрешения дела судом никаких действий предпринимать нельзя. Но ни ЧСИ, ни покупатель Турганов слышать этого никак не хотели", - рассказал Дужнов в суде.
По его словам, взяться за оружие его заставили действия ЧСИ, полицейских и нового хозяина дома, которые буквально ворвались на территорию.
Я понял, что никакие законные методы не действуют. Мы вызывали прокурора, органы опеки, объясняли выселяющим ситуацию. Я понимал, что мою семью физически вышвырнут на улицу. Все законные методы против незаконных действий не действуют. Остановить незаконные действия можно только путем активного сопротивления, направленного на поражение живой силы противника, ворвавшегося на территорию моего жилища", - объяснил Игорь Дужнов.
При этом в завершение допроса Дужнов сообщил суду, что своей вины не признает.
Хочу заявить: виновным я себя не признаю. Аргументация моей невиновности будет высказана на прениях мной и моими адвокатами", - сказал Игорь Дужнов, добавив, что воспользуется своим правом и отказывается отвечать на вопросы стороны обвинения и потерпевших.
Продолжение судебного заседания назначено на 15 часов.