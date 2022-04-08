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Акбулакский стрелок: до сих пор не вижу, как еще можно было остановить незаконное выселение

07.04.2022, 12:31 25421
Акбулакский стрелок: до сих пор не вижу, как еще можно было остановить незаконное выселение
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - Подсудимый Игорь Дужнов, допрошенный в ходе судебного заседания, сообщил суду, что не признает своей вины в умышленном убийстве пяти человек и считает, что действовал в рамках дозволенной самообороны, пытаясь защитить свою семью от людей, незаконно проникших на территорию его дома, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он рассказал свою версию событий, произошедших 20 сентября 2021 года. По словам Дужнова, когда к нему прибыли судебный исполнитель, полицейские и покупатель его дома, матери его супруги стало плохо. Семья вызвала "скорую". Как утверждает Дужнов, когда вышли медики, прибывшие "ворвались в дом", сообщает Informburo.kz.
 

В гараже лежало оружие и магазины к нему. Я понял, что других средств защититься нет. Зашел в гараж, зарядил магазин 10 патронами, зашел и скомандовал ворвавшимся: "Все к стене!", - рассказал подсудимый.

 
По его словам, юристу и женщине, участвовавшей в выселении, он разрешил выйти. 
 

Вышел на удобную позицию и скомандовал ворвавшимся: "Всем к стене!" Дал возможность людям, не причастным к вторжению, отойти в сторону, в частности юристу и женщине из опеки и попечительства. Они спокойно вышли. После ликвидации ворвавшейся группировки я понял, что на улице есть полицейские, которые должны были прийти на помощь. С целью подавления их воли к боевым действиям я произвел один выстрел в сторону автомобиля. Огонь на поражение я не вел, так как они не находились в моем жилище. Цели их уничтожения не было. Более того, этим выстрелом я хотел их деморализовать с целью профилактики их атаки", - цитирует Дужнова Sputnik.kz.

 
Также он сообщил, что, после того как закончились патроны, он вернулся в гараж, зарядил второй магазин и поднялся в спортзал на второй этаж. Там он обдумал произошедшее и даже намеревался свести счеты с жизнью, но после разговора с родственником решил не делать этого и сдаться полиции, что и сделал.

 
Он рассказал, что, взяв в банке кредит, его семья выставила в залог коммерческую недвижимость и дом, стоимость которых в три раза превышала сумму кредита. После потери им возможности выплачивать кредит банк решил реализовать залоговое имущество.
 

Но со стороны банка произошла большая афера. Банк сам себе продал коммерческое помещение по цене, которую сам себе назначил, по цене намного меньше рыночной стоимости. После этого мы все еще остались должны банку. В результате банк отобрал еще и наш дом", - рассказал Дужнов.

 
Попытки добиться справедливого решения вопроса, по словам подсудимого, были тщетны, так как ни с одной жалобой ни прокуратура, ни администрация президента, куда он обращался, разбираться не стали.
 
Выселение стало, по словам Дужнова, последней каплей.
 

20 сентября 2021 года было незаконное выселение. Приехали судебный исполнитель и покупатель, участковые и другие лица с их стороны. Наша сторона объясняла, что в этот день проведение выселения незаконно. Что имеется определение суда, в котором указано, что до разрешения дела судом никаких действий предпринимать нельзя. Но ни ЧСИ, ни покупатель Турганов слышать этого никак не хотели", - рассказал Дужнов в суде.

 
По его словам, взяться за оружие его заставили действия ЧСИ, полицейских и нового хозяина дома, которые буквально ворвались на территорию.
 

Я понял, что никакие законные методы не действуют. Мы вызывали прокурора, органы опеки, объясняли выселяющим ситуацию. Я понимал, что мою семью физически вышвырнут на улицу. Все законные методы против незаконных действий не действуют. Остановить незаконные действия можно только путем активного сопротивления, направленного на поражение живой силы противника, ворвавшегося на территорию моего жилища", - объяснил Игорь Дужнов.

 
При этом в завершение допроса Дужнов сообщил суду, что своей вины не признает.
 

Хочу заявить: виновным я себя не признаю. Аргументация моей невиновности будет высказана на прениях мной и моими адвокатами", - сказал Игорь Дужнов, добавив, что воспользуется своим правом и отказывается отвечать на вопросы стороны обвинения и потерпевших.

 
Продолжение судебного заседания назначено на 15 часов.
 

новости по теме

В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики

08.04.2022, 12:40 1851
В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - В Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики. Предприниматели всерьёз задумываются о сокращении поголовья кур-несушек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает "Хабар 24", ситуация ухудшилась после того, как выросла стоимость кормов. Вдобавок из-за вспышки птичьего гриппа Российская Федерация перестала импортировать продукцию казахстанских птицефабрик.
 
В Минсельхозе заявляют, что большинство проблем птицеводов в статусе решённых. Два года назад на аркалыкской птицефабрике из-за птичьего гриппа потеряли всё поголовье. После процесс долгого восстановления. И вот как только предприятие вернулось на прежний уровень производства, начались новые проблемы. 
 

Сейчас кормосоставляющие подорожали уже от 30 до 50%. Половину кормосоставляющих мы берём импортные. И там тоже всё дорожает. И очень сложно. Если так дальше пойдёт, если дорожает всё, будем вынуждены сокращать поголовье", - говорит генеральный директор птицефабрики Жамиля Исмайлова.

 
В репортаже отмечается, что стабильное повышение стоимости кормов наблюдается последние два года. Но это не единственная проблема. В конце 2021 Россия перестала импортировать казахстанские яйца. Запрет ввели из-за вспышки птичьего гриппа в личных подсобных хозяйствах. В итоге работать на склад начали птицефабрики сразу в 4 регионах Казахстана. 
 

По правилам наших отношений в ЕАЭС, если была зафиксирована вспышка, неважно это в ЛПХ или на птицефабрике, то вводится запрет на экспорт продукции. Но он должен вводиться на три месяца. Это максимальный срок, на который можно ввести ограничение. На сегодняшний день уже прошло 6 месяцев. А Российская Федерация до сих пор не открыла свою границу для того, чтобы мы могли поставлять свою продукцию туда", - сообщает президент ассоциации яичных производителей Казахстана Максим Божко.


 
В Министерстве сельского хозяйства о проблемах отечественных птицеводов знают. 
 

Работа ведётся. Одну область уже сняли, по остальным областям работа продолжается. В ближайшее время, мы надеемся, снимем запрет", - информирует министр сельского хозяйства РК Ербол карашукеев.

 
Для этого в минувший вторник с российской стороной были проведены переговоры. Сейчас чиновники обеих стран обмениваются гарантийными письмами. В Минсельхозе даже назвали точную дату снятия карантина. Это произойдёт в следующий понедельник, 11 апреля. Чиновники говорят и по кормам проблему решили. С продкорпорацией уже есть меморандум. И сейчас напрямую птицефабрикам отпускают тонну фуражного зерна за 115-117 тысяч тенге.
 

Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду

08.04.2022, 11:42 4336
Уполномоченный по правам ребенка в РК прокомментировала избиение детей в инклюзивном детсаду
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Аружан Саин прокомментировала избиение детей в столичном инклюзивном детсаду, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

К сожалению, не в первый раз мы видим, что падение уровня кадров коснулось всех сфер, в том числе, и образования. Долгое время требования к поступающим на педагогические специальности были крайне низкими, поэтому с минимальным баллом по ЕНТ в педагогические вузы люди шли учиться не по призванию, а лишь, что называется, "для корочки" высшего образования", - сказала детский омбудсмен Аружан Саин.

 
По ее словам, "с учетом общего падения культурно-образовательного уровня в стране, как результат, мы видим, что к работе с детьми допускаются люди с крайне низкими моральными качествами, жестоко обращающиеся с детьми".
 

Я надеюсь, что ситуация изменится в результате проводимых в сфере образования реформ - когда значительно увеличиваются зарплаты педагогам и повышаются требования к их поступлению в вузы. Но этот результат проявится лишь через несколько лет", - отметила Аружан Саин.

 
Другой больной вопрос, отметила она, контроль за деятельностью детских учреждений. 
 

Мною, как Уполномоченным по правам ребёнка, ещё в 2019 году было направлено письмо в Генеральную прокуратуру о проведении комплексных проверок таких учреждений. И начать мы решили с детских домов, интернатов для детей с ограниченными возможностями и домов ребёнка, где находятся дети, оставшиеся без попечения родителей", - сообщила омбудсмен.

 
По ее словам, именно эти категории детей наиболее уязвимы, беззащитны, поэтому работа таких учреждений требует особого контроля. Ведь в школах и обычных детских садах у детей есть родители, которые могут сообщать о нарушении прав своих детей, защищать их.
 

Однако, по моему мнению, данные комплексные проверки не были всесторонними и объективными, поэтому я обратилась к президенту К-Ж. Токаеву с письмом, где изложила разные системные нарушения прав детей, их причины, и работа продолжилась совместно с другими органами. Также между мной как УПР и Агентством по финансовому мониторингу (АФМ) 15 февраля 2021 года был подписан меморандум о совместных действиях в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) Qamqor", - проинформировала Аружан Саин.

 
Он отметила, что по итогам проверок и результатов их анализа были выработаны системные шаги по защите прав детей в детских учреждениях. 
 

Считая по умолчанию, что к работе с детьми должны привлекаться квалифицированные педагоги с высокой степенью нравственного развития, необходимо исключить риски восстановления в должности и ротации недобросовестных специалистов, и особенно - уже привлекавшихся к ответственности. В этой связи предлагается разработать централизованную систему учёта сотрудников - с историей привлечения к уголовной, административной или дисциплинарной ответственности. Имеющиеся сведения должны оцениваться при трудоустройстве кандидата", - сказала она.

 
По словам омбудсмена, главная проблема здесь это то, что "детские учреждения почему-то защищены от внезапных проверок требованиями статьи 23 Предпринимательского кодекса, согласно которой перед проведением ревизий компетентные органы обязаны заблаговременно (плановые проверки - за 30 суток, внеплановые - за 1 сутки) уведомлять проверяемые организации. Такое положение не исключает риски создания неблагоприятных условий для детей и сокрытия возможных фактов нарушений прав детей и других нарушений перед проверкой".
 

Поэтому в письме к главе государства я писала (и это нашло очередное подтверждение!), что необходимо вернуть возможность проведения внезапных проверок детских учреждений без их уведомления", - зявила Аружан Саин.

 
По ее словам, это должно касаться всех детских учреждений, включая школы, детские сады и так далее, а не только специализированные, упомянутые выше.
 

Ещё о контроле. Статья 134 ПК РК подразделяет государственный контроль на внутренний и внешний. Внутренний контроль подразумевает проверку структурных и ведомственных подразделений с выездом на место. Таким образом, даже в рамках действующего законодательства, детские учреждения могут быть внезапно проверены вышестоящими организациями - органами здравоохранения, образования и науки, труда и социальной защиты населения. Однако, как мы видим на примере регулярно всплывающих в соцсетях нарушений прав детей в школах и детских садах, эти организации не утруждают себя такими проверками", - сообщила омбудсмен.

 
Он отметила, что сейчас проверки без уведомления предусмотрены лишь в исключительных случаях, которыми не охвачены даже учреждения для сирот и детей инвалидов (статьи 141, 144, 147 ПК РК). 
 

Поэтому считаю, что необходимо усилить возможности внешнего контроля - со стороны прокуратуры, СЭС, счётного комитета, уполномоченного по правам ребёнка и других госорганов. Это позволит выявлять учреждения до того, как там уже что-то страшное произошло. Возможно, необходимо дополнить перечень исключений для рассмотрения анонимных обращений сообщениями о нарушении прав и интересов лиц с ограниченной дееспособностью (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, недееспособные инвалиды). Только такой комплексный подход позволит уже на уровне профилактики не допускать нарушения прав детей в детских учреждениях и обеспечит в них должный уровень оказываемых услуг", - добавила она.

 
Напомним, что в частном детском саду для детей-аутистов грубо обращались с воспитанниками. Дети приходили домой с синяками, но не могли ничего рассказать.
 

В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода

08.04.2022, 08:16 6611
В большинстве регионов Казахстана ожидается неустойчивая погода
НУР-СУЛТАН. 8 АПРЕЛЯ - Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды практически на всей территории Казахстана - пройдут осадки в виде дождя и снега, на востоке сильные осадки, сообщает РГП "Казгидромет", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным синоптиков, по республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге - гроза, пыльная буря.
 
В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра ночью на севере, востоке до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, на севере, востоке порывы 25 метров в секунду, ночью и утром на юге - туман. 
 
В Акмолинской области на севере, востоке ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью на западе, севере - гололед, ночью и утром на юге - туман. 
 
На севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Утром и днем на севере, в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, на севере с пыльной бурей. 
 
На севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юго-западе, юге усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на большей части Атырауской области ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду. 
 
Ночью и утром на севере, западе Актюбинской области ожидается туман, днем на юге, в центре - усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед, на севере усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
На северо-западе, западе, юге Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. 
 
Днем в центре, на юге Кызылординской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в центре с пыльной бурей. 
 
На юго-западе, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 
В Алматы ожидаются осадки, гроза, +23 - +25 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду, при грозе порывы 13 метров в секунду.
 
В Нур-Султане переменная облачность, +8 - +10 градусов, скорость ветра - 9-14 метров в секунду.
 

Штормовое предупреждение объявили в одиннадцати областях

07.04.2022, 21:17 19201
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Непогода ждет жителей Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Кызылординской, Костанайской и Северо-Казахстанской областей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По прогнозу РГП "Казгидромет", 8 апреля на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, на юго-западе, юге области днем порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля на большей части Атырауской области ожидается ветер юго-восточный 17-22 м/с.
 
8 апреля ночью и утром на севере и западе Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный, восточный, днем на юге и в центре области ожидаются порывы 15-20 м/с. 
 
8 апреля ночью на западе, севере Акмолинской области ожидается гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер северо-западный на севере, востоке области 15-20 м/с.
 
8 апреля в горах Туркестанской области ожидаются гроза, утром и днем на севере области пыльная буря. Ветер восточный на севере области и в горных районах 15-20 м/с.
 
Ночью 8 апреля на западе, юге, днем на юге, северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (преимущественно дождь). Днем на юге области гроза. Ветер восточный с переходом на северо-западный на северо-западе, западе, юге области 15-20, днем порывы 23-28 м/с. 
 
8 апреля на севере, востоке, в центре Карагандинской области ожидается туман, днем на востоке области гроза. Ветер северо-западный, на юго-востоке области порывы 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля на севере, востоке области Павлодарской области ожидается ветер западный 15-20 м/с. 
 
Днем 8 апреля в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем в центре, на юге области 15-20 м/с. 
 
8 апреля на востоке Костанайской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-западный с переходом на восточный, на севере области порывы 15-20 м/с.
 
Ночью и утром 8 апреля на юге, 9 апреля на севере, юге, Северо-Казахстанской области ожидается туман. 8 апреля ветер западный, северо-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 25 м/с. 
 

В Алматинском зоопарке родился кенгуренок

07.04.2022, 20:47 20176
В Алматинском зоопарке родился кенгуренок
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В Алматинском зоопарке у пары кенгуру Лары и Марата родился кенгуренок, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Особенность кенгуру в том, что мы не можем сказать точную дату рождения малыша. Это потому, что малыш очень маленький размером, почти эмбрион размером 25 мм, он переползает в сумку и там продолжает свое развитие в течение полугода", - рассказали в пресс-службе зоосада Алматы.

 
Сотрудники зоопарка догадывались о малыше по поведению мамы. 
 

Родился он примерно в январе. Но малыша мы увидели только в марте, когда он начал высовывать голову из сумки. Лара и Марат стали родителями уже четвертый раз. А живут они в большом вольере напротив бегемотов", - рассказали в зоопарке.

 
Администрация приглашает всех желающих принять участие в выборе имени.
 
 

Казахстан занимает лидирующие позиции по количеству суицидов - общественники

07.04.2022, 18:05 26191
Казахстан занимает лидирующие позиции по количеству суицидов - общественники
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстан занимает передовые места по количеству суицидов как среди взрослого населения, так и подросткового. Все это свидетельствует о том, что государству и гражданскому обществу необходимо принимать меры, заявил сегодня на брифинге в службе центральных коммуникаций директор представительства общественного объединения "Казахстанский Медиа Альянс" в Нур-Султане Канат Сахариянов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В 2020 году суициды опередили смерть от дорожно-транспортных происшествий и от болезни сердца, для нас эти показатели цифр очень страшные", - заявил Сахариянов. 

 
По его мнению, для решения этой проблемы следует обратиться к мировому опыту.
 

К примеру, в 2017 году Всемирная организация здравоохранения запустила свою всемирную инициативу по предотвращению самоубийств. По данным исследователей, было проведено более 100 расследований самоубийств, которые напрямую связаны с сообщениями СМИ об одном или нескольких самоубийствах. Как подчеркивают эксперты, систематические обзоры этих исследований неизменно приводят к одному и тому же выводу: широкое освещение случаев суицида может привести к последующему дополнительному суицидальному поведению", - подчеркнул общественник.

 
 
В свою очередь вице-министр информации и общественного развития РК Александр Данилов заявил на брифинге, что очень важно постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида. 
 

К примеру, сегодня будет обсуждаться эффект Вертера. Уже 300 лет проблематика освещения и взятия за пример поведения, в том числе людей, которые кончают жизнь самоубийством, существует. И действительно, мы нуждаемся все вместе в регуляции", - подчеркнул вице-министр. 

 
Он также отметил, что серьезной темой становится создание безопасности общества в социальных сетях. 

Здесь также нужна общественная политика, привлечение внимания лидеров мнений, которая очень часто, не зная базовых правил склонения или демонстраций суицидальных проблем, склоняет молодых людей к тому, чтобы эти события повторялись", - заявил Данилов. 


 
По его информации, министерством проводятся работы, в том числе по проблемам суицида. Но внимание к этой проблеме должно быть усилено. 

Поэтому запланирована серия дополнительных и экспертных площадок для того, чтобы лучше формировать политики друг друга. Здесь очень важно сказать, что нам действительно нужно образовывать друг друга и постоянно рассказывать о разных проблемах, которые сопутствуют теме суицида", - заявил вице-министр.



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Исполняющая обязанности председателя правления Национального центра общественного здоровья Жанар Калмакова рассказала на брифинге об увеличении количества суицидов и суицидальных попыток.

«По данным Комитета правовой статистики и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК, с 2015 по 2021 годы отмечается увеличение количества суицидов и суицидальных попыток среди всего населения на 27,6% и 10,1% соответственно", - заявила она.  

В сравнении с аналогичным периодом за 2 месяца 2021-2022 годов количество суицидов продолжает увеличиваться, а количество попыток при этом уменьшилось. 

В то же время, по ее словам, динамика количества суицидов и суицидальных попыток среди детей и подростков до 18 лет показывает за последние годы тенденцию к снижению, суицидов - на 13,7% и попыток суицидов - на 23,1%.

 

Русло реки Есентай восстановили в Алматы

07.04.2022, 17:55 24266
Русло реки Есентай восстановили в Алматы
Фото: Акимат Алматы
АЛМАТЫ. 7 АПРЕЛЯ - В акимате Алматы сообщили, что в русле реки Есентай проведены восстановительные работы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ответ на обращения жителей Алматы от 6 апреля сообщаем, что для стабилизации русла реки Есентай проведены восстановительные работы бетонной стяжкой на поврежденных участках берега, вызванных промывкой воды", - сообщили в акимате.

 
По информации ведомства, 6 апреля специалисты ГУ "Казселезащита" провели осмотр сооружения и выявили, что ниже проспекта Аль-Фараби на вертикальной диафрагме каскада появилась трещина толщиной около 2 - 3 см. Из-за протекания воды в трещину произошел размыв грунта технической дороги.
 
Все необходимые работы проведены в полном объеме.
 

Казахстанцы будут получать СМС-уведомления об истечении срока действия их документов

07.04.2022, 17:42 25051
Казахстанцы будут получать СМС-уведомления об истечении срока действия их документов
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Казахстанцев будут уведомлять об истечении срока действия их документов посредством sms-ссообщений. Новшество внедряет Министерство внутренних дел совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Внедрение данного новшества прежде всего направлено на предупреждение административных правонарушений, связанных с истечением срока действия документов, удостоверяющих личность, а также снижение дополнительной финансовой нагрузки на граждан при уплате штрафов за это", - сообщили в ведомстве


В МВД напомнили, что на сегодня за проживание по недействительному удостоверению личности от 10 дней до 1 месяца предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения, свыше 1 месяца - штраф в размере 7 месячных расчетных показателей, или 21 441 тенге. 
 

Ежемесячно для замены удостоверений личности в связи с истечением срока действия обращается до 77 тысяч граждан, для замены водительских удостоверений по этой же причине порядка 35 тысяч", - проинформировали в министерстве. 

 
По его информации, только в прошлом году для замены удостоверений по истечении срока обратилось 915 тысяч человек и более 400 тысяч граждан в связи с истекшим сроком водительских удостоверений. 
 

Теперь же казахстанцы, зарегистрированные в базе мобильных граждан, за 30 дней до истечения срока действия документа будут получать на свой мобильный телефон СМС-уведомление", - заявили в МВД. 

 
Для получения каких-либо СМС-уведомлений гражданину необходимо в личном кабинете на портале eGov.kz обязательно указать номер своего мобильного телефона.
 

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