Аким Акмолинской области посетил многодетные семьи

Кокшетау. 15 мая. Kazakhstan Today - В Международный день семьи аким области Ермек Маржикпаев поздравил с праздником несколько многодетных семей в городе Кокшетау, передает Kazakhstan Today.

Олеся и Андрей Пирожковы воспитывают четверых детей. Старшие дочери Вероника и Анжелика учатся в колледжах, средняя Юлия - семиклассница, а сын Денис - дошкольник. В разговоре выяснилось: новый размер адресной социальной помощи стал огромной материальной поддержкой, сообщает областное управление внутренней политики.





"Сумма выросла почти в десять раз, сейчас получаем 117 тысяч тенге. Мы очень рады, что государство заботится о многодетных семьях с низкими доходами. Я временно не работаю, муж - водитель в ТОО, его зарплаты на всех нас не хватает", - сказала Олеся.

В квартире Искаковых руководителя региона встретил глава семьи Нуржан Мендыбаевич - единственный в Акмолинской области детский нейрохирург. Специалистов такого профиля нет в соседних Северо-Казахстанском и Костанайском регионах, так что и оттуда к Нуржану Искакову приезжают маленькие пациенты.

Родом он из села Кийма Жаксынского района. Начинал трудиться в городе Атбасаре, а десять лет назад вместе с супругой Мирой Жанузаковной, учительницей начальных классов, перебрался в Кокшетау. В семье четверо детей. Старшие, сын Дидар и дочь Инабат, учатся в IT-школе-лицее, младшие - сынок Ансар и четырехмесячная Аянат пока большую часть времени проводят с мамой. И Нуржан, и Мира сами выросли в многодетных семьях, поэтому для них вопрос, сколько должно быть детей, не стоял никогда. Тем более что вместе с Искаковыми сейчас живут и помогают с внуками родители Нуржана, Мендыбай Искакович, всю жизнь проработавший ветврачом и педагог Майра Мурзагалиевна.

Поздравив с праздником, Ермек Маржикпаев вручил семьям Пирожковых и Искаковых астау. "Хотелось бы преподнести вам особый подарок - символ гостеприимства, семейственности, крепости уз. Пусть будет богатым ваш дастархан", - пожелал он.

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