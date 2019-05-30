Аким Акмолинской области проинспектировал работу коммунальных служб

Кокшетау. 29 мая. Kazakhstan Today - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев во время рабочей поездки по городу Кокшетау проверил, как идет ремонт дорог и дворов, передает Kazakhstan Today.

Капитальный ремонт запланирован этим летом в квартале улиц Абая - Ауельбекова - Ташенова - Пушкина. Здесь будут заменены и спрятаны под землю трубы теплотрасс, установлены шесть детских площадок, оборудованы парковки и места для сушки белья. Также будет отремонтирована территория в квартале Абая - Ауельбекова - Мира - Набережная и несколько отдельных дворов. Однако, несмотря на благоприятную погоду, работы здесь пока не ведутся. Ермек Маржикпаев дал поручение незамедлительно начать ремонт, чтобы завершить благоустройство до конца лета, сообщает управление внутренней политики.

Руководитель региона также отметил низкое качество уборки городских улиц и поручил ответственным службам в кратчайшие сроки устранить все недостатки. Недельный срок дал Ермек Маржикпаев и на устранение стихийной свалки, образовавшейся на окраине Кокшетау в районе Зерендинского дачного массива. Было поручено отследить все места, где горожане предпочитают оставлять мусор и привлечь нарушителей к административной ответственности.

Следующим пунктом назначения в рабочей поездке стала улица Вавилова - одна из крайних в городе перед выездом на Зерендинскую трассу. Здесь работа кипит: строится удобная широкая дорога с тротуарами, освещением и ливневой канализацией. Уже завершены все работы с коммуникациями, уложены бетонные основания ливневок, вдоль домов оборудован асфальтовый тротуар, установлены опоры освещения. Сейчас ведется строительство дорожного полотна, так что вскоре жители улицы Вавилова, на которой, собственно, дороги никогда не было, смогут почувствовать на себе все плюсы благоустройства.

В завершение поездки Ермек Маржикпаев побывал у 30-метрового флагштока, украшающего основание сопки Букпа. Объекту требуется ремонт: кое-где отколоты куски плитки, облупилась краска, провалилась брусчатка. Аким области дал поручение ремонтные работы провести качественно и завершить их в течение нескольких дней, чтобы 4 июня, в День государственных символов страны, именно здесь провести праздничные мероприятия.

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