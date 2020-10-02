Аким Алматы поздравил пенсионеров с Днем пожилых людей

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев поздравил пенсионеров с Днем пожилых людей, передает Kazakhstan Today.

День пожилых людей наполнен словами благодарности и признательности нашим бабушкам и дедушкам, остающимся активными членами общества. Вы помогаете воспитывать в детях нравственные ценности, служите примером для подражания. Желаю вам здоровья, бодрости духа и долгих лет жизни!" - написал аким в Twitter .

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