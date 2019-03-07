Аким Карагандинской области потребовал мобилизовать все силы для помощи многодетным и малообеспеченным семьям

Караганда. 6 марта. Kazakhstan Today - Аким Карагандинской области Ерлан Кошанов потребовал мобилизовать все силы для помощи многодетным и малообеспеченным семьям, передает Kazakhstan Today.

В Карагандинской области в три раза может вырасти число людей, получающих адресную социальную помощь. Это произойдёт за счёт дополнительных мер поддержки многодетных и малообеспеченных семей, которые реализуются по поручению президента страны.

Аким области Ерлан Кошанов призвал мобилизовать усилия на реализацию задач, поставленных главой государства на съезде партии "Нур Отан".

"Многое нужно сделать. Здесь нужна наша с вами совместная работа. И люди должны почувствовать её результаты уже в ближайшее время. Как они это почувствуют? Через увеличенные пособия и зарплаты, благоустроенные дворы и дороги, комфортные и безопасные детские сады, школы, интернаты, больницы. Ресурсы и возможности у нас есть. Президент нам их предоставил. Только надо работать", - сказал Ерлан Кошанов на заседании актива партии.

Аким области потребовал дойти до каждого человека. Люди должны знать, какими мерами поддержки могут воспользоваться. Для этого сейчас начаты подворовые обходы. Будут составлены социальные паспорта на нуждающихся.

Необходимо усилить и обратную связь. Ерлан Кошанов поручил больше работать "в поле" - через социальные сети, мессенджеры. Для комфорта граждан во всех акиматах должны быть открыты фронт-офисы.

Мобильные группы должны возглавлять сами акимы. Ездить по своему району, общаться с населением, консультировать и видеть проблемы своими глазами и на месте их решать", - подчеркнул глава региона.

По информации властей, сейчас в области адресную социальную помощь получают порядка 11 тыс. человек. А в скором времени охват значительно увеличится. С 1 апреля увеличится порог бедности и будут увеличены пособия.

Аким области поручил проанализировать работу центров занятости и при необходимости увеличить штаты.

Ключевыми являются вопросы занятости. Многодетные семьи на селе смогут получить безвозмездные гранты на открытие своего дела – на это предусмотрены средства. Членов семей будут обучать востребованным профессиям. Кроме того, планируется открытие социальных рабочих мест на дому. Это может быть пошив одежды, выпечка хлеба и др. Реализации возможностей в поисках дополнительного дохода поможет школа фрилансера, которую откроют в области.

В 2019 году мерами господдержки в области будет охвачено более 30 тыс. молодых людей. Основам предпринимательства планируется обучить не менее представителей молодёжи. На реализацию стартапов дополнительно выделено 540 грантов.

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