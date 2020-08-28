Аким Карагандинской области поздравил шахтеров с профессиональным праздником

Караганда. 27 августа. Kazakhstan Today - В преддверии Дня шахтера аким Карагандинской области Женис Касымбек побывал на шахтах "Казахстанская", "Абайская" и имени Тусупа Кузембаева, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба акимата Карагандинской области, глава региона и руководство АО "АрселорМиттал Темиртау" поздравили горняков с профессиональным праздником. Также аким встретился с ветеранами труда и представителями шахтерских династий, ознакомился с перспективами развития производства и современным горным оборудованием.

Женис Касымбек программу посещения угольных предприятий региона начал с поздравления горняков шахты "Казахстанская". На ней трудятся 1 490 человек.

День шахтера для нашей области - один из самых важных праздников. В Шахтинском регионе трудится более 5,5 тыс. горняков, то есть в каждой семье есть родной человек, знакомый или сосед, работающий на шахтах. Хочу пожелать в это непростое время вам всем и вашим близким крепкого здоровья. В этом году у нас совпадают три праздника - День шахтера, День города Шахтинска и День Конституции. Поэтому хочу поздравить вас и с этими праздниками. В том, что достигнуто Казахстаном, есть и ваша заслуга. Мы вами гордимся!" - поздравил шахтеров с профессиональным праздником Женис Касымбек и вручил почётные грамоты.

Также глава региона ознакомился с реализацией проекта "Система подземной радиосвязи, видеонаблюдения и позиционирования". Проект внедрения новой системы - это еще один шаг к повышению уровня промышленной безопасности и полной автоматизации шахтного оборудования.

Общая сумма инвестиций АО "АрселорМиттал Темиртау" в оснащение шахты "Казахстанская" этой системой составила порядка $1,5 млн. Такое оборудование на угольном предприятии в Казахстане внедрили впервые.

"Поздравляю вас и ваши семьи с праздником! Это мой первый День шахтера с моей командой в Казахстане. Я бы хотел вернуться сюда и в следующем году и отпраздновать это событие масштабно", - поздравил горняков генеральный директор АО "АрселорМиттал Темиртау" Биджу Наир.

Аким региона посетил и шахту "Абайская". В память о шахтерах, погибших из-за взрыва метана в январе 2008 года, он возложил цветы к мемориалу, который возведен рядом с предприятием. Технике безопасности на производстве уделяется особое внимание. На шахте установлены современные газоанализаторы, автоматизированная система вентиляции и управления контейнерами.

На сегодняшний день на предприятии трудятся 897 человек. В преддверии праздника горняков отметили почётными грамотами акима Карагандинской области.

Женис Касымбек встретился и с теми, кто строил и поднимал шахту "Абайская" со дня ее основания.

Евгений Баландинский в 80-х годах был директором "Абайской". Сегодня он и его коллеги Юрий Баженов и Толеутай Жакулин - почетные ветераны, принимающие активное участие в жизни города и передающие опыт нынешнему поколению шахтёров, члены советов старейшин и ветеранов.

Глава области поздравил шахтеров и ветеранов горного дела с наступающим праздником, пожелал здоровья, благополучия и реализации всех планов.

Женис Касымбек с поздравительной речью обратился и к горнякам шахты имени Тусупа Кузембаева. На ней трудятся 1182 работника. Глава региона вручил шахтёрам почётные грамоты, а также ценный подарок трудовой династии Мединовых, общий стаж работы которой - более 130 лет.

Аким области побывал в цеху по ремонту дизелевозов. В нем делается мелкий ремонт подвесного дизелевода, ремонт двигателей, гидросистемы, турбонагревателей, грузоподъёмных механизмов и насосов высокого давления. В цеху установлена имитация горной выработки, смонтирован монорельсовый путь, по которому передвигается подвесной локомотив (феррит). Подобная имитация впервые воссоздана на шахте имени Тусупа Кузембаева и не имеет аналогов на других предприятиях Карагандинского региона.

Стоит отметить, что в области добывается более 30% угля от республиканского объёма и 100% угля коксующихся марок. В настоящее время в регионе действуют 10 шахт и 14 разрезов. В 2020 году добыча угля ожидается в объеме 37 млн тонн.

Ранее заслуженный шахтер Мейрам Акжанов рассказал о полувековом опыте в профессии.

В Карагандинской области продолжается рост в промышленности. Положительная динамика сохраняется и по другим экономическим показателям. За семь месяцев 2020 года промышленные предприятия региона произвели продукции на сумму более 1,5 трлн тенге".

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