Более полувека в шахте: как менялась профессия рассказал заслуженный шахтер Мейрам Акжанов

Караганда. 24 августа. Kazakhstan Today - Заслуженный шахтер Мейрам Акжанов рассказал о полувековом опыте в профессии, передает Kazakhstan Today.

Мейрам Акжанов был старшим из восьми детей в семье, и когда подрос, то ему пришлось идти работать, чтобы помочь отцу поднимать братьев и сестер. Он пошел по стопам отца. Арын Акжанов - ветеран труда, заслуженный шахтер, награжден орденами Трудового Красного Знамени, "Знак почета", ученик и соратник Каныша Сатпаева.

В 1963 году, когда Мейрам Акжанов 17-летним парнем устраивался на шахту, там еще пользовались старым методом работы - вагонетки с углем возили кони.

А я мальчишка совсем, мне интересно было. Спросил у одного шахтера: как зовут эту лошадь? Он ответил: Савраска. Тогда он мне рассказал, что каждая лошадь в смену вывозит к стволу ровно десять вагонеток с углем. В каждой по 700 килограммов. Вот отвезет она одну, ее угостить надо, поощрить, лакомство какое-нибудь дать, кусочек сахара, например. Тогда только дальше работать пойдет. Умные очень они были: если в вагонетке больше угля по весу, чем 700 килограммов, с места не тронется. Также если ее в одиннадцатый раз запрячь - тоже не пойдет", - вспоминает заслуженный шахтер.

Лошади были малоэффективны. По словам Мейрама Акжанова, шахта за смену могла дать максимум 50 тонн угля. С приходом техники ситуация кардинально изменилась: производство выросло до 300-500 тонн.

За пятьдесят с лишним лет подземного стажа я прошел от разнорабочего до заместителя директора шахты. Вся первая техника, машины прошли через меня, каждую я испытывал. Это сегодня современные комбайны могут зарубиться в любом месте. А раньше мы все делали вручную. И канаты таскали, и топором, киркой, пилой, отбойным молотком работали", - рассказал он.

По словам ветерана, в советское время шахтерам хотелось дать больше угля для страны. Проводились различные соревнования по максимальной добыче угля. Стремясь к рекордам, шахтеры нередко перевыполняли план.

Также нередко организовывались встречи шахтерской молодежи, на которых обменивались опытом, да и просто общались. Как вспоминает Мейрам Акжанов, это было дружное время: бок о бок трудились русские, казахи, немцы, поляки, литовцы, и многие другие.

Как известно, работа на шахте связана с большим риском для жизни горняков. В памяти Мейрама Акжанова остаются и трагические случаи.

В одну из смен, под утро, когда уже надо было собираться домой, на моих глазах произошла трагедия - цепью раскроило голову моему бригадиру. Я услышал шум, потом погас свет и произошел небольшой завал. Подбежал к месту происшествия, а там темно, ничего не видно. Только был слышен хрип напарника. Пугаться, паниковать не было времени. Я действовал четко по инструкции - начал звонить на поверхность, сообщил, что у нас травма, но человек еще живой, хрипит, дышит… Однако мой бригадир не выжил - умер на носилках", - рассказал он.

Цепь, которая угодила бригадиру в голову, сродни якорной корабельной: большая и тяжелая. Экспертиза показала, что причиной гибели горняка стала стойка, человеческий фактор был исключен.

Сам Мейрам Акжанов тоже однажды был серьезно травмирован во время рабочей смены. После этого он полгода находился в больнице.

У меня травмировано правое плечо. Я начал пробивать штробу, и тут упала кровля, меня завалило. Но завал был мелкий, мои коллеги быстро среагировали, вытащили. И буквально через 2-3 минуты после этого произошел сильный обвал, аж наверху образовалась дыра. Можно сказать, чудом выжил. В итоге у меня сместились ключица и лопатка. После полугодовалого лечения и восстановления я вновь вернулся на шахту. До такой степени привык к своей работе, что даже порою чувствовал себя под землей безопасней, чем на поверхности", - рассказал шахтер.

Мейрам Акжанов вышел на заслуженный отдых в 1991 году, но продолжал трудиться до 2006 года. Имеет множество наград и званий: "Ветеран труда", "Почетный шахтер", полный кавалер знака "Шахтерская слава" и ордена Трудовой Славы (I, II, III степени), "Лучший по профессии", "Ударник коммунистического труда", "Почетный работник угольной промышленности" и многие другие. В этом году он отметит свой 75-летний юбилей - ровесник Победы в Великой Отечественной войне.

В преддверии празднования Дня шахтера желаю всем не болеть. Хотя все шахтеры сильные, стойкие - выдержат пандемию. Не унывать и улыбаться. Угольной промышленности нашего региона - развития и процветания. Горнякам - побольше выходных, ведь от отдохнувшего человека и отдачи в разы больше. Крепкой кровли и хорошей погоды!" - пожелал Мейрам Акжанов.

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