Аким Кызылординской области ознакомился с результатом восстановительных работ в Арыси

Кызылорда. 19 августа. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область ознакомился с результатом восстановительных работ в городе Арыси, а также строительством сервисного комплекса в Туркестане, передает Kazakhstan Today.

Сегодня аким Кызылординской области Куанышбек Искаков побывал с рабочей поездкой в Туркестанской области, где посетил выделенный региону участок в городе Арыси.

Как сообщили в пресс-службе акима региона, Кызылординской области выделили участок №6 в Арыси , на котором расположены 268 жилых домов, 5 социальных и 10 коммерческих объектов. На сегодняшний день один из домов, не подлежащий восстановлению, был снесен и для его жителей приобретен новый. Для жителей другого дома (93-летней бабушки, ее 60-летнего сына-инвалида и 19-летнего внука) и для жильцов двух непригодных для проживания домов в одном дворе были приобретены новые жилища. Остальные 264 дома полностью восстановлены.

Для выполнения восстановительных работ были мобилизованы 20 строительных компаний. На сегодняшний день выделенные Кызылординской области работы полностью завершены, отметили в пресс-службе.

Также Куанышбек Искаков ознакомился с ходом строительства сервисного комплекса (Восточная баня) в Туркестане. О ходе строительных работ он доложил премьер-министру Казахстана Аскару Мамину.

На сегодняшний день полностью завершены работы по возведению стен и колонн комплекса, производится облицовка здания теплоизоляционным материалом - минеральной ватой и внутренние отделочные работы. Отставаний от графика нет, строительство будет завершено в запланированный срок", - сообщил Куанышбек Искаков.

Напомним, что после образования Туркестанской области было принято решение о строительстве в дар новому региону ряда социально-культурных объектов. В том числе Кызылординской области выделили строительство сервисного комплекса (Восточной бани), рассчитанного на 100 посетителей в сутки. Общая площадь комплекса - свыше 3 тыс. квадратных метров, генеральный подрядчик строительства - ТОО "Бак-Береке-2030".

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