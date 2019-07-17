Аким Кызылординской области побывал с рабочей поездкой в Арыси

Кызылорда. 5 июля. Kazakhstan Today - Аким Кызылординской области Куанышбек Искаков побывал с рабочей поездкой в Туркестанской области, где ознакомился с работами по восстановлению города Арысь, сообщили в пресс-службе областного акимата, передает корреспондент агентства.

По информации пресс-службы, всего Кызылординской области выделено для ремонта 254 дома и 15 объектов Арыси, из них 9 домов уже восстановлено.

Напомним, Кызылординской области выделили 14 улиц, на которых расположены 254 частных дома, 5 социальных и 10 коммерческих объектов.

С 1 июля начаты работы по демонтажу дверей, окон и крыш пострадавших домов, строительно-монтажные работы ведутся на должном уровне в соответствии с установленным планом. На сегодняшний день восстановлено 9 домов, в 74 домах ведутся строительно-монтажные работы.

Аким области Куанышбек Искаков сообщил в интервью журналистам о ходе ремонтных работ на выделенных региону объектах.

Чрезвычайная и трагическая ситуация в городе Арысь Туркестанской области не оставила никого равнодушным. Как говорится в народе, "Где есть единство, там есть жизнь". Казахский народ в трудную минуту всегда старался поддерживать соотечественников. Услышав печальную весть, жители Приаралья постарались сделать все возможное для помощи пострадавшим. С первых дней кызылординцы перечисляют деньги в специальный фонд, собирают гуманитарную помощь. Также наши волонтеры прибыли помочь восстановить дома", - рассказал Куанышбек Искаков.

Отметим, что в период с 28 по 30 июня группа из 66 человек в составе специалистов государственных органов, строительных, проектных, технических служб, провела оценку состояния зданий и сооружений на выделенной территории. Ремонтные работы 5 объектов социального и 10 объектов коммерческого назначения закреплены за крупными строительными компаниями. Также ведутся работы по разборке одного жилого дома.

На проведение этих работ выделены 4 группы из 20 строительных компаний Кызылординской области, в настоящее время 96 рабочих занимаются ремонтом. В соответствии с планом до конца июля ремонтные работы будут полностью завершены. В целом, с 25 июня по 01 июля 2019 года из Кызылординской области для жителей города Арысь было направлено более 38 тонн гуманитарной помощи; это одежда, продукты и др. предметы быта", - отметил аким области.

Более 2800 государственных служащих, учреждений, финансируемых из бюджета, общественных и неправительственных организаций, предприятий, акционерных обществ и товариществ, крестьянских хозяйств, индивидуальных предпринимателей и меценатов отправили финансовую помощь.

26 июня от имени молодежи Сыра отправились 50 молодых добровольцев, которые в течение 2 дней помогали восстанавливать жилье. 3 июля еще 50 добровольцев прибыли на помощь арысцам.

С 9 по 18 августа 2019 года 150 детей из города Арысь будут бесплатно отдыхать в "Областном центре олимпиад и дополнительного образования" Кызылординского областного управления образования. Для детей будут организованы психологические тренинги, экскурсии по горам, различные кружки.

Приемные пункты в Кызылорде также продолжают работу. Кроме того, планируется, что в июле все сотрудники бюджетных учреждений вновь перечислят арысцам однодневный заработок.

Также в ходе рабочей поездки аким Кызылординской области ознакомился с ходом строительства восточной бани в Туркестане. Напомним, строительство восточной бани в г.Туркестан ведется в рамках поручения Елбасы Н.А.Назарбаева руководителям центральным и местных исполнительных органов и национальных компаний о строительстве социально-культурных объектов в дар новому региону.

Как сообщалось ранее, в связи с чрезвычайным происшествием в военной части города Арысь Туркестанской области Кызылординцы отправили гуманитарную помощь пострадавшим жителям города Арысь.

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