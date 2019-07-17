Кызылординцы отправили гуманитарную помощь пострадавшим жителям города Арысь

Кызылорда. 1 июля. Kazakhstan Today - В связи с чрезвычайным происшествием в военной части города Арысь Туркестанской области Кызылординская область отправила свою помощь в виде автомобилей с продуктами и другими предметами первой необходимости пострадавшим жителям, сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе областного акимата.

По данным пресс-службы, при акиме области работает оперативный штаб по приему гуманитарной помощи. Штаб, который занимается организацией гуманитарной помощи пострадавшим жителям, только за одну ночь собрал 15 тонн риса, 10 тонн муки, 5 тонн гречневой крупы и 1,5 тонны молока. При этом, как отметили в пресс-службе, сбор гуманитарной помощи продолжается.

Кроме того, в областном филиале партии Nur Otan открыт пункт приема помощи арысцам. В дальнейшем планируем продолжить организацию гуманитарной помощи. Думаю, что это доказательство единства казахского народа, в один миг собравшегося для поддержки пострадавших", - сообщил заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan Ержан Байтлес.

Как стало известно, также более двух тысяч госслужащих местных исполнительных органов перечислили свой однодневный заработок пострадавшим от взрыва.

Была оказана помощь и 1200 пассажирам 5 поездов, остановленных в связи с данным происшествием. Им доставили горячее питание и напитки, 15 пассажирам оказана медицинская помощь. Также организован транспорт для перевозки пассажиров в пункты назначения.

Напомним, 24 июня в военной части города Арысь Туркестанской области произошел взрыв и пожар на территории хранилищ боеприпасов . Была срочно проведена эвакуация всех жителей города. Сейчас арысцы вернулись в свои дома. В результате происшествия погибли три человека: двое военнослужащих контрактной службы и также мужчина, в машину которого попал снаряд.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства