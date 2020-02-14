Аким района о вырубке тысяч деревьев под ТРЦ: за ночь провели вандальные действия

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - Аким Медеуского района Алматы Султанбек Макежанов сегодня на брифинге прокомментировал информацию о незаконной вырубке тысяч деревьев под строительство ТРЦ, передает Kazakhstan Today.

Они нас в известность не поставили. Там было ограждение, в поле выполняли какие-то работы, а за ночь провели такие вандальные действия", - цитирует Макежанова inAlmaty.kz .

Аким района также проинформировал, что управление зеленой экономики подало иск, который уже два месяца рассматривается в судебных органах.

На них возлагают пятикратное возмещение, то есть, по оценке управления, должны будут восстановить 17 тыс. деревьев. Было вырублено около трех тысяч зеленых насаждений, включая кустарники", - уточнил Султанбек Макежанов.

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