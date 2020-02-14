В Алматы вырубили 11 тыс. деревьев под строительство ТРЦ

Алматы. 13 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы у Кульджинской трассы вырубили 11 тыс. деревьев под строительство торгово-развлекательного центра, передает корреспондент агентства.

Об уничтожении целой рощи сообщила общественный деятель Салтанат Ташимова.

Вот оно поле, где незаконно вырублено 11 000 деревьев!!! Кульджинская трасса, рядом с Тойота-центром, Медеуский район. Эколог Медеуского района еще 2 месяца назад подал заявление в полицию на ТРЦ АПОРТ по незаконной вырубке 11 000 деревьев", - написала активистка в Facebook .

Она отметила, что написала заявление на ТРЦ АПОРТ по незаконной вырубке 30 деревьев.

По информации Салтанат Ташимовой, на месте вырубленной рощи планируется строительство ТРЦ АПОРТ-2. Заказчиком является TOO "EAST LAND", подрядчик - ТОО "ФИРМА АДК ГРУПП".

Мы добьёмся строгого уголовного наказания, чтобы это было примером всем обнаглевшим застройщикам и рубщикам!" - заявила активист.

Информацию о массовой вырубке подтвердили в департаменте полиции Алматы. По данному факту начато расследование.

В настоящее время по данному факту в управлении полиции Медеуского района расследуются два уголовных дела. Досудебное расследование проводится по признакам преступления, предусмотренного статьей 340 УК РК (Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников). В рамках производства назначены соответствующие экспертные исследования. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление других обстоятельств дела", - сообщили в полиции.

Позднее Салтанат Ташимова также проинформировала, что акимат города подал в суд. "Два дела объединены, мое - второе заявление! Будем надеяться, что накажут по справедливости, лет на 6 дадут срок, чтобы ДРУГИМ НЕПОВАДНО БЫЛО!" - подчеркнула общественный активист.

По информации телеканала Almaty.tv , на стройплощадке раньше располагался паспорт объекта, но теперь он исчез. В администрации Медеуского района уже месяцев пытаются урегулировать вопрос с подрядной организацией, которая занимается строительством ТРЦ. Однако попытки результатов не принесли.

Паспорт объекта раньше здесь располагался, сейчас же его убрали. С подрядчиком пытались связаться, на телефон он не отвечает. Вызывали к себе, никто не пришел. В офис приезжали к ним сами, туда никого не пустили", - рассказал руководитель отдела экологической инспекции Медеуского района Димурат Умтилдаев.

Варварская вырубка деревьев в Алматы, который задыхается от грязного воздуха и на протяжении ряда лет страдает от паводков и селепроявлений в результате хоздеятельности в предгорьях, обретает все большие масштабы. На днях сообщалось о том, что для строительства БАКАД в Алматинской области вырубили более 1,5 тыс. деревьев

Другая масштабная вырубка деревьев с прошлого года ведется в Бутаковском ущелье. По заявлению администрации Иле-Алатауского нацпарка, тысячи елей и других пород деревьев уничтожаются в связи с санитарной рубкой. Однако многие жители города недоумевают, как целый лес на вид вполне здоровых зеленых насаждений могли признать зараженным и массово пустить под топор.

Работы по санитарной рубке деревьев проводились согласно материалам лесоустройства 2014 года, по результатам лесопатологических обследований (наличие вредителей и болезней), согласно заключениям экологических экспертиз, на основании приказа Комитета лесного хозяйства и животного мира, лесорубочного билета. Комиссия считает, что сплошно-санитарные рубки в Бутаковском ущелье проводятся в соответствии с лесным и экологическим законодательством РК в целях предотвращения и распространения вредителей леса", - заявили в Иле-Алатауском нацпарке.

Кроме того, нацпарк в декабре провел общественные слушания по санитарным рубкам, запланированным на 2020 год. Проект картографических материалов с местами предстоящих вырубок размещен на сайте Нацпарка. По данным СМИ, площадь санитарной рубки деревьев составит 7,6 гектара, а объем - 526,6 кубометров.

Как отражается на городе масштабная, бездумная и алчная вырубка деревьев, известно всем: на эту тему написаны тысячи статей, сняты репортажи, об этом постоянно говорят эксперты и экоактивисты.

В городе очень плохая циркуляция воздуха, ветры бывают очень редко. И строительство высотных домов в городе и предгорьях, уничтожение зеленых насаждений усугубляют ситуацию многократно. Но дело не только в том, что уничтожаются легкие города. В последние годы Алматы сильно страдает от наводнений в период дождей . Пока в предгорьях были сады, они впитывали и удерживали дождевую воду. Теперь, когда сады уничтожены и эти земли оказались под асфальтом, под бетоном, под другими материалами, вся вода с предгорий стекает в город, где к тому же разрушена ливневая система. И жители низовий, чьи улицы, дворы и дома, оказываются затопленными, могут поблагодарить за это застройщиков предгорий и чиновников, которые выдавали разрешения на стройку", - отмечал ранее профессор Казахской архитектурно-строительной академии архитектор Павел Савранчук .

Стоит также напомнить, что в результате строительства, а затем эксплуатации объектов в предгорьях в городе ухудшается качество воды. О том, что воздух в Алматы можно увидеть невооруженным глазом, горожане давно рассказывают в соцсетях. В последнее время это стало одним из поводов для масштабного обсуждения проекта перевода на газ ТЭЦ-2 . Однако общественники и специалисты указывают на то, что решение вопроса с ТЭЦ не решит проблему экологии Алматы, которая катастрофически ухудшается из-за точечной застройки , дальнейшего освоения предгорий, масштабного уничтожения зеленых насаждений и растущего автотранспорта.

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