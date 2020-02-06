Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы рассматривают два варианта снижения выбросов от ТЭЦ-2. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев, передает Kazakhstan Today.

В соцсетях идёт бурное обсуждение загрязнения воздуха в Алматы. Хочу проинформировать, что, по поручению президента, в качестве одной из мер по улучшению атмосферного воздуха в Алматы начата разработка ТЭО, в рамках которого рассматриваются два варианта: перевод на газ или установка фильтров на ТЭЦ-2", - написал Мирзагалиев в Twitter .

По его информации, ТЭО будет завершено в апреле текущего года.

После завершения ТЭО, все детали проекта: стоимость, техническая характеристика, снижение выбросов и другое - будут доведены до общественности", - заверил министр.

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