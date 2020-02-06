Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы создают систему автоматического мониторинга состояния окружающей среды, передает Kazakhstan Today.



"Тема чистоты воздуха в Алматы всегда была актуальна среди горожан. Для решения данного вопроса в городе принимаются комплексные меры. Согласно проведенным исследованиям по оценке международных экспертов "ЭКОСЕРВИС-С" выбросы от стационарных источников за 2018 год составляли 34%, или 43 тыс. тонн, включая все предприятия теплоэнергетики, промышленные предприятия, в том числе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2", - сообщили в управлении зеленой экономики Алматы.



Как сообщили в ведомстве, на сегодня ТЭЦ-1 полностью работает на газе. А для перевода на газ ТЭЦ-2 разработана Дорожная карта по реализации проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2" с минимизацией воздействия на окружающие среду.



"15 ноября 2019 года АО "Алматинские электрические станции" заключен договор с АО "КазНИПИ "Энергопром" на разработку ТЭО, по завершению которого будет принято решение по модернизации", - пояснили в управлении.



Вместе с тем, по данным ведомства, в настоящее время ведутся работы по мониторингу достижения целевых показателей качества окружающей среды, в рамках которой предусмотрено установка газоаналитических станций для создания системы автоматического мониторинга состояния окружающей среды в городе Алматы.



"Работа будет проводиться в течение года с учетом полного цикла всех сезонов. Срок завершения - декабрь 2020 года. Полученные данные будут отражать объективную ситуацию о загрязнении окружающей среды в городе", - рассказали в управлении зеленой экономики Алматы.



Также, согласно статистическим данным, одним из источников загрязнения является автотранспорт, выбросы от которого составляют порядка 65%.



В городе на сегодняшний день зарегистрировано более 517 тыс. автотранспортных средств, также ежедневно в город въезжают порядка 250 тыс. иногороднего автотранспорта. Это создает колоссальную нагрузку на окружающую среду, чем объясняется высокий уровень выбросов в атмосферу города.



Кроме того, в городе остаются не подключенными 3149 жилых домов по всему городу, выбросы от которых составляют менее 1%.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства