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В Алматы создают систему автоматического мониторинга состояния окружающей среды

05.02.2020, 14:17 11233
В Алматы создают систему автоматического мониторинга состояния окружающей среды

Алматы. 5 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы создают систему автоматического мониторинга состояния окружающей среды, передает Kazakhstan Today.

"Тема чистоты воздуха в Алматы всегда была актуальна среди горожан. Для решения данного вопроса в городе принимаются комплексные меры. Согласно проведенным исследованиям по оценке международных экспертов "ЭКОСЕРВИС-С" выбросы от стационарных источников за 2018 год составляли 34%, или 43 тыс. тонн, включая все предприятия теплоэнергетики, промышленные предприятия, в том числе ТЭЦ-1, ТЭЦ-2", - сообщили в управлении зеленой экономики Алматы.

Как сообщили в ведомстве, на сегодня ТЭЦ-1 полностью работает на газе. А для перевода на газ ТЭЦ-2 разработана Дорожная карта по реализации проекта "Модернизация Алматинской ТЭЦ-2" с минимизацией воздействия на окружающие среду.

"15 ноября 2019 года АО "Алматинские электрические станции" заключен договор с АО "КазНИПИ "Энергопром" на разработку ТЭО, по завершению которого будет принято решение по модернизации", - пояснили в управлении.

Вместе с тем, по данным ведомства, в настоящее время ведутся работы по мониторингу достижения целевых показателей качества окружающей среды, в рамках которой предусмотрено установка газоаналитических станций для создания системы автоматического мониторинга состояния окружающей среды в городе Алматы.

"Работа будет проводиться в течение года с учетом полного цикла всех сезонов. Срок завершения - декабрь 2020 года. Полученные данные будут отражать объективную ситуацию о загрязнении окружающей среды в городе", - рассказали в управлении зеленой экономики Алматы.

Также, согласно статистическим данным, одним из источников загрязнения является автотранспорт, выбросы от которого составляют порядка 65%.

В городе на сегодняшний день зарегистрировано более 517 тыс. автотранспортных средств, также ежедневно в город въезжают порядка 250 тыс. иногороднего автотранспорта. Это создает колоссальную нагрузку на окружающую среду, чем объясняется высокий уровень выбросов в атмосферу города.

Кроме того, в городе остаются не подключенными 3149 жилых домов по всему городу, выбросы от которых составляют менее 1%.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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