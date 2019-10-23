Выбросы автомобилей и устаревшие производства назвали главными причинами загрязненности воздуха в Алматы

Ежегодно, один раз в квартал, филиал Национального центра экспертизы Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Минздрава РК по городу Алматы, в соответствии с годовым планом, проводит лабораторный мониторинг за состоянием воздушного бассейна города вдоль магистральных улиц, сообщили в пресс-службе Наццентра.
За первое полугодие 2019 года филиалом по городу Алматы проведено 1 576 исследований атмосферного воздуха, при этом в 431 пробе было обнаружено несоответствие.
В ходе исследования содержание диоксида азота, согласно санитарным нормативам по атмосферному воздуху, превышало предельно допустимую концентрацию в 2,2 раза, диоксида серы - в 1,2, и оксид углерода превышен в 1,4 раза. Данные загрязнители, в основном, и определяют экологический риск загрязнения атмосферы и негативно влияют на здоровье человека", - отметили в организации.
Присутствие оксида углерода в атмосферном воздухе не может ощущаться человеком по запаху либо цвету. Он способен создавать дефицит кислорода в тканях тела, что может вызвать головную боль, головокружение, тошноту, потерю сознания. Наличие в воздухе диоксида азота при взаимодействии с углеродами выхлопных газов способствует образования фотохимического тумана - смога.
Диоксид азота представляет собой газ желтовато-бурого цвета, который сильно ухудшает видимость, придает коричневый оттенок воздуху, высокотоксичен, вызывает бронхит, понижает сопротивляемость организма к респираторным заболеваниям.
Специалисты НЦЭ отметили, что основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в Алматы являются выбросы загрязняющих веществ автомобильным транспортом и устаревшие технологии многих производств.
Напомним, с прошлого года поднимается вопрос снижения уровня загрязнения воздуха в Алматы за счёт перехода ТЭЦ-2 на газ. Реализация проекта поможет сократить выброс вредных веществ в атмосферу до минимума, но будет стоить порядка 560 млрд тенге.
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