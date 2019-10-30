Аким Алматы просит ускорить перевод ТЭЦ на газ

Алматы. 29 октября. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев обратился к главе государства с просьбой дать поручения, которые позволят ускорить перевод ТЭЦ на газ. Свое предложение глава города озвучил сегодня в ходе совещания по социально-экономическому развитию города Алматы , проходящему с участием Касым-Жомарта Токаева, передает корреспондент агентства.

Как отметил в своем докладе Сагинтаев, в 2018 году выброс вредных веществ в окружающую среду в городе составил 123 тыс. тонн, в том числе доля ТЭЦ-2 в объеме выбросов достигла 27%. Перевод ТЭЦ на газ позволит значительно улучшить экологию Алматы.

В настоящее время АО "Самрук-Энерго" разрабатывает технико-экономическое обоснование, предусматривающее перевод станции на газ. Реализация проекта позволит снизить долю вредных выбросов в атмосферу в 17 раз", - отметил аким мегаполиса.

В этой связи, учитывая социальную значимость проекта, Бакытжан Сагинтаев обратился к главе государства с просьбой поручить фонду "Самрук-Казына" ускорить прохождение всех процедур после разработки соответствующей документации.

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