Аким Алматы просит ускорить перевод ТЭЦ на газ

Как отметил в своем докладе Сагинтаев, в 2018 году выброс вредных веществ в окружающую среду в городе составил 123 тыс. тонн, в том числе доля ТЭЦ-2 в объеме выбросов достигла 27%. Перевод ТЭЦ на газ позволит значительно улучшить экологию Алматы.
В настоящее время АО "Самрук-Энерго" разрабатывает технико-экономическое обоснование, предусматривающее перевод станции на газ. Реализация проекта позволит снизить долю вредных выбросов в атмосферу в 17 раз", - отметил аким мегаполиса.
В этой связи, учитывая социальную значимость проекта, Бакытжан Сагинтаев обратился к главе государства с просьбой поручить фонду "Самрук-Казына" ускорить прохождение всех процедур после разработки соответствующей документации.
Ранее Бакытжан Сагинтаев в ходе встречи с руководителями неправительственных организаций города сообщил о том, что в Алматы изучат вопрос перевода ТЭЦ-2 на газ.
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