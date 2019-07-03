В Алматы изучат вопрос перевода ТЭЦ-2 на газ

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Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в ходе встречи с руководителями неправительственных организаций города отметил необходимость выработать стратегию совместной работы, передает Kazakhstan Today.

Алматы всегда выступал стартовой площадкой по использованию лучших практик, новаторских проектов и кейсов в сфере гражданского общества. И сегодня мы собрались, чтобы сверить часы и разработать "дорожную карту" развития и повышения эффективности НПО. Мне важно услышать ваше мнение и предложения по совместному решению актуальных вопросов общества. Мы открыты, доступны, готовы сотрудничать со всеми НПО города. Поэтому основные приоритеты, стратегия, проблемные вопросы и пути решения всегда были и останутся предметом моего пристального внимания", - подчеркнул аким Алматы.

Б. Сагинтаев отметил ряд перспективных направлений по взаимодействию НПО и городских властей. В частности, затронул тему экологии и качества воздуха.

Знаю, это волнует всех горожан. Планирую детально изучить вопрос о переводе городской ТЭЦ-2 на газ. В этой связи в сфере экологии важна ваша поддержка в борьбе с загрязнением окружающей среды и озеленением города", - подчеркнул аким.

Он также затронул вопросы укрепления общественной безопасности и нулевой терпимости к беспорядкам и правонарушениям, развития местного самоуправления, в частности, деятельности КСК, а также прозрачности расходов городского бюджета, оказания социальной помощи многодетным семьями, трудоустройства и организации досуга молодежи и другие.

В настоящее время в Алматы насчитывается свыше 4 тыс. НПО, из которых активны порядка 1 тыс. В том числе 45 молодежных организаций, 170 религиозных объединений, напомнили в пресс-службе акима.





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