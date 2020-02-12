Для строительства БАКАД в Алматинской области вырубили более 1,5 тыс. деревьев

Пользователи соцсетей еще в январе начали делиться фотографиями о массовой вырубке деревьев вдоль Кульджинского тракта. Сегодня в акимате Алматинской области подтвердили СМИ факт, сообщив, что всего было срублено 1584 дерева для строительства Большой алматинской кольцевой автомобильной автодороги.
По информации акимата, вырубка деревьев велась вдоль автодороги Алматы - Кокпек - Чунджа - Коктал, между 20-м и 22-м километрами. На снос имеется разрешение. При этом проект предусматривает компенсационную посадку 4752 деревьев.
Ранее сообщалось, что проезд по БАКАД будет открыт в 2021 году. Строительство автодороги стартовало в мае 2018 года. Объездная автомобильная дорога вокруг Алматы протяженностью 66 километров с шестиполосным движением будет соответствовать параметрам первой технической категории. Наряду со строительством автодороги предусматривается возведение новых мостов, транспортных развязок и эстакад. Ожидается, что реализация проекта повысит качество транспортного обслуживания, обеспечит безопасность дорожного движения, снизит негативное воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду.
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