Талдыкорган. 11 февраля. Kazakhstan Today - Для строительства БАКАД в Алматинской области вырубили более 1,5 тыс. деревьев, передает Kazakhstan Today.

Пользователи соцсетей еще в январе начали делиться фотографиями о массовой вырубке деревьев вдоль Кульджинского тракта. Сегодня в акимате Алматинской области подтвердили СМИ факт, сообщив, что всего было срублено 1584 дерева для строительства Большой алматинской кольцевой автомобильной автодороги.

По информации акимата, вырубка деревьев велась вдоль автодороги Алматы - Кокпек - Чунджа - Коктал, между 20-м и 22-м километрами. На снос имеется разрешение. При этом проект предусматривает компенсационную посадку 4752 деревьев.

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