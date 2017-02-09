Аким Шымкента раскритиковал городских кондукторов за некорректное поведение

Шымкент. 9 февраля. Kazakhstan Today - Аким Шымкента Габидулла Абдрахимов раскритиковал городских кондукторов за некорректное поведение, в частности, выкрикивание названий остановок, сообщает пресс-служба акима города.

Накануне аким областного центра встретился с перевозчиками, руководством транспортных компаний и автопарков. Главной темой обсуждения стало общее состояние и перспективы развития городского транспорта, передает Kazakhstan Today.

По данным акимата, сегодня в городе работают 28 компаний-перевозчиков, которые обеспечивают перемещение пассажиров по 75 направлениям. Город обслуживают 1110 единиц автотранспорта, в том числе 753 автобуса и 3357 маршруток. Ежедневный пассажирооборот составляет порядка 480 тыс. человек.

Подводя итоги заседания, Абдрахимов отметил, что городские власти продолжают мониторинг качества услуг на транспорте. Ответственными службами были проведены 92 рейда, в ходе которых сделано 197 официальных предупреждений.

"В основном замечания касались нарушений со стороны автопарков (грязный подвижной состав, порванные сидения, отсутствие униформы у кондукторов, нарушения графика движения и так далее). Кроме того, аким города обратил внимание на некорректное поведение некоторых кондукторов и водителей на маршрутах. Например, кондукторы часто выкрикивают названия остановок, что создает дискомфорт для пассажиров. Аким города поручил перевозчиками провести обновление подвижного состава и навести порядок на маршрутах, соблюдать в салонах чистоту", - проинформировали в пресс-службе.

Градоначальник также поручил проработать вопрос с выделением отдельных полос для движения автобусов, разобраться с вопросом поставки ГСМ напрямую транспортникам без посредников и как можно быстрее перевести весь пассажирский транспорт на природный газ. Все эти шаги должны кардинально улучшить работу пассажирского транспорта в городе Шымкенте уже в самое ближайшее время.

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