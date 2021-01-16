Акимат Алматинской области опроверг рассылку о закрытии региона

Талдыкорган. 15 января. Kazakhstan Today - Акимат Алматинской области опроверг рассылаемое в WhatsApp сообщение о закрытии региона в связи с карантином, передает Kazakhstan Today.

По информации акимата, в последние дни в мессенджере распространяется аудиосообщение о том, что из-за усиления карантинных мер въезд в Алматинскую область будет закрыт.

Данная информация не соответствует действительности. В акимате призывают не распространять ложные сообщения.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства