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Акимат Алматинской области опроверг рассылку о закрытии региона

15.01.2021 32104
Талдыкорган. 15 января. Kazakhstan Today - Акимат Алматинской области опроверг рассылаемое в WhatsApp сообщение о закрытии региона в связи с карантином, передает Kazakhstan Today.
 
По информации акимата, в последние дни в мессенджере распространяется аудиосообщение о том, что из-за усиления карантинных мер въезд в Алматинскую область будет закрыт. 
 
Данная информация не соответствует действительности. В акимате призывают не распространять ложные сообщения.
 
Ранее сообщалось, что в Талдыкоргане, Коксуском и Ескельдинском районах Алматинской области с 13 января вводится локдаун в выходные дни.
 

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