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Акимат Астаны запустил информирование жителей об инфраструктурных проектах06.06.2018
Общество  15:11

Астана. 6 июня. Kazakhstan Today - Акимат Астаны открывает портфель инфраструктурных проектов на сайте astana.gov.kz, передает Kazakhstan Today.

Теперь жители и гости столицы могут быть в курсе актуальной информации о реализуемых акиматом инфраструктурных проектах. Зайдя на сайт, можно узнать полное название проекта, курирующего проект заместителя акима, руководителя проекта, а также посмотреть актуальные фотографии реализуемых проектов. Вместе с тем в открытом доступе будет размещена информация по срокам реализации, характеристика проектов (территория, этажность и прочее), процент исполнения и так далее, сообщает официальный сайт акимата Астаны.

В целом информация будет доступна по 128 инфраструктурным проектам по различным направлениям деятельности акимата.

На данный момент на сайте акимата предоставлена информация о проектах развития Астаны по четырем направлениям: дорожно-транспортная инфраструктура, строительство (соцобъектов, жилых комплексов и общежитий, зданий для служб города и развития территории), инженерная инфраструктура и благоустройство.

В рамках следующего этапа открытия данных до конца года общественности будет представлен социальный блок, включающий в себя проекты сферы образования и здравоохранения.

Городское управление архитектуры разработало пятилетний план развития столицы, который находится на стадии согласования. После утверждения данный портфель проектов будет также внесен в Проектный офис акимата Астаны iKomek и представлен в открытом доступе на сайте.

В акимате подчеркнули, что благодаря Проектному офису iKomek процесс внедрения проектов в акимате стал более прозрачным и управляемым. Кроме того, проектный офис уже доказал свою эффективность не только в понимании совокупных финансовых, временных и трудовых затрат на все проекты акимата, но и в оперативном контроле исполнения проектов.
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