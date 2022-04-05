Акимат Нур-Султана отказался от строительства ЖК в районах с дефицитом соцобъектов

Фото: Акимат Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. 4 АПРЕЛЯ - Акимат столицы отклонил предложения застройщиков по строительству жилых комплексов в районах, где имеется дефицит социальных объектов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Так, на земельном участке по улице Байтурсынова, 7 (ЖК "Хайвил"), вместо многоквартирного жилого комплекса будет построена школа. Кроме того, в районе проспекта Кошкарбаева и улицы Акыртас, напротив ЖК "Хайвил", в целях сокращения дефицита ученических мест также будет построена еще одна общеобразовательная школа", - сообщается на сайте столичного акимата.

Еще одну школу вместо ЖК построят на земельном участке, расположенном в районе пересечения проспекта Мангілік Ел и улицы Сыганак, между зданиями Генеральной прокуратуры и Jysan Bank.

Также отклонено строительство ЖК "Iconic" в микрорайоне Акбулак, по улице К. Жалайыри. Там по мастер-плану будет благоустроен сквер с озеленением.

Общественное пространство для отдыха и прогулок с озеленением также планируется на участке между поликлиникой № 9 и школой-гимназией № 77 в Есильском районе близ проспекта Мангілік Ел.

Еще один сквер планируется создать по улице Кумисбекова, 9, вместо 21-этажного ЖК и паркинга.

В квадрате улиц Горького - Косыгина - Челюскинцева - Ишимской вместо ЖК будет построен детский сад.





Ранее сообщалось, что жители Алматы в последнее время стали регулярно жаловаться на уплотняющую застройку в городе, которая вызывает проблемы с коммуникациями, сложности с парковкой, ведет не только к осложнению экологических проблем, но и к перегрузке сетей водо- и электроснабжения.



