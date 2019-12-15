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Акимат выделит средства на аренду квартир жителям накренившегося дома в Алматы

14.12.2019, 17:23 17632
Акимат выделит средства на аренду квартир жителям накренившегося дома в Алматы
Алматы. 14 декабря. Kazakhstan Today - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев провел встречу с жителями накренившегося дома №179 микрорайона Зердели-6 в Алатауском районе Алматы, передает Kazakhstan Today.
 

На данный момент динамики крена нет. Специалисты ведут геологические изыскания, чтобы принять решение по укреплению фундамента дома", - сообщил пресс-секретарь акима Асет Мукажанов.

 
Он отметил, что акимат уже решил вопрос о переселении жителей, соответствующее постановление подписано.
 

Жители 72 квартир дома №179 микрорайона Зердели-6 Алатауского района получат средства для аренды квартир до полного разрешения ситуации", - уточнил Мукажанов.

 
По словам акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, против застройщиков и тех, кто выдавал экспертные заключения на строительство дома №179, прокуратура Алматы начнет досудебное производство, чтобы установить ответственность за происходящее. 
 

Более того, будут проверены все дома микрорайона Зердели-6. В Алатауском районном филиале партии Nur Otan организован штаб по решению вопросов жителей дома №179 микрорайона Зердели-6, в том числе по организации отселения во временные арендные квартиры", - резюмировал он.

 

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