Акимат выделит средства на аренду квартир жителям накренившегося дома в Алматы

На данный момент динамики крена нет. Специалисты ведут геологические изыскания , чтобы принять решение по укреплению фундамента дома", - сообщил пресс-секретарь акима Асет Мукажанов.

Он отметил, что акимат уже решил вопрос о переселении жителей, соответствующее постановление подписано.

Жители 72 квартир дома №179 микрорайона Зердели-6 Алатауского района получат средства для аренды квартир до полного разрешения ситуации", - уточнил Мукажанов.

По словам акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, против застройщиков и тех, кто выдавал экспертные заключения на строительство дома №179, прокуратура Алматы начнет досудебное производство, чтобы установить ответственность за происходящее.

Более того, будут проверены все дома микрорайона Зердели-6. В Алатауском районном филиале партии Nur Otan организован штаб по решению вопросов жителей дома №179 микрорайона Зердели-6, в том числе по организации отселения во временные арендные квартиры", - резюмировал он.

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