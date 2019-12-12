Алматы. 11 декабря. Kazakhstan Today - Акимат Алматы прокомментировал информацию о накренившемся доме в микрорайоне Зердели (бывший микрорайон Алгабас), передает Kazakhstan Today.

"В ночь с 10 на 11 декабря текущего года специалисты управления комфортной городской среды выехали по обращению жителя дома №179 . Было визуально установлено, что критических отклонений нет. Сегодня, 11 декабря, специалистами НИИ "Алматыгенплан" произведено нивелирование отметок, установленных на дом ранее. В результате также критических отклонений не выявлено", - сообщили в пресс-службе акима.

Указанные дома микрорайона Зердели находятся на постоянном контроле специалистов. Ежемесячно проводится проверка нивелиром "маяков", установленных на каждом доме. Последнее нивелирование проводилось 12 ноября текущего года. Отклонений не было.

После изучения состояния грунтов будет получено заключение специалистов "КазНИИСА", которые дадут рекомендации по укреплению фундамента дома", - отметили в акимате.

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