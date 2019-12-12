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Жители алматинской девятиэтажки пожаловались на крен дома

11.12.2019, 11:23 13852
Жители алматинской девятиэтажки пожаловались на крен дома
Фото: https://www.zakon.kz/
Алматы. 11 декабря. Kazakhstan Today - Жители алматинской девятиэтажки пожаловались на крен дома, передает Kazakhstan Today.
 

10 декабря в 21.10 оперативному дежурному управления кризисными ситуациями ДЧС от жителя, проживающего по адресу: Алатауский район, микрорайон Зердели-6, дом 1/179, поступило сообщение о крене 9-этажного жилого дома. В этой связи была организована рабочая группа из числа государственных заинтересованных органов с выездом по указанному адресу. По мнению жителей, при визуальном осмотре имеется крен", - сообщила пресс-служба ДЧС мегаполиса.

 
В настоящее время производится обследование. Представители уполномоченных органов находятся на месте. 
 

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