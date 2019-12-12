Жители алматинской девятиэтажки пожаловались на крен дома

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10 декабря в 21.10 оперативному дежурному управления кризисными ситуациями ДЧС от жителя, проживающего по адресу: Алатауский район, микрорайон Зердели-6, дом 1/179, поступило сообщение о крене 9-этажного жилого дома. В этой связи была организована рабочая группа из числа государственных заинтересованных органов с выездом по указанному адресу. По мнению жителей, при визуальном осмотре имеется крен", - сообщила пресс-служба ДЧС мегаполиса.
В настоящее время производится обследование. Представители уполномоченных органов находятся на месте.
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