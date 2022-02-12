НУР-СУЛТАН. 11 ФЕВРАЛЯ - Акиматы Казахстана тратят более 1 млрд тенге в год на отлов и уничтожение животных, сообщил в ходе брифинга заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК Данияр Тургамбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, у местных исполнительных органов была запрошена статистика по финансированию на отлов и уничтожение животных за 2020 - 2021 годы.

В настоящее время на отлов и уничтожение пока, по правилам акиматов, у каждой области разные затраты. Примерно от 60 до 150 млн тенге", - проинформировал Тургамбаев.

Суммарно получается больше 1 млрд тенге, уточнил он.

На уничтожение животных средства уже не будут выделяться в таких объемах со вступлением в силу со 2 марта закона об ответственном обращении с животными, регулирование численности будет только путем стерилизации, заключил зампредседателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

Как сообщалось ранее, в Казахстане 2 марта вступает в силу подписанный главой государства Закон РК "Об ответственном обращении с животными", который призван ограничить садизм по отношению к животным.

По данным Минэкологии, закон и разрабатываемый пакет НПА ставит заслон таким негативным проявлениям в отношении животных, как проведение собачьих боев, ветеринарных операций без анестезии, безнаказанное убийство животных, доведение животных до истощения и неоказание им своевременной помощи, негуманный отлов.

Также, законом вводится персональная ответственность владельцев за жизнь, здоровье и благополучие животных, защита их от жестокого обращения, воспитание у населения нравственного и гуманного отношения к ним.

Кроме того, с вступлением в действие закона в Казахстане будет прекращена практика безвозвратного отлова бродячих животных, а регулирование их численности будет осуществляться исключительно путем их стерилизации за счет средств госбюджета. При этом в рамках проекта типовых правил отлова животных планируется установить запрет на стерилизацию животных, имеющих владельческие признаки.